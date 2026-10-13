Restricții de circulație pe DN 7CC. CNAIR a semnat contractul pentru lucrări de consolidare care vor dura doi ani

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat semnarea contractului pentru consolidarea unui sector al drumului național DN 7CC. Lucrările vor presupune construirea unei structuri de protecție din beton armat, susținută de piloți forați, pentru creșterea siguranței circulației. Contractul are o durată de 24 de luni, iar șoferii trebuie să se aștepte la restricții de trafic pe parcursul execuției.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că a fost semnat contractul pentru consolidarea sectorului DN 7CC, cuprins între kilometrii 2+950 și 3+150.

Intervenția vizează un tronson de aproximativ 200 de metri, unde urmează să fie realizate lucrări complexe pentru protejarea infrastructurii rutiere.

Potrivit informațiilor transmise de CNAIR, în zilele următoare va fi emis ordinul de începere pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Documentația tehnică va stabili detaliile necesare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu soluția recomandată în urma expertizei.

Soluția tehnică recomandată presupune realizarea unei structuri de protecție a drumului, de tip polată, susținută de piloți forați și elemente din beton armat.

Această structură este destinată protejării sectorului rutier împotriva materialelor care se pot desprinde de pe versant.

Conform proiectului prezentat de CNAIR, piloții forați vor avea o lungime de minimum 15 metri și un diametru de cel puțin 800 de milimetri.

Structura va include grinzi din beton armat, o placă de suprabetonare și un strat de pământ afânat cu grosimea de un metru, destinat atenuării șocurilor.

În plus, sunt prevăzute plase și sisteme de retenție, pentru limitarea deplasării materialului de pe versant către zona din aval, în apropierea liniei de cale ferată.

Aceste măsuri urmăresc atât protejarea drumului național, cât și reducerea riscurilor asociate deplasării materialelor de pe versant.

CNAIR avertizează că desfășurarea lucrărilor va afecta circulația rutieră pe DN 7CC.

Din cauza complexității intervențiilor, vor fi instituite mai multe tipuri de restricții de trafic, necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Deocamdată, compania nu a precizat perioadele exacte în care vor fi aplicate restricțiile și nici modul în care va fi organizată circulația.

Aceste informații urmează să fie comunicate public în funcție de etapele de execuție și de organizarea șantierului.

Prin urmare, conducătorii auto care utilizează acest sector de drum vor trebui să urmărească anunțurile autorităților privind eventualele modificări ale condițiilor de trafic.

Durata totală a contractului este de 24 de luni, împărțită în două etape.

Primele trei luni sunt alocate elaborării documentațiilor tehnice, iar următoarele 21 de luni sunt destinate execuției lucrărilor.

Contractul este derulat de asocierea formată din S.C. MARISTAR COM S.R.L., în calitate de lider de asociere, și S.C. 62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTION S.R.L., în calitate de asociat.

Potrivit CNAIR, următorul pas este emiterea ordinului de începere pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Autoritățile vor anunța ulterior restricțiile de circulație necesare pe durata intervențiilor, în funcție de evoluția lucrărilor și de condițiile de organizare a șantierului.