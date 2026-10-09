UE ar putea reduce consumul de gaze cu 7% în această iarnă. Stocurile au coborât la cel mai scăzut nivel din 2011

Uniunea Europeană ar putea reduce consumul de gaze cu 7% în iarna 2026-2027, pe fondul stocurilor umplute doar în proporție de 72,4% la 3 octombrie. Conflictul din Iran menține prețurile ridicate, iar interdicția importurilor de GNL rusesc din ianuarie 2027 sporește presiunea asupra aprovizionării.

UE ar putea fi nevoită să reducă cererea de gaze naturale cu 7% în această iarnă, pe fondul scăderii stocurilor la cel mai redus nivel înregistrat pentru această perioadă a anului. Institutul pentru Economia Energiei și Analiză Financiară (Institute for Energy Economics and Financial Analysis – IEEFA) a avertizat vineri că rezervele insuficiente, prețurile ridicate și apropierea interdicției privind importurile de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc ar putea pune presiune asupra aprovizionării.

Potrivit IEEFA, rezervele de gaze ale Uniunii Europene sunt mai mici decât în orice altă toamnă de după 2011. În aceste condiții, statele membre ar putea fi nevoite să consume cu 14 miliarde de metri cubi de gaze mai puțin în lunile următoare, comparativ cu iarna precedentă.

Într-un raport publicat vineri, organizația americană non-profit, care analizează piețele energetice și susține tranziția către surse de energie mai curate, a precizat că depozitele de gaze ale UE erau umplute în proporție de aproximativ 72,4% la 3 octombrie. Potrivit estimărilor sale, stocurile ar putea furniza cu 7,3 miliarde de metri cubi mai puțin gaz în perioada noiembrie-martie decât în iarna precedentă.

Situația este complicată de conflictul din Iran, care menține prețurile la gaze la un nivel ridicat, precum și de interdicția totală a importurilor de GNL rusesc, care urmează să intre în vigoare în ianuarie 2027. Combinarea acestor factori cu nivelul redus al rezervelor ar putea obliga Uniunea Europeană să diminueze consumul de gaze cu 7% față de iarna trecută.

IEEFA a precizat că nivelul redus al stocurilor nu înseamnă că depozitele europene se vor goli complet în această iarnă. Totuși, depozitele mai puțin umplute eliberează gazele într-un ritm mai lent, ceea ce ar putea crea dificultăți de aprovizionare în cazul unui val de frig spre sfârșitul sezonului rece.

În plus, rezervele epuizate ar necesita cantități mai mari de gaze pentru refacerea stocurilor în vara următoare, ceea ce ar putea genera costuri suplimentare pentru statele membre.

Piața europeană a gazelor se află sub presiune de la începutul războiului din Iran, declanșat la 28 februarie, care a perturbat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Prin această rută tranzitează aproximativ o cincime din volumul mondial de gaz natural lichefiat (GNL).

Contractele futures olandeze TTF, principalul reper pentru prețurile gazelor naturale din Europa, au ajuns la 84,5 euro pe megawatt-oră la jumătatea lunii septembrie, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

Joi, cotațiile au depășit din nou pragul de 80 de euro pe megawatt-oră, iar vineri dimineață se tranzacționau la aproximativ 78 de euro.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că, de la sfârșitul lunii februarie, importurile de combustibili fosili au generat costuri suplimentare de 100 de miliarde de euro pentru Uniunea Europeană, fără să aducă un volum suplimentar de energie.

Luna trecută, comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a îndemnat guvernele statelor membre să continue măsurile de reducere a consumului, în contextul nivelurilor excepțional de scăzute ale stocurilor de gaze.

Totodată, operatorii rețelelor europene de gaze au avertizat joi că o iarnă geroasă ar putea provoca un deficit de până la 15% din necesarul de gaze al Uniunii Europene.