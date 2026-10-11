Fost șef CIA: Inteligența artificială ar putea coordona armele și dronele în război până în 2030. Ce rol ar mai avea oamenii

Inteligența artificială ar putea ajunge să coordoneze rețele de arme, drone și senzori militari până în 2030, cu o intervenție umană minimă, estimează David Petraeus, fost director al CIA. Generalul american în rezervă anticipează apariția unor sisteme autonome capabile să organizeze operațiuni complexe. Ucraina ar putea accelera această transformare, prin utilizarea tot mai extinsă a dronelor autonome.

Inteligența artificială ar putea începe să coordoneze rețele de senzori și arme de pe câmpul de luptă până în 2030, potrivit generalului american în rezervă David Petraeus. Acesta se așteaptă ca utilizarea tehnologiei în domeniul militar să evolueze de la analiza datelor la luarea deciziilor cu o intervenție umană redusă sau chiar inexistentă.

Estimarea fostului director al CIA vizează ofițeri de stat major bazați pe inteligență artificială și sisteme autonome de comandă, capabile să coordoneze mai multe mașini.

Petraeus anticipează dezvoltarea unor rețele în care dronele și alți senzori nu vor mai funcționa doar individual, ci vor fi conectați la un sistem de comandă capabil să colecteze informații și să dirijeze operațiunile.

„Peste doar patru ani, vom avea sisteme autonome și cred că vom avea începutul unor sisteme autonome formate din sisteme autonome; vom avea agenți AI, astfel încât vom avea ofițeri de stat major bazați pe inteligență artificială agentică”, i-a spus Petraeus investitorului Finn Murphy, în cadrul podcastului Forecast2050.

Petraeus a explicat cum ar putea funcționa o asemenea rețea într-un interviu acordat postului CNBC în luna mai. Senzorii autonomi ar colecta date de pe câmpul de luptă și le-ar transmite unui sistem central de comandă, care ar dirija ulterior armele cu o implicare umană redusă sau fără intervenție umană, notează Techspot.

Această abordare ar oferi inteligenței artificiale un rol mai amplu decât simpla controlare a unei drone sau organizarea informațiilor pentru un comandant uman. Software-ul ar contribui la desfășurarea operațiunilor în cadrul unor grupuri de mașini.

Petraeus a afirmat anterior că sistemele autonome ar putea ajunge în curând să colaboreze în unități de dimensiunea unui pluton sau a unui batalion, schimbând informații și coordonându-și acțiunile fără intervenție umană.

Fostul director al CIA a descris viitorii ofițeri de stat major bazați pe inteligență artificială drept „ofițeri de stat major generici, bazați pe inteligență artificială, care nu vor dormi niciodată, nu vor mânca niciodată și nu vor lua niciodată pauză”.

Petraeus a menționat și învățarea recursivă, un proces prin care un model de inteligență artificială își utilizează propriile date și procese pentru a se îmbunătăți.

El se așteaptă ca această capacitate să contribuie la transformările viitoare, însă informațiile prezentate nu includ detalii despre modul în care sistemele militare ar urma să o implementeze sau să o testeze.

Petraeus se așteaptă ca Ucraina să recurgă din ce în ce mai mult la sisteme autonome fără pilot până la sfârșitul anului 2026.

În cazul dronelor, una dintre consecințele imediate ar fi reducerea nevoii de piloți, ceea ce ar permite operarea unui număr mai mare de aparate fără o creștere proporțională a personalului militar.

Abordarea declarată a armatei americane păstrează însă deciziile privind utilizarea armelor în responsabilitatea operatorilor umani.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a confirmat că inteligența artificială este folosită pentru a analiza volume mari de date, dar nu a oferit detalii despre aplicațiile concrete ale acesteia.

Operatorii umani vor „lua întotdeauna deciziile finale cu privire la ce să lovească și ce să nu lovească și când să lovească”, a declarat Cooper.

Petraeus a subliniat că adoptarea războiului autonom ar necesita și schimbări în interiorul instituțiilor militare.

În opinia sa, Regatul Unit ar putea avea o poziție favorabilă pentru a prelua conducerea în acest domeniu, deoarece dispune de o forță militară mai redusă, de un minister al apărării mai centralizat și de un buget care acordă o importanță mai mare sistemelor fără pilot, în pofida dimensiunii mai mici a economiei britanice.

În schimb, Statele Unite nu au realizat încă unele dintre schimbările instituționale necesare pentru această tranziție, a afirmat fostul director al CIA.

Estimarea sa indică două provocări majore pentru armatele care vor adopta astfel de tehnologii: dezvoltarea unor sisteme capabile să coordoneze operațiunile de pe câmpul de luptă și stabilirea nivelului de autoritate care le va fi acordat.