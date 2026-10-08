SUA și Rusia discută implicarea unui investitor american în Nord Stream. Gazoductele ar putea reveni în centrul comerțului energetic

Oficiali americani și ruși discută posibilitatea implicării unui investitor din SUA în Nord Stream și a unor tranzacții cu activele Lukoil. Jared Kushner și Kiril Dmitriev au abordat aceste variante în întâlniri desfășurate la Moscova și New York.

Oficiali ruși și americani, printre care Jared Kushner, emisar special al președintelui SUA, au discutat posibilitatea implicării unui investitor american în proiectul Nord Stream, gazoductele care transportau gaze din Rusia către Germania înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, potrivit Reuters, care citează cinci surse familiarizate cu situația.

La discuții a participat și Kiril Dmitriev, consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, au precizat sursele citate de agenția de presă.

Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a încercat să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina. El consideră că relațiile de afaceri pot avea un rol important în restabilirea păcii, iar o înțelegere privind Nord Stream ar putea permite investitorilor americani să obțină beneficii din transporturile de energie către Europa după încheierea conflictului.

Dmitriev și Kushner s-au întâlnit în ultimele săptămâni atât la Moscova, cât și la New York. Nu este clar în ce măsură au discutat despre proiectul Nord Stream, însă două dintre sursele Reuters au precizat că subiectul se află în continuare pe agenda discuțiilor.

Un oficial al Casei Albe, întrebat despre presupusele tratative, a transmis că orice eventual acord ar trebui negociat de Rusia cu DFC, Corporația SUA pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale, precum și cu Departamentul Trezoreriei. Potrivit oficialului, astfel de acorduri ar trebui să fie profitabile pentru contribuabilii și companiile din SUA.

Oficialul Casei Albe a mai precizat că nu au avut loc, „recent”, discuții despre Nord Stream.

Kiril Dmitriev, care a susținut reluarea vânzărilor de gaze rusești către Germania, s-a întâlnit luna trecută cu reprezentanți ai Departamentului Trezoreriei și ai Departamentului Energiei din SUA. Discuțiile au vizat posibile inițiative ruso-americane în domeniul energetic. Un reprezentant al lui Dmitriev a refuzat să comenteze informațiile la solicitarea Reuters.

Un oficial american a apreciat că, având în vedere obstacolele existente, încheierea unui astfel de acord este puțin probabilă pe termen mediu. Gazoductele Nord Stream se află în prezent sub sancțiunile impuse de SUA și Uniunea Europeană.

Înainte ca forțele ruse să invadeze Ucraina, în februarie 2022, Germania își asigura din Rusia mai mult de jumătate din necesarul de gaze naturale, prin cele două conducte Nord Stream din Marea Baltică. Gazoductele au fost scoase din funcțiune în urma mai multor explozii subacvatice produse în septembrie 2022.

Potrivit Reuters, Germania și alte state europene, care investesc masiv în consolidarea forțelor armate pentru a se proteja de Rusia, s-ar opune în prezent redeschiderii gazoductelor, chiar și în cazul în care administrația Trump ar elimina sau ar relaxa sancțiunile americane. Dacă Partidul Democrat ar obține însă controlul asupra Congresului în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, adoptarea unor astfel de măsuri ar deveni mai dificilă.

Partidul de extremă dreaptă german AfD (Alternativa pentru Germania), aflat în ascensiune politică, susține redeschiderea Nord Stream, spre deosebire de guvernul de coaliție de la Berlin. Kiril Dmitriev urmează să se întâlnească la începutul anului viitor cu liderii AfD pentru a discuta despre reluarea livrărilor de gaze rusești.

Compania care deține Nord Stream este controlată în proporție de 51% de gigantul rus Gazprom. Alte 31% din acțiuni sunt deținute de două entități germane, în timp ce participațiile rămase aparțin unei companii franceze și uneia olandeze.

Vânzarea companiei către un investitor american și reluarea livrărilor de gaze s-ar confrunta cu mai multe obstacole. Una dintre sursele Reuters a precizat că partea germană dorește să își păstreze participația și, implicit, influența asupra companiei, în eventualitatea în care Gazprom ar decide să își vândă pachetul de acțiuni.

Kushner și Dmitriev au discutat, de asemenea, despre vânzarea unui portofoliu mai larg de companii deținute de grupul rus Lukoil în Europa și în alte regiuni ale lumii, inclusiv rafinării și benzinării, potrivit a două surse familiarizate cu discuțiile.

Planul ar prevedea achiziționarea activelor de către DFC, împreună cu investitori din Qatar și Emiratele Arabe Unite, în schimbul ridicării sancțiunilor impuse de SUA.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui Donald Trump, au colaborat cu DFC pentru negocierea unei plăți consistente în avans, precum și a unor venituri din profituri pentru SUA în cazul tranzacției privind Lukoil.

Lukoil și Gazprom nu au oferit comentarii cu privire la informațiile relatate.