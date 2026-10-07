Facturile la gaze și energie electrică în iarna 2026-2027. Vor exista și scumpiri cu peste 20%

Românii care folosesc gaze naturale sau sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire nu vor plăti mai mult iarna aceasta, mulțumită prețului plafonat și depozitelor pline, a anunțat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. În schimb, facturile la energia electrică ar putea crește cu peste 20% pentru consumatorii casnici.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că facturile la încălzire ale românilor care dețin centrale pe gaz sau care sunt racordați la sistemele centralizate nu vor înregistra creșteri în sezonul rece.

Oficialul a explicat pentru Digi24 că această stabilitate este asigurată de plafonarea prețului la 110 lei pe megawatt-oră pentru consumatorii casnici și pentru sistemele de termoficare municipale.

De asemenea, el a subliniat că adaosurile furnizorilor și tarifele de distribuție rămân strict reglementate. În aceste condiții, cetățenii care mențin același nivel de consum nu au niciun motiv să se aștepte la costuri suplimentare în iarna care urmează.

„În facturile tuturor consumatorilor casnici și ale tuturor celor care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire ale marilor municipii, pentru că acolo nu se fac diferențieri, nu există niciun impact. Că avem centrală de apartament, de bloc, că folosim gazul pentru încălzire, lucrul acesta nu va avea un impact, pentru că avem un preț fixat, 110 lei pe megawatt-oră. Sigur, marja distribuitorului de furnizare este și ea limitată. Există acele costuri de distribuție, dar care și ele sunt reglementate. Nu există niciun motiv (de scumpire – n.r.). Dimpotrivă, avem siguranța că nu vedem la același consum creșteri de facturi la consumatorii casnici și la cei care sunt racordați la sistemul centralizat”, a explicat Cristian Bușoi pentru postul tv.

În schimb, sectorul industrial se confruntă cu dificultăți mari din cauza fluctuațiilor de pe piața liberă de gaze. Cristian Bușoi a menționat că, deși România produce gaze naturale, cantitățile destinate consumului populației la preț reglementat sunt deja contractate și depozitate.

Secretarul de stat a evidențiat că gradul de umplere a depozitelor naționale a depășit deja pragul de 80% stabilit de Uniunea Europeană și urmează să ajungă la cel puțin 90% înainte de începerea sezonului rece.

Cu toate acestea, marile companii industriale achiziționează combustibil la prețurile pieței libere, fiind direct expuse evoluției indicelui internațional TTF.

„Marea provocare și marea problemă este pentru consumatorii industriali de gaz natural, pentru că, deși producem gaz natural în România, pentru acel preț reglementat sunt deja cantitățile contractate, sunt deja în depozite, suntem peste media Uniunii Europene, noi am depășit deja 80%, care era obiectivul pentru 1 octombrie, și ne vom duce către cel puțin 90% în apropierea sezonului rece. În schimb, pentru consumatorii industriali sunt prețurile pieței și piața românească este și ea influențată de indicele TTF”, a adăugat Cristian Bușoi.

În ceea ce privește energia electrică, prognozele indică scumpiri semnificative pentru iarna aceasta și primăvara lui 2027. Cristian Bușoi a precizat că estimările actuale arată o majorare de aproximativ 20-22% a valorii totale înscrise pe factura finală a consumatorilor.

Această creștere este anticipată chiar și în contextul repornirii preconizate a centralei nucleare de la Cernavodă, care va injecta energie suplimentară în sistemul național.