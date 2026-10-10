Parlamentul European respinge reducerea bugetului UE pentru 2028–2034. Siegfried Mureșan: Nu putem cere Uniunii să facă mai mult cu mai puțini bani

Parlamentul European se opune reducerilor propuse de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene pentru viitorul buget multianual, aferent perioadei 2028–2034. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru buget, a anunțat că instituția respinge propunerea de diminuare cu 8% a fondurilor față de proiectul inițial al Comisiei Europene. Reducerile ar urma să afecteze domenii precum apărarea, competitivitatea, agricultura și dezvoltarea regională.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a criticat sâmbătă, 10 octombrie, propunerea Președinției irlandeze a Consiliului UE privind viitorul Cadru Financiar Multianual, documentul care stabilește principalele direcții de finanțare ale Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Potrivit acestuia, pachetul de negociere prezentat înaintea reuniunii Consiliului European din săptămâna următoare prevede reducerea cu 8% a bugetului propus inițial de Comisia Europeană.

În același timp, documentul nu ține cont de majorarea cu 10% susținută de Parlamentul European în luna aprilie.

„Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Preşedinţia irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Pachetul de negociere privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, prezentat astăzi de Preşedinţia irlandeză a Consiliului UE, înaintea Consiliului European de săptămâna viitoare, prevede o reducere de 8% faţă de bugetul iniţial propus de Comisia Europeană. Totodată, pachetul propus nu ia în considerare creşterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie”, a scris Mureșan pe Facebook.

Negociatorul-șef al Parlamentului European a precizat că propunerea nu poate constitui o bază acceptabilă pentru negocierile privind viitorul buget.

„O respingem din start, fiindcă nu ţine cont nici de noile priorităţi, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de priorităţile tradiţionale, precum agricultura şi coeziunea. Vom apăra în negocierile cu Comisia Europeană şi Consiliul, în următoarele luni, lucrurile obţinute în Parlamentul European”, a transmis europarlamentarul.

Conform informațiilor prezentate de Siegfried Mureșan, principalele reduceri propuse de Irlanda vizează alocările pentru apărare, competitivitate și acțiune externă.

Europarlamentarul avertizează că, în lipsa unei creșteri a bugetului, finanțarea destinată agriculturii și politicii de coeziune nu va putea ajunge la nivelul pe care Parlamentul European îl consideră necesar.

Acesta a criticat diferența dintre obiectivele asumate de Uniunea Europeană în ultimii ani și resursele financiare prevăzute în noua propunere.

„Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare. Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a creşte competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate. Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanţare adecvată agriculturii. Şi nu putem să vorbim despre beneficiile politicii de coeziune, inclusiv pentru întărirea securităţii la graniţele cu războiul declanşat de Rusia în Ucraina, pentru ca apoi să propunem un nivel de finanţare pentru politica de coeziune inferior celui din bugetul actual”, a mai precizat Mureșan.

Potrivit Reuters, Comisia Europeană a propus anul trecut un buget multianual de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, însă proiectul prezentat de Președinția irlandeză urmărește diminuarea cheltuielilor.

Propunerea prevede o reducere generală de 8% față de proiectul inițial, dar și ajustări diferite în funcție de domeniul finanțat.

Astfel, fondurile destinate dezvoltării regionale, agriculturii și pescuitului ar urma să fie diminuate cu 3%, în timp ce alocările pentru competitivitate, prosperitate și securitate ar fi reduse cu 13%.

În paralel, documentul estimează venituri suplimentare de aproximativ 55 de miliarde de euro, provenite inclusiv din taxe vamale și comercializarea certificatelor de emisii către companii.

Aceste propuneri urmează să fie analizate de statele membre, în condițiile în care există diferențe importante între pozițiile guvernelor europene.

Germania, Olanda și statele nordice susțin o abordare orientată spre limitarea cheltuielilor, în timp ce Spania, Italia și Polonia pledează pentru un buget mai mare.

Europarlamentarul a atras atenția că reducerea bugetului european ar putea limita capacitatea Uniunii de a răspunde provocărilor economice și de securitate.

Totodată, acesta a criticat faptul că Președinția irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile Parlamentului European privind noi resurse proprii.

Acestea ar permite, potrivit lui Mureșan, creșterea finanțării europene fără majorarea contribuțiilor directe ale statelor membre din bugetele naționale.

„Iar dacă statele membre vor reducerea presiunii asupra bugetelor naţionale atunci când finanţăm bugetul UE, este de neînţeles de ce Preşedinţia irlandeză nu a inclus în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European. Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanţare pentru bugetul UE, fără a creşte contribuţiile din bugetele naţionale”, a punctat Siegfried Mureșan.

Liderii Uniunii Europene urmează să discute propunerile Președinției irlandeze în cadrul reuniunii programate la Bruxelles pentru 15–16 octombrie.

Adoptarea Cadrului Financiar Multianual necesită acordul unanim al celor 27 de state membre, însă bugetul nu poate intra în vigoare fără aprobarea Parlamentului European.

Siegfried Mureșan a subliniat că instituția pe care o reprezintă nu va accepta o formulă bugetară care nu reflectă prioritățile europene.

„Bugetul trebuie agreat în unanimitate de guvernele celor 27 de state membre. Dar el nu poate intra în vigoare fără aprobarea noastră, a Parlamentului European. Aşteptăm de la Consiliul European de săptămâna viitoare o abordare mai constructivă, care să aibă în vedere poziţia Parlamentului European fiindcă poziţia noastră este singura ce ţine cu adevărat cont de aşteptările pe care le au oamenii de la Uniunea Europeană. Aşteptăm, totodată, ca statele membre să adopte cât mai curând o poziţie comună privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea începe negocierile finale şi a ajunge la un acord până la sfârşitul anului”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Negociatorul-șef al Parlamentului European consideră că viitorul buget trebuie să reflecte obiectivele strategice ale Uniunii, nu doar preocuparea pentru reducerea cheltuielilor.

În acest sens, europarlamentarul a afirmat că „viitorul buget trebuie să aibă mai mult curaj şi mai multă viziune, nu abordarea contabilă a unui administrator de bloc”.