Uniunea Europeană poate acoperi cererea de gaze în această iarnă. Situația României la stocuri

Uniunea Europeană este capabilă să acopere cererea de gaze naturale pe perioada iernii, însă nivelul actual al stocurilor este „de nivel istoric scăzut”, iar evoluția rezervelor va trebui urmărită îndeaproape. Avertismentul a fost transmis joi de organizația europeană a operatorilor de sisteme de transport al gazelor, ENTSOG, potrivit celor relatate de Le Figaro.

ENTSOG arată că disponibilitatea gazelor naturale lichefiate va avea un rol important în menținerea echilibrului dintre cerere și ofertă în lunile reci. Operatorii europeni consideră că aprovizionarea constantă cu GNL este necesară pentru ca sistemul energetic european să poată face față consumului sezonier.

„Menținerea unor livrări substanțiale de gaze naturale lichefiate pe tot parcursul iernii rămâne esențială ”, subliniază agenția într-un raport.

Potrivit evaluării ENTSOG, în cazul în care disponibilitatea GNL se menține limitată, presiunea asupra depozitelor europene va crește pe măsură ce temperaturile scad și consumul de gaze se majorează.

Avertismentul vine într-un moment în care nivelul de umplere a depozitelor europene este mai redus decât în anii precedenți, iar piața rămâne dependentă de evoluția importurilor de gaze naturale lichefiate. Situația poate deveni mai dificilă dacă cererea crește rapid ca urmare a unei perioade prelungite de temperaturi scăzute.

„Dacă disponibilitatea GNL rămâne limitată, stocurile ar putea scădea mult sub 30% până la sfârșitul iernii, crescând vulnerabilitatea sistemului la o val de frig târzie”, potrivit ENTSOG.

În cazul unei ierni normale, evaluarea operatorilor europeni indică existența unor resurse suficiente pentru acoperirea necesarului. Riscul identificat de ENTSOG este legat în special de combinația dintre stocurile reduse, disponibilitatea limitată a GNL și apariția unei perioade de frig spre finalul sezonului.

Evoluția rezervelor va depinde astfel de consumul efectiv din lunile de iarnă, de temperaturi și de cantitățile de gaze care vor putea fi aduse pe piața europeană prin importuri.

Situația României este diferită de media europeană. La jumătatea lunii septembrie, depozitele de gaze naturale din țară erau umplute în proporție de aproximativ 76,26%, ceea ce reprezenta circa 2,43 miliarde de metri cubi. Nivelul era peste media Uniunii Europene, estimată atunci la 68,26%. România își stabilise ca obiectiv atingerea unui grad de umplere de 80% până la 1 octombrie, înainte de intrarea în sezonul rece 2026-2027.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat recent că România dispune de producție internă, capacități de înmagazinare și posibilități de import care îi permit să intre în sezonul rece cu resurse suficiente pentru acoperirea consumului. Potrivit estimărilor prezentate de acesta, stocurile pentru iarna 2026-2027 ar urma să ajungă la aproximativ 2,8-2,9 miliarde de metri cubi.

Pentru o iarnă obișnuită, aceste cantități sunt considerate suficiente pentru necesarul României. În situația unei perioade cu temperaturi foarte scăzute, necesarul suplimentar ar putea fi acoperit prin importuri, potrivit declarațiilor șefului Transgaz. România dispune, de asemenea, de infrastructura de transport necesară pentru alimentarea pieței interne și pentru circulația gazelor provenite din surse externe.

La nivelul sistemului național de transport, datele Transgaz indicau pentru 8 octombrie 2026 un line-pack de aproximativ 93,09 milioane de metri cubi, reprezentând cantitatea de gaze aflată în conductele sistemului la începutul zilei gaziere. Valoarea este un indicator operațional al situației din sistem și se modifică de la o zi la alta în funcție de intrări, consum și fluxurile de transport.

România beneficiază de un avantaj suplimentar prin producția proprie de gaze naturale, ceea ce reduce dependența de importuri pentru acoperirea consumului intern. Pentru perioada rece, aprovizionarea poate fi susținută atât din producția curentă, cât și din gazele aflate în depozitele subterane.

Un element important îl reprezintă și capacitatea de extracție din depozite. Cantitatea totală aflată în subteran nu poate fi raportată direct la volumul care poate fi livrat într-o singură zi, deoarece ritmul de extracție depinde de caracteristicile fiecărui depozit și de condițiile tehnice ale sistemului. Pentru perioadele de consum ridicat, diferența dintre necesarul zilnic și cantitatea disponibilă din producția internă și depozite poate fi acoperită prin importuri.

La nivel european, accesul la GNL rămâne însă una dintre variabilele urmărite de operatorii de transport, iar disponibilitatea cargourilor pe piața internațională poate influența capacitatea statelor membre de a-și reface sau conserva rezervele. Pentru România, evoluția pieței europene este relevantă deoarece importurile pot deveni necesare în perioadele cu consum ridicat.

Pe piața românească, ANRE menține mecanismele de reglementare și monitorizare a sectorului gazelor naturale, iar operatorii și furnizorii trebuie să asigure funcționarea sistemului potrivit regulilor aplicabile. Autoritatea are publicate inclusiv informațiile referitoare la furnizorii de ultimă instanță pentru perioada octombrie 2026-aprilie 2027.