Donald Trump anunță că Rusia va livra motorină pe piețele mondiale. SUA relaxează sancțiunile pentru importurile de combustibil rusesc

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că Rusia va livra imediat peste 300.000 de tone de motorină către Statele Unite și piețele internaționale, în cadrul unui acord convenit cu liderul rus Vladimir Putin. Măsura urmărește să contribuie la reducerea prețurilor la carburanți, care au crescut puternic în ultimele săptămâni, însă analiștii avertizează că volumele anunțate ar putea avea un efect limitat asupra pieței.

Potrivit planului prezentat de Trump, Rusia va furniza inițial 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,25 milioane de barili. Alte 500.000 de tone ar urma să ajungă pe piață în noiembrie, urmate de încă un milion de tone imediat după aceea. Livrările suplimentare ar depinde și de starea rafinăriilor rusești, unele dintre acestea fiind avariate în urma atacurilor ucrainene, conform Yahoo! Finance.

Pentru a permite importurile, Departamentul Trezoreriei din SUA a relaxat restricțiile asupra energiei rusești și a emis vineri o licență generală care permite importarea motorinei din Rusia până la 7 aprilie.

Anunțul vine într-un moment în care prețurile motorinei din Statele Unite se apropie de niveluri record. Potrivit organizației AAA, care monitorizează costurile suportate de șoferi, prețul mediu a ajuns la 6,28 dolari pe galon. Într-una dintre relatările publicate vineri, valoarea era indicată pentru ziua respectivă, iar datele citate de Reuters arătau că prețul se menținuse la același nivel și joi.

Motorina este utilizată pe scară largă în agricultură, pentru încălzirea locuințelor și în transportul rutier de mărfuri. Scumpirea sa poate contribui la creșterea inflației, prin majorarea costurilor de transport și producție.

Potrivit datelor prezentate în relatarea Reuters, prețurile motorinei au crescut cu 70% de la începutul războiului cu Iranul, declanșat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie. Conflictele din Iran și Ucraina au amplificat presiunile asupra aprovizionării globale cu combustibili și au accentuat riscul unor noi scumpiri.

Acordul cu Rusia este anunțat cu câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie. Scrutinul va determina controlul asupra Congresului american, iar costul vieții și situația economică se numără printre preocupările importante ale alegătorilor, conform Reuters.

Administrația Trump a încercat în ultimele săptămâni să limiteze creșterea prețurilor prin mai multe măsuri. Președintele a luat în calcul interzicerea exporturilor americane de motorină, însă ulterior a renunțat la această idee.

În schimb, Statele Unite s-au alăturat unui acord internațional al statelor G7 privind eliberarea a până la 100 de milioane de barili de petrol și motorină din rezervele de urgență, pe parcursul următoarelor patru luni.

O altă măsură a fost relaxarea restricțiilor privind motorina colorată în roșu, un combustibil scutit de anumite taxe și utilizat în principal în agricultură. Experții consideră că această decizie ar putea oferi un sprijin fermierilor, însă efectul asupra transportatorilor rutieri americani ar putea fi redus.

După anunțarea acordului cu Rusia, contractele futures pentru motorină din SUA au înregistrat o scădere puternică. Acestea se tranzacționau la aproximativ 4,64 dolari pe galon, în scădere cu peste 4,8%.

Specialiștii din domeniul energiei consideră că acordul nu va determina, cel mai probabil, o scădere susținută a prețurilor la combustibili.

Rory Johnston, cercetător pe piața petrolului și fondator al CommodityContext.com, a apreciat că volumul anunțat este redus în raport cu dimensiunea pieței. Acesta a explicat că Rusia exportă, în mod obișnuit, cantități mult mai mari de motorină atunci când rafinăriile sale nu sunt afectate de atacuri.

La rândul său, Jim Mitchell, analist al firmei de consultanță Wood Mackenzie, a descris livrările drept o sursă suplimentară de aprovizionare pentru o piață a motorinei deja foarte tensionată, fără a le considera o soluție completă pentru criză.

Comparația cu piața americană ilustrează dimensiunea limitată a primului transport anunțat. Cele 300.000 de tone, echivalente cu aproximativ 2,25 milioane de barili, reprezintă o cantitate redusă în raport cu exporturile americane de motorină, care se ridică la aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi.

Acordul are loc în contextul în care Statele Unite au impus sancțiuni companiilor energetice rusești după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Pentru a permite livrările anunțate, Departamentul Trezoreriei a emis o licență generală care autorizează importurile de motorină rusească până la 7 aprilie. Măsura reprezintă o relaxare a restricțiilor aplicate anterior sectorului energetic rus.

Kirill Dmitriev, emisar al președintelui Vladimir Putin, a salutat cooperarea dintre Rusia și Statele Unite în domeniul motorinei și energiei, într-o postare publicată pe platforma X după discuția dintre cei doi lideri.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat însă decizia administrației americane. Acesta a susținut că sprijinul acordat Rusiei nu va aduce pace și a avertizat că Moscova ar putea răspunde prin continuarea atacurilor și a acțiunilor ostile.

Pe lângă acordul cu Rusia și măsurile adoptate pentru majorarea disponibilității combustibilului, administrația Trump analizează și posibilitatea intervenției directe asupra producției interne.

Trei surse din industrie au declarat că președintele ar urma să emită în zilele următoare o directivă adresată unor șefi de departamente federale, prin care aceștia să identifice soluții pentru controlarea prețurilor motorinei.

Directiva ar putea lua forma unui memorandum prezidențial și ar urmări identificarea unor modalități de ocolire a reglementărilor locale și statale care blochează producția și utilizarea energiei. De asemenea, administrația ia în calcul folosirea Defense Production Act, o lege adoptată în perioada Războiului Rece, pentru a crește producția de petrol și combustibili.

În baza acestei legi, președintele poate autoriza împrumuturi garantate de stat sau alte forme de sprijin financiar pentru extinderea producției interne de materiale considerate esențiale. Totodată, companiile pot fi obligate să acorde prioritate contractelor guvernamentale pentru bunuri indispensabile.

Casa Albă analizează modul în care legea ar putea fi folosită pentru extinderea capacității de rafinare a petrolului, în condițiile în care războiul cu Iranul a evidențiat vulnerabilitățile Statelor Unite în fața întreruperilor de aprovizionare și a creșterilor bruște de prețuri.

În septembrie, reprezentanții companiilor de rafinare au discutat cu oficialii administrației americane despre modalitățile de utilizare a fondurilor federale pentru extinderea capacității de procesare a petrolului.

Directorii din industrie au susținut că banii publici ar fi mai bine folosiți pentru îmbunătățirea eficienței rafinăriilor existente sau pentru extinderea unităților deja funcționale, în locul finanțării unor rafinării complet noi. Construirea unor astfel de facilități ar presupune costuri mai mari și ar necesita mai mulți ani până la finalizare.

Prin acordul cu Rusia, relaxarea temporară a restricțiilor asupra importurilor și posibila utilizare a Defense Production Act, administrația Trump încearcă să majoreze oferta de combustibili și să limiteze presiunile asupra prețurilor. Totuși, analiștii avertizează că livrările rusești anunțate nu reprezintă, deocamdată, o soluție suficientă pentru a determina o ieftinire de durată a motorinei pe piața americană.