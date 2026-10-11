Autostrada Sibiu-Pitești avansează. Ambele galerii ale tunelului Boița 1 au fost străpunse

Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești (A1) au înregistrat un nou progres pe secțiunea Boița-Cornetu, după finalizarea străpungerii ambelor galerii ale tunelului Boița 1. Potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, lucrările la acest tunel au ajuns la un stadiu fizic de 45,11%. Pe întreaga secțiune, însă, progresul este de aproximativ 16%, în condițiile în care lipsa unor autorizații limitează activitatea constructorilor.

Constructorii turci din asocierea Mapa-Cengiz au finalizat duminică, 11 octombrie, străpungerea celei de-a doua galerii a tunelului Boița 1, situat pe secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Galeria are o lungime de 264 de metri, în timp ce prima galerie, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie 2026.

Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că următoarea etapă presupune realizarea căptușelii interioare a celor două galerii.

„Autostrada Sibiu – Piteşti (#A1), secţiunea 2: a fost străpunsă astăzi şi cea de-a doua galerie (264 m) a tunelului Boiţa 1! Practic, constructorii turci ai asocierii Mapa – Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boiţa 1, după ce prima galerie (247 m) fusese străpunsă pe 20 iulie 2026. Urmează realizarea cămăşuielii interioare a celor două galerii ale acestui tunel, la care lucrările au ajuns acum la un stadiu fizic de 45,11%”, a transmis Cristian Pistol pe Facebook.

Finalizarea excavațiilor nu înseamnă și încheierea lucrărilor la tunel, fiind necesare în continuare intervenții pentru realizarea structurii interioare și pregătirea acestuia pentru circulație.

Pe aceeași secțiune a autostrăzii se desfășoară lucrări și la alte două tuneluri, aflate în diferite etape de execuție.

La tunelul Balota, cu o lungime de 500 de metri, constructorii efectuează lucrări de excavare și de realizare a cămășuielii exterioare. Stadiul fizic al acestuia a ajuns la 13,69%.

În cazul tunelului Robești, cu o lungime de 900 de metri, ambele galerii au fost deja străpunse, iar progresul fizic este de 39,48%. În prezent, echipele lucrează la hidroizolație și la realizarea căptușelii interioare.

„În şantier se lucrează la alte două tuneluri: tunelul Balota (500 m): excavaţii şi cămăşuială exterioară; stadiul fizic a ajuns la 13,69%; tunelul Robeşti (900 m): ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic a ajuns la 39,48%. În prezent se execută hidroizolaţia şi căptuşeala interioară”, a precizat directorul general al CNAIR.

În prezent, pe întregul șantier al secțiunii Boița-Cornetu sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje.

Cu toate acestea, stadiul fizic general al lucrărilor este de aproximativ 16%.

Cristian Pistol a explicat că una dintre principalele probleme este lipsa Acordului de Mediu revizuit și a autorizațiilor de construire pentru întreaga secțiune.

În aceste condiții, constructorii pot executa doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract.

CNAIR a depus documentația necesară la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026.

Până la obținerea documentelor necesare, activitățile sunt concentrate pe sectoarele pentru care există deja autorizații de construire.

„Pe întregul şantier al Secţiunii 2 (Boiţa – Cornetu) sunt mobilizaţi 708 de muncitori şi 162 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 16%. În lipsa Acordului de Mediu revizuit şi a Autorizaţiilor de Construire pe întreg şantierul, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentaţia necesară la ANMAP (Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate, n.r.) pe 12 august 2026. Din această cauză, activităţile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele şi lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizaţie de Construire”, a explicat Pistol.

Secțiunea Boița-Cornetu are o lungime totală de 31,33 kilometri și reprezintă unul dintre tronsoanele Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Pe traseul acestei secțiuni sunt prevăzute șapte tuneluri, care vor fi realizate prin tehnologia NATM, cunoscută drept Noua Metodă Austriacă.

Această metodă utilizează rezistența naturală a masivului stâncos pentru susținerea excavației, prin aplicarea unor procedee precum torcretarea, bulonarea și stabilizarea terenului.

„Pe traseul Secţiunii 2 (31,33 km) se vor construi 7 tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care foloseşte rezistenţa naturală a masivului stâncos pentru susţinerea tunelului, prin torcretare, bulonare şi stabilizare. Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport (#PT)”, a mai transmis directorul general al CNAIR.

Deși finalizarea străpungerii ambelor galerii ale tunelului Boița 1 marchează o etapă importantă a proiectului, ritmul general al lucrărilor depinde în continuare de obținerea documentelor necesare pentru extinderea activității pe întregul traseu.