Proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești, în pericol din cauza normelor europene. Rareș Bogdan: Comisia Europeană vrea condiții inacceptabile
SURSA FOTO: Facebook, Rareș Bogdan
Proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești ar putea fi blocate din cauza condițiilor rigide impuse de Comisia Europeană privind originea componentelor. Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat că a co-inițiat 39 de amendamente în Parlamentul European pentru a obține derogări esențiale, vizând totodată protejarea industriei chimice, flexibilizarea stocării de carbon și securizarea rețelelor electrice în fața echipamentelor din afara UE.
Rareș Bogdan, avertisment privind proiectele nucleare de la Cernavodă și Doicești: Comisia Europeană vrea condiții inacceptabile pentru finanțare
Eurodeputatul Rareș Bogdan a atras atenția, într-o mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că proiectele de la Cernavodă și Doicești s-ar putea confrunta cu blocaje majore din cauza condițiilor impuse de Comisia Europeană pentru finanțarea noilor reactoare nucleare.
Potrivit reprezentantului român, cerința privind originea exclusiv europeană a componentelor ar pune în pericol aceste inițiative strategice. Tehnologia utilizată la Cernavodă implică parteneriate cu state din afara Uniunii Europene, precum Statele Unite și Canada, în timp ce proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești se bazează pe o tehnologie americană.
În acest context, politicianul a precizat că respectarea strictă a normelor actuale de achiziții și ajutor de stat ar putea duce la blocarea investițiilor energetice ale României.
Pentru a preveni această situație, europarlamentarul a anunțat că a co-inițiat 39 de amendamente depuse la Parlamentul European, prin care se solicită derogări specifice pentru proiectul de la Cernavodă și eliminarea cerințelor rigide pentru componentele SMR-urilor.
Măsurile propuse vizează protejarea industriei și securitatea rețelelor electrice
Pe lângă sectorul nuclear, inițiativa lui Rareș Bogdan include măsuri dedicate sprijinirii industriei chimice autohtone, prin permiterea ajutoarelor de stat destinate modernizării și decarbonizării fabricilor afectate de criză.
De asemenea, pachetul de amendamente propune flexibilizarea obligațiilor impuse companiilor de petrol și gaze în privința stocării dioxidului de carbon, solicitându-se amânarea termenelor limită până în anul 2035 și acordarea de derogări automate dacă infrastructura necesară de transport lipsește.
Nu în ultimul rând, Rareș Bogdan a subliniat necesitatea unor reguli mai stricte pentru echipamentele energetice provenite din state terțe.
Europarlamentarul a susținut interzicerea accesului de la distanță nesupravegheat și a actualizărilor automate pentru baterii și invertoare, avertizând asupra riscurilor de deconectare a parcurilor solare. De asemenea, el a cerut eliminarea portițelor legislative care permit achiziționarea echipamentelor din afara Uniunii Europene pe considerente de preț.
Postarea integrală a europarlamentarului liberal
„Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR Doicești sunt în pericol! Comisia Europeană vrea condiții inacceptabile pentru a finanța noile centrale nucleare și reactoarele modulare mici. Și anume, „originea europeană”. Cum tehnologia pentru 3 și 4 presupune SUA-Canada-Italia-Franța, iar Doiceștiul este NuScale (SUA), proiectele noastre se blocau sau deveneau ilegale (sub regulile de ajutor de stat și achiziții).
Am co-inițiat 39 de amendamente depuse de colegul Virgil Popescu în dosarul ITRE/INTA/IMCO de la Parlamentul European privind Regulamentul pentru accelerarea capacității industriale și decarbonizare, care modifică Net-Zero Industry Act. În linii mari: cerem excepție directă pentru Cernavodă, proiect matur avizat pozitiv de Euratom, dar și excluderea SMR-urilor din cerințele rigide de componente obligatoriu europene.
Alte amendamente privesc industria chimică și permit ajutoare de stat pentru repornirea, modernizarea și decarbonizarea lor – Chimia este cel mai lovit sector din România (Azomureș, Oltchim).
Apoi: amendamente pentru protejarea companiilor de petrol și gaze. Acum, ele sunt obligate să realizeze capacități uriașe de stocare a CO2 până în 2030, chiar dacă nu sunt rețele de transport – cerem termen în 2035.
Dacă există un dezechilibru între cererea de stocare și lipsa infrastructurii, derogarea să fie automată. De asemenea, trebuie ținut cont de ponderea obligației în funcție de emisiile reale.
Altă direcție strategică: reguli dure împotriva invertoarelor, bateriilor și echipamentelor de control gestionate de state terțe, gen China. Accesul la distanță nesupravegheat trebuie interzis, precum și actualizările automate din afara UE – să nu te trezești cu deconectări de parcuri solare sau rețele electrice.
Tot aici: eliminăm portița prin care o autoritate contractantă putea renunța la produse UE doar pentru că cele chinezești sunt cu 25% mai ieftine”, a scris europarlamentarul Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.
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