Germania refuză planul privind noul buget UE. Friedrich Merz cere tăieri drastice, cele 159 miliarde în minus nu sunt suficiente

Planul Irlandei de a reduce bugetul Uniunii Europene cu opt procente a fost respins categoric de Germania și aliații săi, care consideră că tăierile propuse sunt insuficiente. În timp ce statele din est și sud, printre care și România, își protejează subvențiile agricole, marii contributori avertizează că negocierile se blochează, punând sub semnul întrebării adoptarea unui acord financiar înainte de summitul decisiv.

Germania și aliații săi au respins planul Irlandei de a reduce viitorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene, argumentând că tăierile propuse nu sunt suficiente.

Sâmbătă, președinția irlandeză a Consiliului UE, care coordonează negocierile, a propus o reducere de aproximativ 8% din bugetul total al blocului comunitar pentru perioada 2028-2034, în încercarea de a calma tabăra condusă de Germania, care cere reduceri de câteva sute de miliarde de euro.

Însă speranțele Dublinului de a facilita un acord au fost spulberate imediat de cancelarul german Friedrich Merz, un jucător cheie în negocieri, având în vedere că țara sa contribuie cu aproximativ un sfert la bugetul comun al UE, transmite Politico.eu.

„Suntem încă departe de un acord. Valoarea noii propuneri nu constituie o bază pentru o înțelegere. Bugetul UE trebuie să fie accesibil pentru cei care poartă cel mai greu povara finanțării”, a scris Merz într-o declarație transmisă sâmbătă.

Germania conduce un grup de șase țări „austere” — Suedia, Danemarca, Olanda, Finlanda și Austria — care contribuie cu 40% la bugetul comun al Uniunii. Majoritatea țărilor austere au criticat reducerea de 159 de miliarde de euro propusă de Irlanda, din propunerea inițială a Comisiei de aproape 2 trilioane de euro, afirmând că aceasta este insuficientă.

Ministrul suedez pentru Afaceri Europene, Jessica Rosencrantz, a descris documentul de negociere, numit „negobox”, pe platforma X ca fiind o „creștere extrem de inaccesibilă”, deoarece suma totală ar fi în continuare mai mare decât bugetul actual. Ministrul austriac pentru Afaceri Europene, Claudia Bauer, a reiterat această critică, declarând că noul buget rămâne „la mile depărtare de un da din partea Austriei”.

Tensiunile vor atinge punctul culminant în timpul unui summit al liderilor UE de joia și vinerea viitoare, unde aceștia vor discuta documentul de negociere.

Guvernele UE se întrec contra cronometru pentru a ajunge la un acord bugetar între ele până la sfârșitul anului — înainte ca alegerile din Franța, Italia și Polonia din 2027 să risce să deraieze negocierile.

Totuși, ministrul olandez de Finanțe, Eelco Heinen, a avertizat sâmbătă că „în acest ritm, nu va exista niciun acord până la sfârșitul anului”.

Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne, cel care conduce negocierile, a respins criticile și a descris propunerea drept un compromis echilibrat.

„Documentul de negociere are rolul de a reduce diferențele numeroase dintre statele membre”, le-a declarat Byrne jurnaliștilor sâmbătă.

UE este divizată între țările austere, care fac presiuni pentru reduceri generale, și o tabără rivală din statele din sud și est, denumită „Prietenii Coeziunii”, care se opune reducerii subvențiilor pentru fermieri și a plăților regionale cunoscute sub numele de politica de coeziune.

Aceste domenii reprezintă aproape jumătate din bugetul total și sunt sensibile din punct de vedere politic din cauza presiunilor exercitate de lobby-urile agricole și de regiuni.

Într-o concesie făcută celor 17 state din gruparea „Prietenii Coeziunii”, Irlanda a lăsat neatinse bugetele pentru agricultură și dezvoltare regională și și-a concentrat reducerile pe alte priorități, cum ar fi competitivitatea, apărarea și ajutorul pentru dezvoltare.

„A existat un sprijin puternic pentru prima rubrică (agricultură și coeziune) din partea aproape tuturor statelor membre, inclusiv din partea unor țări care ar fi considerate contributori neți” la buget, le-a declarat Byrne jurnaliștilor.

Reacțiile la documentul de negociere din partea „Prietenilor Coeziunii” au fost mai conciliante decât cele ale partenerilor care sunt adepți ai disciplinei bugetare.

„Este un punct de plecare excelent că s-au recuperat banii pentru PAC (Politica Agricolă Comună), dar încă nu suntem satisfăcuți”, a declarat ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida.

Ministrul polonez pentru Afaceri Europene, Ignacy Niemczycki, a salutat faptul că țara sa „continuă să primească cea mai mare alocare”, dar a remarcat că „modificarea dimensiunii globale a bugetului nu corespunde ambițiilor UE”.

Țările austere au fost, de asemenea, dezamăgite de faptul că tăierile vizează disproporționat politici inovatoare precum apărarea și competitivitatea, pe care le favorizează.