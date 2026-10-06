Decizie importantă pentru piața energiei. Ursula von der Leyen: „Oamenii au dificultăți cu achitarea facturilor”

Comisia Europeană intenționează să amâne cu un an aplicarea unor norme privind emisiile de metan pentru companiile care exportă combustibili fosili către Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a argumentat că măsura ar putea evita costuri suplimentare într-o perioadă în care prețurile energiei pun presiune atât asupra populației, cât și asupra companiilor.

Decizia provoacă însă reacții puternice din partea organizațiilor de mediu. Acestea contestă legătura dintre regulile privind metanul și actualele costuri ale energiei și avertizează că relaxarea regulamentului european ar fi „inutilă și contraproductivă”.

Ursula von der Leyen a anunțat marți că normele privind emisiile de metan aplicabile companiilor care exportă combustibili fosili în UE vor fi amânate cu un an.

Șefa Executivului comunitar a prezentat decizia drept una dintre măsurile prin care Bruxelles-ul încearcă să limiteze presiunile asupra costurilor cu energia.

„Astfel prevenim costuri suplimentare într-un moment de criză”, a afirmat Ursula von der Leyen în Parlamentul European.

Regulamentul (UE) 2024/1787 stabilește reguli referitoare la măsurarea, monitorizarea, raportarea și reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic al Uniunii Europene.

Potrivit prevederilor acestuia, importatorii europeni de gaze și petrol trebuie să monitorizeze și să raporteze emisiile de metan asociate aprovizionării lor, începând din ianuarie 2027, în încercarea de a limita scurgerile.

Regulamentul a fost contestat însă de mai multe state, în special de producători de hidrocarburi, care consideră că noile obligații reprezintă o constrângere și ar putea conduce la diminuarea exporturilor lor către piața europeană.

Comisia Europeană făcuse deja un pas în direcția relaxării regulilor în luna iulie, când a renunțat, pentru o perioadă de trei ani, la amenzile pe care companiile de hidrocarburi ar fi trebuit să le achite pentru nerespectarea prevederilor.

Amânarea normelor privind metanul face parte dintr-o discuție mai amplă privind costurile energiei în Europa. Ursula von der Leyen a anunțat și lansarea unui dialog strategic privind rafinăriile europene, obiectivul fiind identificarea unor soluții pentru diminuarea costurilor.

În lunile următoare, Bruxelles-ul intenționează să propună și măsuri pentru creșterea ponderii energiei electrice în consumul total de energie.

„Cu toții simțim aceste costuri mai ridicate. Companiile sunt sub o presiune ridicată. Oamenii au dificultăți cu achitarea facturilor și aceste evoluții s-ar putea intensifica, pe măsură ce se apropie iarna. Așadar, trebuie să acționăm acum”, a afirmat șefa Comisiei Europene.

Von der Leyen a cerut statelor membre să utilizeze cât mai mult posibil instrumentele oferite de actuala legislație pentru a ține sub control creșterea prețurilor. Printre variantele menționate se numără o mai mare flexibilitate în privința ajutoarelor de stat și extinderea utilizării energiei regenerabile.

Demersurile vin pe fondul creșterii prețurilor la combustibili asociate războiului din Orientul Mijlociu. Președintele francez Emmanuel Macron i-a transmis recent o scrisoare Ursulei von der Leyen, solicitând modificarea unor reglementări europene. Printre solicitări s-a numărat amânarea cu un an a normelor comunitare privind emisiile de metan.

Planurile Comisiei Europene sunt criticate de organizațiile de mediu, care resping argumentul potrivit căruia amânarea aplicării regulamentului ar contribui la scăderea costurilor energiei.

„Regulamentul european privind metanul nu este la originea costurilor energiei în Europa, iar amânarea implementării sale nu va aduce nicio reducere a prețurilor. Reducerea emisiilor de metan este cea mai rapidă modalitate de a evita condițiile meteorologice extreme. Revizuirea regulamentului european privind metanul nu este doar inutilă, ci și contraproductivă”, a declarat Kim O’Dowd, reprezentantă a ONG-ului Environmental Investigation Agency.

Metanul este considerat al doilea cel mai mare contributor la încălzirea globală, după dioxidul de carbon.