Prețul carburanților joi, 8 octombrie 2026. Cât costă azi un litru de benzina, motorina și GPL în România

Prețurile carburanților au rămas neschimbate joi, 8 octombrie, față de ziua precedentă, însă benzina și motorina sunt considerabil mai scumpe decât la sfârșitul lunii iunie. Benzina standard costă, în medie, 10,15 lei pe litru, iar motorina 10,92 lei. GPL-ul se vinde cu 4,71 lei pe litru. Diferențele dintre județe rămân relativ mici astăzi.

Prețurile carburanților au rămas neschimbate joi, 8 octombrie 2026, față de ziua precedentă, însă se află la niveluri semnificativ mai ridicate comparativ cu sfârșitul lunii iunie.

Benzina standard are un preț mediu de 10,15 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,92 lei pe litru. GPL-ul se vinde, în medie, cu 4,71 lei pe litru.

Datele centralizate de PretCarburant.ro pentru joi, 8 octombrie, arată că prețul mediu național al benzinei standard este de 10,15 lei pe litru. Valoarea este neschimbată față de ziua precedentă.

În cele 1.353 de stații incluse în monitorizare, benzina standard are prețuri cuprinse între 10,09 și 10,21 lei pe litru.

Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 10,09 lei pe litru și a fost înregistrat la o stație Socar din Arad.

Față de 30 iunie 2026, prețul mediu al benzinei este cu 1,49 lei pe litru mai mare, ceea ce reprezintă o creștere de 17,2%.

Motorina standard se vinde joi, în medie, cu 10,92 lei pe litru la nivel național. Și în cazul motorinei, valoarea este identică cu cea raportată în ziua precedentă.

Monitorizarea realizată în 1.353 de stații indică un interval de prețuri între 10,83 și 10,99 lei pe litru.

Cel mai mic preț al motorinei standard este de 10,83 lei pe litru, fiind înregistrat la o stație Socar din Arad.

Comparativ cu 30 iunie, prețul mediu al motorinei a crescut cu 1,70 lei pe litru, echivalentul unei majorări de 18,4%.

Pentru GPL, prețul mediu național raportat joi este de 4,71 lei pe litru. Și această valoare este neschimbată față de ziua anterioară.

Prețurile pentru GPL, monitorizate în 323 de stații, variază între 4,59 și 4,99 lei pe litru.

Cel mai mic preț este de 4,59 lei pe litru și a fost înregistrat la o stație Mol din Onești, județul Bacău.

Față de 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 16 bani pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 3,5%.

În marile orașe din România, prețurile medii raportate pentru benzină și motorină sunt foarte apropiate de media națională.

În București, benzina standard are o medie de 10,15 lei pe litru, iar motorina costă, în medie, 10,92 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, media este de 10,16 lei pe litru pentru benzină și 10,93 lei pentru motorină. În Timișoara, benzina are un preț mediu de 10,15 lei, iar motorina de 10,93 lei.

În Iași, prețurile medii sunt de 10,15 lei pentru benzină și 10,92 lei pentru motorină. Constanța are aceleași valori pentru benzină și motorină ca Timișoara, respectiv 10,15 și 10,93 lei pe litru.

La Brașov, benzina are o medie de 10,15 lei pe litru, iar motorina de 10,92 lei. În Craiova, cele două valori sunt de 10,14 și 10,91 lei pe litru.

În Oradea, benzina se vinde, în medie, cu 10,15 lei pe litru, iar motorina cu 10,93 lei.

Diferențe ceva mai vizibile apar atunci când sunt comparate mediile la nivel de județ.

Pentru benzina standard, cea mai mică medie județeană este în Gorj, unde prețul ajunge la 10,12 lei pe litru. La polul opus se află Galațiul, cu o medie de 10,16 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie este raportată în Sălaj, la 10,89 lei pe litru. Cea mai mare medie județeană este în Ilfov, unde motorina costă 10,93 lei pe litru.

În paralel cu prețurile carburanților din România, cotația petrolului Brent rămâne la un nivel ridicat.

Cotația Brent pentru contractul cu livrare în decembrie 2026 a fost de 101,02 dolari pe baril la 7 octombrie. Valoarea este cu 0,44 dolari peste cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, când cotația indicată era de 73,38 dolari pe baril, valoarea actuală este cu 45,5% mai mare. Procentul este calculat pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.

Datele privind prețurile carburanților sunt centralizate pentru 8 octombrie 2026 și include 1.353 de stații pentru benzină și motorină și 323 de stații pentru GPL.