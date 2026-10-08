Ce se întâmplă la Centrala de la Cernavodă? Cristian Bușoi: „Este extrem de îngrijorător”

Repornirea Centralei de la Cernavodă rămâne incertă, în condițiile în care debitul Dunării continuă să scadă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că prognozele hidrologice pentru următoarele zece zile nu indică o îmbunătățire a situației. Oficialul a avertizat că reluarea prematură a funcționării reactoarelor ar putea provoca avarii grave la pompele centralei. Autoritățile nu au stabilit deocamdată o dată pentru repornire.

Centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită în condiții de siguranță atât timp cât debitul Dunării rămâne la un nivel insuficient, iar prognozele hidrologice pentru perioada următoare nu indică o creștere susținută a acestuia. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat, într-o intervenție la Digi24, că datele disponibile pentru următoarele zece zile arată inclusiv posibilitatea unor scăderi suplimentare.

Potrivit oficialului, estimările pentru o perioadă mai îndepărtată indică o posibilă creștere a debitului Dunării abia spre sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Aceste prognoze prezintă însă un grad mai ridicat de incertitudine și nu permit stabilirea unei date pentru reluarea activității.

„Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele zece zile şi ele arată că nu vorbim de o creştere susţinută, ba chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puţin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creştere şi de o creştere a nivelului Dunării, care să ne permită să luăm în calcul. Decizia finală sigur că va fi a specialiştilor, pentru că trebuie să punem în siguranţă Centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranţă şi nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim. Deci nu ne putem juca cu redeschiderea, trebuie să fie toţi parametrii şi oameni de acolo, cu multă experienţă, urmând manualele, vor respecta”, a declarat Cristian Bușoi.

Reluarea funcționării reactoarelor înainte de îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice ar putea avea consecințe asupra echipamentelor centralei, în special asupra pompelor, a căror înlocuire ar necesita o perioadă îndelungată.

Cristian Bușoi a precizat că eventualele deteriorări ale acestor echipamente ar putea prelungi indisponibilitatea centralei cu mai multe luni, în unele situații chiar până la un an.

Din acest motiv, decizia privind repornirea va aparține specialiștilor care operează instalațiile. Aceștia trebuie să verifice parametrii necesari funcționării și să respecte procedurile tehnice prevăzute în manualele de exploatare.

Secretarul de stat a subliniat că autoritățile nu pot grăbi procesul de repornire în absența condițiilor necesare pentru protejarea echipamentelor.

Stabilirea și comunicarea momentului în care Centrala de la Cernavodă își va relua funcționarea au implicații și pentru piața energiei electrice, deoarece informațiile privind disponibilitatea capacităților de producție pot influența deciziile comerciale ale participanților.

Cristian Bușoi a explicat că autoritățile trebuie să țină cont de modul în care un asemenea anunț poate determina companiile să cumpere sau să amâne achizițiile de energie pe piața pentru ziua următoare.

Totodată, informațiile referitoare la reluarea producției pot influența încheierea contractelor bilaterale pentru livrările de energie din lunile următoare.