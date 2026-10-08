Proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești, în pericol din cauza normelor europene. Rareș Bogdan: Comisia Europeană vrea condiții inacceptabile

Proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești ar putea fi blocate din cauza condițiilor rigide impuse de Comisia Europeană privind originea componentelor. Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că a co-inițiat 39 de amendamente în Parlamentul European pentru a obține derogări esențiale, vizând totodată protejarea industriei chimice, flexibilizarea stocării de carbon și securizarea rețelelor electrice în fața echipamentelor din afara UE.

Eurodeputatul Rareș Bogdan a atras atenția, într-o mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că proiectele de la Cernavodă și Doicești s-ar putea confrunta cu blocaje majore din cauza condițiilor impuse de Comisia Europeană pentru finanțarea noilor reactoare nucleare.

Potrivit reprezentantului român, cerința privind originea exclusiv europeană a componentelor ar pune în pericol aceste inițiative strategice. Tehnologia utilizată la Cernavodă implică parteneriate cu state din afara Uniunii Europene, precum Statele Unite și Canada, în timp ce proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești se bazează pe o tehnologie americană.

În acest context, politicianul a precizat că respectarea strictă a normelor actuale de achiziții și ajutor de stat ar putea duce la blocarea investițiilor energetice ale României.

Pentru a preveni această situație, europarlamentarul a anunțat că a co-inițiat 39 de amendamente depuse la Parlamentul European, prin care se solicită derogări specifice pentru proiectul de la Cernavodă și eliminarea cerințelor rigide pentru componentele SMR-urilor.

Pe lângă sectorul nuclear, inițiativa lui Rareș Bogdan include măsuri dedicate sprijinirii industriei chimice autohtone, prin permiterea ajutoarelor de stat destinate modernizării și decarbonizării fabricilor afectate de criză.

De asemenea, pachetul de amendamente propune flexibilizarea obligațiilor impuse companiilor de petrol și gaze în privința stocării dioxidului de carbon, solicitându-se amânarea termenelor limită până în anul 2035 și acordarea de derogări automate dacă infrastructura necesară de transport lipsește.

Nu în ultimul rând, Rareș Bogdan a subliniat necesitatea unor reguli mai stricte pentru echipamentele energetice provenite din state terțe.

Europarlamentarul a susținut interzicerea accesului de la distanță nesupravegheat și a actualizărilor automate pentru baterii și invertoare, avertizând asupra riscurilor de deconectare a parcurilor solare. De asemenea, el a cerut eliminarea portițelor legislative care permit achiziționarea echipamentelor din afara Uniunii Europene pe considerente de preț.