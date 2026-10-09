Din cuprinsul articolului Sorin Grindeanu cere refacerea majorității PSD-PNL-UDMR. România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, susține PSD

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere refacerea majorității parlamentare alături de PNL și UDMR, pentru formarea unui Guvern cu puteri depline și redresarea economiei. Vineri, 9 octombrie 2026, el a criticat blocajul politic de cinci luni și a solicitat partidelor să prioritizeze investițiile, puterea de cumpărare și interesele cetățenilor.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și afirmă că partidul este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Într-o declarație publicată vineri, 9 octombrie 2026, acesta a criticat blocajul politic și a cerut prioritizarea economiei și a intereselor cetățenilor în detrimentul calculelor electorale.

Grindeanu consideră că România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea intereselor politice și electorale.

Liderul social-democrat a atras atenția că au trecut cinci luni de blocaj și că partidele trebuie să decidă dacă pun pe primul loc oamenii, economia și interesul național sau continuă să caute formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern.

PSD susține refacerea majorității alături de PNL și UDMR și este pregătit să participe la guvernare în baza unui program care să contribuie la redresarea economiei, la protejarea puterii de cumpărare a românilor și la stimularea investițiilor pentru crearea de locuri de muncă, a precizat Grindeanu.

Acesta a subliniat că discuțiile privind viitorul țării nu ar trebui să se limiteze la numărul de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern, ci să vizeze și capacitatea viitoarei echipe guvernamentale de a lua decizii și de a le pune în aplicare.

În același context, liderul PSD a invocat faptul că aproape 90% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. În opinia sa, toate partidele care au primit votul cetățenilor pentru a-i reprezenta în Parlament au obligația să țină cont de acest semnal și să răspundă prin măsuri concrete, nu doar prin declarații politice.