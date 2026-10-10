Marius Budăi, atac la Ilie Bolojan: „Ați scumpit viața românilor”. PSD cere schimbarea direcției economice

Deputatul PSD și fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat sâmbătă, 10 octombrie, un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a majorat taxele și TVA-ul, a redus puterea de cumpărare a populației și a contribuit la deteriorarea situației economice. Social-democratul susține că România are nevoie de un guvern care să renunțe la politicile de austeritate și să adopte măsuri în interesul cetățenilor.

Marius Budăi a criticat public măsurile economice promovate de Ilie Bolojan, susținând că majorările de taxe și TVA au avut consecințe directe asupra nivelului de trai al populației.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, fostul ministru al Muncii a contestat declarațiile premierului interimar referitoare la responsabilitatea politică și a afirmat că românii au suportat deja costurile deciziilor fiscale.

„Nu domnule Bolojan, dumneavoastră ați majorat TVA și taxele (și asta nu exista în programul de guvernare), ați scumpit viața românilor, ați apăsat pe consum până când economia a intrat în recesiune. Cetățenii români au plătit deja pentru «responsabilitatea» dumneavoastră – din buzunarul lor și foarte scump”, a scris social-democratul, într-o postare pe Facebook.

Prin aceste declarații, Budăi pune sub semnul întrebării eficiența politicilor fiscale adoptate și susține că măsurile prezentate drept necesare pentru echilibrarea economiei au afectat consumul și veniturile disponibile ale populației.

Fostul ministru al Muncii a abordat și situația politică generată de respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, decizia de a nu susține noul Executiv nu a avut drept scop evitarea responsabilității guvernării, ci împiedicarea continuării unor măsuri economice pe care PSD le consideră greșite.

„Guvernul Mureșan a fost respins tocmai pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție, nu de o prelungire a austerității”, a afirmat acesta.

Budăi consideră că formarea unui nou guvern nu ar trebui să însemne doar schimbarea persoanelor care ocupă funcțiile ministeriale, ci și modificarea direcției economice.

În opinia social-democratului, continuarea actualelor politici ar menține presiunea asupra populației, în condițiile în care creșterea taxelor și diminuarea consumului au afectat deja bugetele gospodăriilor.

Deputatul PSD a respins și ideea potrivit căreia partenerii politici ar trebui să susțină necondiționat măsurile promovate de premier.

Acesta susține că asumarea responsabilității nu înseamnă acceptarea continuării unor politici contestate, ci identificarea problemelor și corectarea deciziilor care nu produc rezultatele așteptate.

„Răspunderea nu înseamnă să-i convingi pe alții să semneze pentru continuarea propriilor greșeli. Înseamnă să recunoști când o direcție nu funcționează și să ai curajul să o schimbi”, a transmis Budăi.

Fostul ministru al Muncii a insistat asupra necesității formării unui Executiv funcțional, dar a subliniat că obiectivul acestuia trebuie să fie îmbunătățirea condițiilor de trai ale românilor.

În acest context, Budăi a afirmat că PSD susține constituirea unui guvern care să acționeze în interesul cetățenilor, nu să continue măsuri pe care social-democrații le consideră împovărătoare.

Declarațiile sale vin pe fondul disputelor politice privind formarea unui nou guvern și direcția politicilor economice, după respingerea în Parlament a Cabinetului propus de Siegfried Mureșan.