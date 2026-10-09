Delegația Congresului SUA și-a anulat vizita în România. Guvernul a explicat de ce nu mai are loc întâlnirea cu Ilie Bolojan
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Ilie Bolojan
Vizita unei delegații a Congresului SUA programată pentru vineri, 9 octombrie 2026, a fost anulată din cauza unei probleme tehnice la aeronava cu care oficialii americani urmau să călătorească. Delegația avea programată o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Guvernul a anunțat inițial anularea vizitei, fără să precizeze cauza. Ulterior, Executivul a explicat motivul și a transmis că vor fi comunicate informații despre reprogramare.
Delegația Congresului SUA nu mai ajunge în România din cauza unei defecțiuni tehnice la aeronavă
Delegația Congresului SUA, care urma să efectueze vineri, 9 octombrie, o vizită oficială în România, și-a anulat deplasarea din cauza unei probleme tehnice apărute la aeronava cu care reprezentanții americani trebuiau să călătorească.
Guvernul României a comunicat inițial că vizita nu va mai avea loc, invocând motive obiective, fără să ofere alte detalii despre situația care a determinat modificarea programului.
„Vizita în România a delegației Congresului SUA, în cadrul căreia era programată și o întâlnire cu prim-ministrul, nu va mai avea loc astăzi, din motive obiective. Vom reveni cu informații despre reprogramarea vizitei”, a transmis Biroul de presă al Guvernului.
Guvernul a precizat la ora 10:50 motivul anulării vizitei oficialilor americani
În urma întrebărilor referitoare la anularea deplasării, reprezentanții Executivului au revenit vineri, la ora 10:50, cu o informare suplimentară, în care au explicat că aeronava delegației americane a întâmpinat o problemă tehnică.
„Având în vedere că au existat mai multe întrebări privind motivul anulării vizitei delegatiei Congresului SUA, precizăm că aceasta a fost determinată de o problemă tehnică la aeronava cu care delegația urma să se deplaseze în România”, a transmis Guvernul.
Executivul nu a comunicat, până la momentul transmiterii precizărilor, o nouă dată pentru vizita delegației Congresului SUA în România.
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și delegația Congresului SUA era programată la ora 14:30
Întrevederea dintre premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Congresului SUA figura în programul oficial al șefului Guvernului pentru vineri, 9 octombrie 2026, urmând să se desfășoare la Palatul Victoria, începând cu ora 14:30.
Potrivit agendei publicate anterior anulării vizitei, programul premierului cuprindea două activități oficiale:
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Ora 11:00 – Ședință de Guvern, la Palatul Victoria, cu acces pentru cameramanul și fotograful oficiali.
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Ora 14:30 – Întrevedere cu o delegație a Congresului SUA, la Palatul Victoria, cu acces pentru cameramanul și fotograful oficiali.
Întâlnirea de la ora 14:30 nu mai are loc în condițiile anunțate inițial, după anularea deplasării oficialilor americani. Guvernul urmează să transmită informații privind eventuala reprogramare a vizitei.
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