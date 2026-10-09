China își majorează importurile de petrol și reia exporturile de carburanți. Aproape 100 de superpetroliere se îndreaptă spre porturile chinezești

China se pregătește să își majoreze importurile de petrol brut în următoarele luni, în timp ce autoritățile de la Beijing au aprobat reluarea exporturilor de benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Datele privind transportul maritim arată că 96 de superpetroliere urmează să ajungă în porturile chinezești în următoarele 90 de zile, cel mai mare număr înregistrat de la începutul războiului din Iran. În același timp, exporturile de carburanți rafinați ar putea contribui la reducerea presiunii asupra piețelor internaționale, afectate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Cele două evoluții au loc într-o perioadă în care transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și producția de carburanți din Orientul Mijlociu au fost afectate de conflictul militar.

China, cel mai mare importator mondial de petrol brut, se pregătește să primească un număr tot mai mare de transporturi maritime în următoarele luni. Potrivit datelor de monitorizare a petrolierelor compilate de Bloomberg, 96 de superpetroliere sunt programate să ajungă în porturile chinezești în următoarele 90 de zile.

Fiecare dintre aceste nave poate transporta aproximativ două milioane de barili de petrol brut.

Numărul reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat de la sfârșitul lunii februarie, înaintea declanșării războiului din Iran. Este, de asemenea, a treia săptămână consecutivă în care numărul superpetrolierelor care se îndreaptă spre China crește.

Datele sunt actualizate periodic, pe măsură ce navele își finalizează livrările și sunt contractate noi transporturi. Cu toate acestea, fluxurile de petrol către China rămân sub nivelurile înregistrate înaintea războiului.

În aceeași perioadă din 2025, 111 superpetroliere efectuau călătoria către porturile chinezești, comparativ cu cele 96 înregistrate în prezent.

Traderii urmăresc cu atenție evoluția achizițiilor chinezești de petrol de la începutul conflictului din Iran.

La începutul anului, China și-a redus puternic importurile, ceea ce a contribuit la diminuarea presiunii asupra aprovizionării mondiale și la limitarea efectelor războiului asupra prețurilor petrolului.

Conflictul a dus la închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului din Golful Persic către piețele internaționale.

În ultimele săptămâni, fluxurile de petrol prin această rută și-au revenit până aproape de nivelurile anterioare războiului, în pofida continuării atacurilor asupra navelor.

O revenire susținută a cererii chinezești ar putea influența evoluția prețurilor internaționale.

Rămâne însă neclar dacă achizițiile de petrol ale Chinei vor reveni complet la nivelurile anterioare conflictului sau dacă vor rămâne reduse până la sfârșitul anului, așa cum au sugerat unii analiști.

În paralel cu creșterea numărului de petroliere care se îndreaptă spre porturile sale, China urmează să reia în octombrie exporturile de produse petroliere rafinate.

Potrivit Reuters, care citează patru traderi familiarizați cu situația, livrările externe vor fi reluate după o scurtă întrerupere determinată de vacanța națională Golden Week.

Autoritățile chineze au aprobat exportul unei cantități combinate de aproximativ 3,7 milioane de tone de benzină, motorină și combustibil pentru avioane în luna octombrie, conform informațiilor furnizate de alți doi participanți din industrie.

Volumul este inferior celui estimat pentru septembrie, când rafinăriile chineze erau așteptate să exporte puțin peste patru milioane de tone din cele trei categorii de carburanți.

Reluarea exporturilor ar putea contribui la atenuarea deficitului de produse rafinate de pe piețele internaționale, în special în cazul motorinei.

China este cel mai mare importator mondial de petrol și deține cea mai mare industrie de rafinare.

Beijingul a început să restricționeze exporturile de produse petroliere în luna martie, pentru a proteja aprovizionarea pieței interne. Măsurile au fost introduse după ce războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a perturbat transporturile de petrol brut și activitatea rafinăriilor din Orientul Mijlociu.

Între iulie și septembrie, autoritățile chineze au relaxat parțial restricțiile.

Cu toate acestea, limitarea exporturilor a contribuit la reducerea disponibilității carburanților pe piețele internaționale și i-a determinat pe cumpărătorii asiatici să caute furnizori alternativi.

În mod obișnuit, China reglementează exporturile de carburanți printr-un sistem de cote.

Recent, autoritățile au înăsprit supravegherea, verificând și aprobând transporturile de la o lună la alta.

La începutul vacanței naționale, pe 1 octombrie, rafinăriile chineze nu primiseră încă aprobarea pentru exporturile din octombrie către alte destinații decât Hong Kong și Macao, potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters.

Datele vamale arată că exporturile chinezești de benzină, motorină și combustibil pentru avioane au totalizat 19 milioane de tone în perioada ianuarie-august. Cantitatea este cu 21% mai mică decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent.

În 2025, China a exportat în medie aproximativ trei milioane de tone lunar din cele trei categorii de produse petroliere.

În august 2026, cea mai recentă lună pentru care sunt disponibile date detaliate, exporturile au crescut puternic, ajungând la 4,6 milioane de tone.

Din acest volum, exporturile de combustibil pentru avioane au fost echivalente cu 648.000 de barili pe zi.

Livrările de motorină au reprezentat 320.000 de barili pe zi, iar cele de benzină au ajuns la 191.000 de barili pe zi.

Deși reluarea exporturilor chinezești este așteptată să reducă presiunea asupra piețelor internaționale, analiștii consideră că efectul va fi limitat.

Conflictele din Orientul Mijlociu și dintre Rusia și Ucraina au perturbat producția mondială de produse petroliere rafinate și au contribuit la creșterea prețurilor, în special în cazul motorinei.

Stuti Jhunjhunwala, analist al pieței petrolului în cadrul Energy Aspects, a explicat că disponibilitatea carburanților rămâne redusă.

„Efectul va fi limitat, deoarece piețele rămân, în ansamblu, tensionate, iar livrările din Orientul Mijlociu sunt în continuare perturbate”, a declarat analistul.

June Goh, analist senior la Sparta Commodities, a afirmat că reluarea exporturilor chinezești era așteptată, însă cantitățile aprobate sunt mai mici decât estimările.

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China și Ministerul Comerțului nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta situația.

Pe fondul dificultăților de aprovizionare cu produse petroliere rafinate, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a convenit în această săptămână să accelereze eliberarea stocurilor de petrol.

Instituția, care oferă consultanță statelor industrializate în domeniul politicilor energetice, a decis și să acorde prioritate aprovizionării cu motorină, în cadrul unui plan stabilit în luna martie.

China are un rol important pe piața regională a carburanților, chiar dacă volumele sale de export au fost, în mod obișnuit, mai mici decât cele ale Indiei și Coreei de Sud.