Autostrada A8: Contract de 4,87 miliarde de lei pentru tronsonul Moțca–Târgu Frumos. Când ar putea începe lucrările

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNAIR) pregătește începerea lucrărilor pe tronsonul Moțca–Târgu Frumos al Autostrăzii A8, prin coordonarea investigațiilor și facilitarea accesului pe terenuri. La o ședință organizată joi, 8 octombrie, la Pașcani, autoritățile au discutat măsurile necesare pentru reducerea impactului asupra comunităților locale și proprietarilor.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a organizat joi, 8 octombrie, la sediul Primăriei Pașcani, o ședință de lucru pentru facilitarea accesului pe terenurile de pe tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8. Discuțiile au vizat stadiul contractului de proiectare și execuție, continuarea investigațiilor necesare proiectării și reducerea impactului lucrărilor asupra comunităților locale.

La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților locale, parlamentari, primarii localităților de pe traseu și reprezentanții antreprenorului. Specialiștii CNIR au prezentat stadiul derulării contractului și au analizat soluțiile pentru facilitarea accesului în teren în vederea efectuării investigațiilor tehnice necesare etapei de proiectare. Un alt subiect important l-au reprezentat măsurile prin care poate fi redus impactul intervențiilor asupra comunităților și proprietăților din zonele traversate de autostradă.

În perioada următoare, activitățile tehnice vor continua cu diagnosticul arheologic intruziv prin secțiuni de sondaj, completarea investigațiilor în zonele cercetate parțial și delimitarea siturilor nou identificate. Vor fi efectuate cercetări în siturile cunoscute din studiul de fezabilitate, în vederea obținerii descărcării de sarcină arheologică și pregătirii amplasamentului pentru începerea lucrărilor.

CNIR a anunțat că sprijină antreprenorul în derularea contractului și pregătirea începerii lucrărilor, prin colaborarea cu autoritățile locale și facilitarea accesului pe terenurile necesare investigațiilor. Informarea proprietarilor și a utilizatorilor terenurilor, precum și corelarea intervențiilor cu perioadele de recoltare a culturilor agricole sunt considerate esențiale pentru desfășurarea activităților.

Asocierea de constructori SA&PE CONSTRUCT SRL (lider), TEHNOSTRADE SRL, SPEDITION UMB și Euro-Asfalt a evidențiat importanța investiției, finanțate prin programul Security Action for Europe (SAFE), pentru dezvoltarea economică a regiunii și conectarea Moldovei la rețeaua de autostrăzi. Antreprenorul a menționat și pregătirea începerii lucrărilor pe un prim segment de 5,5 kilometri, care ar urma să permită realizarea, în termen de 12 luni, a legăturii dintre Autostrada Unirii A8 și Autostrada Moldovei A7.

Tronsonul Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos are o lungime de 27 de kilometri. Pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, patru tuneluri, cu o lungime cumulată de 1,7 kilometri, și trei noduri rutiere, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Valoarea contractului este de 4,87 miliarde de lei, fără TVA, iar durata totală este de 46 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

Finanțarea infrastructurii rutiere prin programul SAFE susține realizarea investiției, cu obiective precum dezvoltarea economică a regiunilor istorice, îmbunătățirea mobilității prin infrastructură la standarde europene și creșterea siguranței rutiere.