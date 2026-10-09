Prețul carburanților, 9 octombrie. Unde găsesc șoferii din România cea mai ieftină benzină, motorină sau GPL

Prețurile carburanților din România au stagnat vineri, 9 octombrie 2026, însă benzina și motorina sunt considerabil mai scumpe decât la sfârșitul lunii iunie. Benzina standard costă în medie 10,15 lei pe litru, iar motorina a ajuns la 10,90 lei. Între timp, petrolul Brent a depășit pragul de 103 dolari pe baril, potrivit ultimelor cotații internaționale.

Prețurile carburanților din România au rămas neschimbate vineri, 9 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă.

Benzina standard costă în medie 10,15 lei pe litru, motorina standard a ajuns la 10,90 lei pe litru, iar GPL-ul se vinde cu 4,71 lei pe litru.

Față de 30 iunie, benzina s-a scumpit cu 17,2%, iar motorina cu 18,2%, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Șoferii care alimentează cu benzină sau motorină plătesc vineri aceleași prețuri medii ca în ziua precedentă. Datele centralizate arată că benzina standard se comercializează la o medie națională de 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă 10,90 lei pe litru.

În cazul benzinei standard, prețurile din stațiile monitorizate variază între 10,09 și 10,21 lei pe litru. Pentru motorina standard, intervalul este cuprins între 10,83 și 10,99 lei pe litru.

Nici prețul mediu al GPL-ului nu s-a modificat față de ziua precedentă. Acesta se situează la 4,71 lei pe litru, cu valori cuprinse între 4,59 și 4,99 lei pe litru.

Potrivit datelor publicate de platformă, mediile naționale pentru benzină și motorină sunt calculate pe baza prețurilor din 1.353 de stații, în timp ce pentru GPL sunt monitorizate 323 de stații.

Deși prețurile au stagnat în ultimele 24 de ore, comparația cu nivelurile de la 30 iunie arată scumpiri importante pentru carburanții comercializați în România.

Benzina standard costă în prezent, în medie, cu 149 de bani pe litru mai mult decât la sfârșitul lunii iunie. Creșterea procentuală ajunge la 17,2%, potrivit datelor PretCarburant.ro.

În cazul motorinei standard, diferența este și mai mare în valoare absolută. Prețul mediu a crescut cu 168 de bani pe litru, echivalentul unui avans de 18,2% față de aceeași dată de referință.

GPL-ul a înregistrat o creștere mai redusă. Prețul mediu a urcat cu 16 bani pe litru față de 30 iunie, ceea ce reprezintă un avans de 3,5%.

Carburant Preț mediu la 9 octombrie Diferență față de 30 iunie Scumpire procentuală Benzină standard 10,15 lei/l +1,49 lei/l +17,2% Motorină standard 10,90 lei/l +1,68 lei/l +18,2% GPL 4,71 lei/l +0,16 lei/l +3,5%

Șoferii care urmăresc cele mai mici prețuri la pompă pot găsi benzină standard la 10,09 lei pe litru în stația Socar din Arad. Acesta este cel mai mic preț identificat în datele centralizate pentru vineri, 9 octombrie.

Tot în Arad, o stație Socar afișează cel mai mic preț raportat pentru motorina standard, respectiv 10,83 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț din datele furnizate este de 4,59 lei pe litru, la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Diferențele dintre stații pot conta pentru șoferii care alimentează frecvent sau au rezervoare de capacitate mare. De exemplu, o diferență de 10 bani pe litru înseamnă o economie de 5 lei la un plin de 50 de litri.

Datele pentru principalele orașe din România indică diferențe reduse între mediile locale ale prețurilor la carburanți.

În București, benzina standard costă în medie 10,15 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,90 lei pe litru. În Cluj-Napoca, mediile sunt ușor mai mari: 10,16 lei pe litru pentru benzină și 10,91 lei pe litru pentru motorină.

În Timișoara, motorina are un preț mediu de 10,91 lei pe litru, în timp ce benzina se vinde cu 10,15 lei pe litru. Aceleași medii sunt raportate pentru Constanța și Oradea.

La Iași și Brașov, benzina standard costă în medie 10,15 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,90 lei pe litru. Craiova înregistrează cea mai mică medie a benzinei dintre orașele incluse în comparație, de 10,14 lei pe litru.

Oraș Benzină standard Motorină standard București 10,15 lei/l 10,90 lei/l Cluj-Napoca 10,16 lei/l 10,91 lei/l Timișoara 10,15 lei/l 10,91 lei/l Iași 10,15 lei/l 10,90 lei/l Constanța 10,15 lei/l 10,91 lei/l Brașov 10,15 lei/l 10,90 lei/l Craiova 10,14 lei/l 10,90 lei/l Oradea 10,15 lei/l 10,91 lei/l

La nivelul județelor, diferențele dintre mediile prețurilor sunt, de asemenea, reduse.

Pentru benzina standard, cea mai mică medie este raportată în județul Gorj, unde litrul costă 10,12 lei. La polul opus se află județul Galați, cu o medie de 10,16 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, județul Sălaj înregistrează cea mai mică medie, de 10,88 lei pe litru. Cea mai mare valoare medie este raportată în Ilfov, unde litrul de motorină costă 10,91 lei.

Aceste valori sunt medii județene și nu reprezintă prețurile practicate în fiecare stație din zonele respective. Pentru a identifica cea mai avantajoasă alimentare, șoferii trebuie să compare tarifele afișate de stațiile individuale.

Pe piața internațională, petrolul Brent era cotat la 103,75 dolari pe baril, potrivit valorii din 8 octombrie pentru contractul cu livrare în decembrie 2026.

Cotația a crescut cu 3,55 dolari față de valoarea precedentă. Comparativ cu nivelul de la 30 iunie, de 73,38 dolari pe baril, avansul ajunge la 49,4%, conform seriei de prețuri indicate.

Evoluția petrolului reprezintă unul dintre reperele urmărite pe piața carburanților, însă prețurile de la pompă depind și de alți factori, inclusiv fiscalitatea, costurile de rafinare și distribuție, precum și evoluția cursului valutar.