Grindeanu îi cere lui Bolojan să recunoască efectele măsurilor economice. Disputa PSD-PNL se intensifică

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat sâmbătă, 10 octombrie, noi critici la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, pe fondul negocierilor pentru formarea unei majorități guvernamentale. Social-democratul susține că politicile economice aplicate până acum nu au produs rezultatele așteptate și că românii suportă consecințele scumpirilor și ale dificultăților economice. Grindeanu consideră că liberalii trebuie să își asume participarea la guvernare, fără să prezinte această decizie drept o concesie făcută PSD.

Discuțiile privind formarea unui nou guvern au provocat un schimb de replici între liderii PSD și PNL. Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că problemele economice și nemulțumirile populației nu pot fi ignorate sau tratate cu ironie.

Președintele social-democraților susține că majorarea prețurilor afectează tot mai mult bugetele gospodăriilor, în timp ce veniturile salariale nu reușesc să țină pasul cu scumpirile.

În același timp, Grindeanu afirmă că mediul de afaceri resimte efectele deteriorării situației economice, iar politicile susținute de liderul liberal au contribuit la dificultățile actuale.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie şi lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeţi să le trataţi cu ironie. Nemulţumirea oamenilor faţă de direcţia în care merge ţara nu este o invenţie a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai ţin pasul cu preţurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm. Nu puteţi să vă prefaceţi că nu vedeţi consecinţele politicilor pe care le-aţi susţinut!”, i-a transmis Grindeanu președintelui PNL.

Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook și reflectă poziția PSD în disputa politică privind viitoarea formulă de guvernare.

Sorin Grindeanu consideră că România are nevoie de o schimbare a modului în care sunt abordate problemele economice, dar susține că acest lucru nu presupune rezolvarea imediată a tuturor dificultăților.

Potrivit liderului PSD, primul pas ar trebui să fie recunoașterea faptului că anumite măsuri nu au avut efectele urmărite și identificarea unor soluții pentru corectarea acestora.

În opinia sa, viitorul program de guvernare trebuie să țină cont de presiunile financiare asupra populației și să includă măsuri de protejare a veniturilor românilor.

„Înseamnă să recunoaşteţi că măsurile adoptate nu au dat rezultatele aşteptate şi să existe voinţa politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a scris Sorin Grindeanu.

Afirmația vine în contextul în care cele două formațiuni discută posibilitatea refacerii unei majorități parlamentare, dar au poziții diferite în privința condițiilor unei noi colaborări.

Grindeanu încearcă astfel să delimiteze participarea liberalilor la guvernare de ideea unui compromis făcut în beneficiul social-democraților, prezentând-o drept o responsabilitate față de situația țării.

Cu o zi înainte, vineri, 9 octombrie, Sorin Grindeanu anunțase că PSD susține constituirea unei majorități stabile împreună cu PNL și UDMR.

Liderul social-democrat a afirmat că partidul său este pregătit să participe la guvernare și să își asume responsabilitatea deciziilor necesare.

„PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării”, a declarat Sorin Grindeanu.

Poziția exprimată de acesta indică disponibilitatea social-democraților de a reveni într-o formulă de colaborare cu liberalii și cu UDMR.

O asemenea variantă ar necesita însă un acord între partide asupra programului de guvernare, a priorităților economice și a modului în care ar urma să fie exercitată puterea executivă.

Deocamdată, declarațiile liderilor politici arată că există diferențe importante de abordare, în special în ceea ce privește evaluarea măsurilor economice adoptate anterior.

De cealaltă parte, președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că România are nevoie de un guvern funcțional și că liberalii sunt dispuși să contribuie la instalarea acestuia.

Bolojan a precizat însă că partidul său nu dorește să revină la formule politice care, în evaluarea sa, nu au dat rezultate.

Liderul liberal a explicat că rezervele privind o nouă colaborare cu PSD nu sunt determinate de orgolii personale sau de interese politice de moment.

Potrivit acestuia, poziția PNL reflectă experiența acumulată în ultimul an și concluziile desprinse din funcționarea precedentelor formule de guvernare.

Această poziție contrastează cu apelul formulat de Sorin Grindeanu, care consideră că liberalii ar trebui să accepte participarea la un nou Executiv și să contribuie la modificarea politicilor economice.