Fermierii români trec de la vânzarea cerealelor la procesarea lor. Afacerea care a atras 700 de comenzi într-o singură zi

Tot mai multe exploatații agricole caută soluții pentru a obține venituri suplimentare din producția proprie, fără să se limiteze la vânzarea cerealelor ca materie primă. Un astfel de exemplu vine din județul Olt, unde o cooperativă agricolă a investit 2,2 milioane de euro, inclusiv fonduri europene, în dezvoltarea capacităților de procesare. Fermierii încearcă astfel să valorifice recoltele prin produse finite și să ajungă direct la consumatori, fără să depindă exclusiv de comercializarea cerealelor.

Vânzarea cerealelor imediat după recoltare reprezintă una dintre modalitățile tradiționale prin care producătorii agricoli își valorifică activitatea. În acest model, fermierii obțin venituri din materia primă, în timp ce etapele ulterioare de procesare, ambalare și comercializare sunt realizate de alte companii.

Dezvoltarea unor capacități proprii de procesare poate permite producătorilor să păstreze o parte mai mare din valoarea produsului final. Totuși, această strategie presupune investiții în echipamente, personal, distribuție și dezvoltarea unei piețe de desfacere.

În județul Olt, Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei a ales să își dezvolte activitatea în această direcție, prin construirea unei mori și diversificarea produselor obținute din cerealele cultivate de membrii săi.

Proiectul de investiții, în valoare de 2,2 milioane de euro, a beneficiat de finanțare europeană și a inclus o moară, o fabrică de peleți și utilaje necesare desfășurării activității.

Cooperativa a fost înființată în 2018, prin asocierea a cinci membri fondatori, și își desfășoară activitatea în comuna Dobrun, județul Olt.

Potrivit reprezentanților săi, investiția a pornit de la necesitatea de a obține venituri mai mari din cerealele cultivate și de a reduce dependența de vânzarea acestora ca materie primă.

Alexandru Ignat, președintele cooperativei, explică faptul că dezvoltarea capacităților de procesare a fost gândită ca o etapă de extindere a activității agricole.

„Știm câtă muncă este în spatele fiecărei recolte și ne-am dorit să putem valorifica mai bine ceea ce producem. De aici a pornit investiția în moară: să transformăm cerealele cultivate de noi în produse pe care să le ducem direct pe mesele oamenilor. Între timp, am construit o gamă de făinuri, am crescut echipa și am câștigat clienți care revin. Pentru noi, asta înseamnă că începem să construim ceva care poate fi dus mai departe”, a declarat Alexandru Ignat.

În prezent, cooperativa procesează grâu și secară pentru obținerea mai multor tipuri de făină și tărâțe. Activitatea a fost extinsă recent și către procesarea porumbului.

Pe 5 octombrie 2026, cooperativa a început comercializarea online a unui mălai obținut din porumb sticlos cultivat de membrii săi.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții cooperativei, aproximativ 700 de comenzi au fost înregistrate în prima zi de la lansare. Cifra nu a fost însoțită de informații privind valoarea totală a comenzilor sau cantitățile comercializate.

Noul produs este un mălai grunjos, nedegerminat, ceea ce înseamnă că germenele bobului de porumb este păstrat în timpul procesării.

Această caracteristică îl diferențiază de unele sortimente de mălai din care germenele este îndepărtat. Păstrarea germenelui influențează compoziția produsului, inclusiv conținutul de grăsimi, dar poate avea implicații și asupra condițiilor de depozitare.

Reprezentanții cooperativei susțin că măcinarea este realizată în funcție de comenzile primite, pentru a limita perioada dintre procesare și livrare.

Totodată, compania utilizează ambalaje din hârtie, în locul celor din plastic, potrivit informațiilor comunicate.

Dincolo de investițiile realizate, datele financiare oferă o imagine asupra dimensiunii actuale a activității.

Conform informațiilor publicate pe platforma Termene.ro și prezentate de cooperativă, Biruința Olteniei a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 1.702.138 de lei.

Valoarea reprezintă o creștere de 8,36% comparativ cu anul precedent.

În același interval, numărul salariaților raportați a crescut de la doi în 2024 la trei în 2025.

Datele financiare reflectă activitatea întregii cooperative și nu permit stabilirea contribuției fiecărei categorii de produse la cifra de afaceri.

De asemenea, informațiile disponibile nu indică în ce măsură investiția de 2,2 milioane de euro a fost recuperată sau care este rentabilitatea actuală a activității de procesare.

Procesarea cerealelor în cadrul aceleiași structuri agricole poate modifica modul în care fermierii își obțin veniturile. În loc să comercializeze exclusiv grâu, secară sau porumb, aceștia pot vinde făină, mălai și alte produse rezultate din prelucrare.

Modelul oferă posibilitatea diversificării surselor de venit, dar aduce și responsabilități suplimentare. Producătorii trebuie să gestioneze costurile de procesare, ambalarea, depozitarea, transportul și relația cu consumatorii.

Vânzarea directă poate reduce dependența de intermediari, fără să garanteze însă automat o profitabilitate mai ridicată. Rezultatele depind de volumul comenzilor, cheltuielile operaționale și capacitatea de a menține o cerere constantă.

În cazul cooperativei din Olt, dezvoltarea propriei mori și extinderea gamei de produse reprezintă o încercare de a integra mai multe etape ale activității economice, de la cultivarea cerealelor până la comercializarea acestora sub formă de produse alimentare.

Evoluția cifrei de afaceri și a volumelor vândute în următorii ani va arăta în ce măsură această strategie poate susține dezvoltarea cooperativei pe termen lung.