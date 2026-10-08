Negociatorii lui Zelenski se întâlnesc cu emisarii lui Donald Trump în SUA. Discuțiile pentru încheierea războiului vor dura două zile

Negociatorii ucraineni se vor întâlni vineri și sâmbătă în Statele Unite cu emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, în cadrul eforturilor de găsire a unei soluții negociate pentru încheierea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că discuțiile vor dura două zile și că Ucraina speră și la participarea unei echipe europene.

Anunțul lui Zelenski vine în contextul unor poziții diferite privind stadiul negocierilor. Președintele ucrainean l-a contrazis pe secretarul american de stat Marco Rubio, care a afirmat că procesul de negociere și situația de pe front au ajuns în impas și că, în acest moment, nu vede perspective pentru deblocarea unei soluții negociate.

Delegația ucraineană care va participa la discuțiile din Statele Unite îi include pe șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, pe fostul ministru al apărării Rustem Umerov, precum și pe David Arahamia și Serhii Kisliția.

Zelenski a precizat că discuțiile cu Jared Kushner și Steve Witkoff sunt programate pentru vineri și sâmbătă. Președintele ucrainean a menționat, de asemenea, că se bazează pe participarea unei echipe europene la aceste negocieri, conform AFP.

Întâlnirea are loc în continuarea eforturilor diplomatice prin care Statele Unite încearcă să contribuie la găsirea unei soluții pentru războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Delegaţia ucraineană urmează să se întâlnească mâine în Statele Unite cu Jared Kushner şi Steve Witkoff. (…) Discuţiile ar trebui să dureze două zile”, a declarat Zelenski la o conferinţă de presă comună cu ministrul britanic de externe Ed Miliband, adăugând că „mizează de asemenea pe participarea unei echipe europene” la aceste discuţii.

Cu aproximativ o lună în urmă, după mai mult de o jumătate de an, Jared Kushner și Steve Witkoff s-au deplasat din nou la Moscova, unde s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Imediat după vizita la Moscova, cei doi emisari ai lui Donald Trump au mers pentru prima dată și la Kiev, unde au purtat discuții cu Volodimir Zelenski. Întâlnirile nu au dus însă la un progres, iar negocierile ruso-ucrainene mediate de Statele Unite nu au fost reluate.

După întâlnirea cu Witkoff și Kushner, Zelenski a evaluat discuțiile cu cei doi drept pozitive, însă a considerat că războiul cu Rusia va continua cel mai probabil și în iarna următoare.

Președintele ucrainean a indicat problema teritorială drept principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului. În opinia sa, această chestiune poate fi soluționată doar prin întâlniri directe între șefii de stat.

În acest context, Zelenski a cerut din nou o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Președintele rus a condiționat însă o astfel de întrevedere de obținerea unor progrese suficiente în cadrul negocierilor purtate la niveluri inferioare.

Noua rundă de discuții este anunțată în aceeași zi în care Marco Rubio a descris situația negocierilor și evoluția de pe front drept un impas.

Secretarul american de stat a făcut această evaluare în timpul unei vizite în Portugalia. Într-un interviu acordat anterior ziarului grec Kathimerini, Rubio a afirmat, de asemenea, că în prezent nu vede nicio perspectivă pentru o soluționare negociată a războiului ruso-ucrainean.

Zelenski a respins evaluarea potrivit căreia procesul diplomatic se află în impas. Președintele ucrainean a cerut, în același timp, noi sancțiuni împotriva Rusiei, considerând că o asemenea presiune ar putea determina Moscova să revină la masa negocierilor.

Marco Rubio a avertizat și asupra riscurilor asociate situației pe care a descris-o drept un impas foarte periculos.

Secretarul american de stat a atras atenția că, în asemenea condiții, părțile implicate în conflict ar putea ajunge să mizeze pe escaladare, în speranța că vor putea determina cealaltă tabără să cedeze.

Printre riscurile menționate de Rubio se află inclusiv posibilitatea unei campanii de sabotaje în state vecine membre ale NATO. O asemenea evoluție ar putea duce la extinderea conflictului la nivel regional.

În acest context, întâlnirile de vineri și sâmbătă dintre negociatorii ucraineni și emisarii lui Donald Trump reprezintă o nouă etapă în eforturile diplomatice pentru găsirea unei soluții negociate la războiul dintre Rusia și Ucraina.