Delegația Congresului SUA și-a anulat vizita în România. Guvernul a explicat de ce nu mai are loc întâlnirea cu Ilie Bolojan

Vizita unei delegații a Congresului SUA programată pentru vineri, 9 octombrie 2026, a fost anulată din cauza unei probleme tehnice la aeronava cu care oficialii americani urmau să călătorească. Delegația avea programată o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Guvernul a anunțat inițial anularea vizitei, fără să precizeze cauza. Ulterior, Executivul a explicat motivul și a transmis că vor fi comunicate informații despre reprogramare.

Delegația Congresului SUA, care urma să efectueze vineri, 9 octombrie, o vizită oficială în România, și-a anulat deplasarea din cauza unei probleme tehnice apărute la aeronava cu care reprezentanții americani trebuiau să călătorească.

Guvernul României a comunicat inițial că vizita nu va mai avea loc, invocând motive obiective, fără să ofere alte detalii despre situația care a determinat modificarea programului.

„Vizita în România a delegației Congresului SUA, în cadrul căreia era programată și o întâlnire cu prim-ministrul, nu va mai avea loc astăzi, din motive obiective. Vom reveni cu informații despre reprogramarea vizitei”, a transmis Biroul de presă al Guvernului.

În urma întrebărilor referitoare la anularea deplasării, reprezentanții Executivului au revenit vineri, la ora 10:50, cu o informare suplimentară, în care au explicat că aeronava delegației americane a întâmpinat o problemă tehnică.

„Având în vedere că au existat mai multe întrebări privind motivul anulării vizitei delegatiei Congresului SUA, precizăm că aceasta a fost determinată de o problemă tehnică la aeronava cu care delegația urma să se deplaseze în România”, a transmis Guvernul.

Executivul nu a comunicat, până la momentul transmiterii precizărilor, o nouă dată pentru vizita delegației Congresului SUA în România.

Întrevederea dintre premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Congresului SUA figura în programul oficial al șefului Guvernului pentru vineri, 9 octombrie 2026, urmând să se desfășoare la Palatul Victoria, începând cu ora 14:30.

Potrivit agendei publicate anterior anulării vizitei, programul premierului cuprindea două activități oficiale:

Ora 11:00 – Ședință de Guvern, la Palatul Victoria, cu acces pentru cameramanul și fotograful oficiali.

Ora 14:30 – Întrevedere cu o delegație a Congresului SUA, la Palatul Victoria, cu acces pentru cameramanul și fotograful oficiali.

Întâlnirea de la ora 14:30 nu mai are loc în condițiile anunțate inițial, după anularea deplasării oficialilor americani. Guvernul urmează să transmită informații privind eventuala reprogramare a vizitei.