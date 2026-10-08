Victor Ponta lansează un avertisment pentru Ilie Bolojan: Va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil dacă nu trece nici Guvernul „Luca Niculescu”

Fostul premier Victor Ponta susține că Ilie Bolojan înțelege situația politică actuală și că așteaptă de la Luca Niculescu o soluție diplomatică pentru ieșirea din blocaj. Ponta și-a exprimat această opinie într-un mesaj publicat pe Facebook, în care a prezentat patru argumente referitoare la situația Guvernului și la relația dintre PNL și USR.

Victor Ponta consideră că, dacă nici Guvernul condus de Luca Niculescu nu va trece de Parlament din cauza PNL, iar Ilie Bolojan va rămâne blocat la Palatul Victoria, fără puteri, situația țării ar putea deveni catastrofală.

În opinia fostului premier, Bolojan ar ajunge să fie identificat drept principalul vinovat și responsabil pentru această situație, fiind perceput drept omul care se ține de funcție în timp ce totul în jurul său se prăbușește. Ponta susține că este convins că Ilie Bolojan nu își dorește un asemenea scenariu.

„Pentru mine, acum este foarte clar și logic faptul că Ilie Bolojan înțelege situația – si ca asteapta de la Luca Niculescu o “iesire diplomatica” : 1. Dacă nu trece nici Guvernul „Luca Niculescu” din cauza PNL, iar el rămâne blocat, fără puteri, la Palatul Victoria, situația țării va fi catastrofală. El va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil, cel care „se ține de scaun” în timp ce totul în jur se prăbușește. Sunt convins că Ilie Bolojan NU își dorește acest lucru”, a scris acesta pe Facebook.

Un al doilea argument prezentat de Victor Ponta pe Facebook vizează Ministerul Finanțelor. El arată că Alexandru Nazare ar rămâne ministru al Finanțelor, în timp ce premier ar fi Luca Niculescu.

În acest context, Ponta consideră că nu ar fi justificată afirmația potrivit căreia social-democrații ar distruge bugetul pentru baronii și primarii lor.

Fostul premier susține că Ilie Bolojan știe, la fel ca el, că niciun leu nu poate ieși din Guvernul României fără semnăturile ministrului Finanțelor și ale premierului.

„2. Când la Ministerul de Finanțe rămâne Alexandru Nazare — adică ministrul din guvernul tău —, iar premier este Luca Niculescu, este absolut neserios să afirmi că „pesediștii vor distruge bugetul pentru baronii și primarii lor”. Ilie Bolojan știe la fel de bine ca mine că niciun leu nu iese din Guvernul României fără semnăturile ministrului de Finanțe și ale premierului. Trebuie să ai nesimțirea useriștilor și a murarilor ca să ai premier și ministru de Finanțe de-ai tăi și să urli că „fură pesediștii banii”. Mesajul de azi al lui Ilie Bolojan contrazice tocmai această lozincă cretină a USR”, a mai spus Victor Ponta.

Al treilea punct prezentat de Victor Ponta privește Guvernul Bolojan, despre care afirmă că a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză.

Fostul premier pune acest eșec pe seama aroganței, agresivității și comportamentului pe care îl atribuie miniștrilor USR. În opinia sa, aceștia au reușit să coalizeze toate celelalte forțe politice împotriva Guvernului. Ponta susține că, deși nu recunosc public acest lucru, Ilie Bolojan și liberalii cunosc această situație.

El invocă și experiența Guvernului Mureșan, despre care afirmă că a obținut și mai puține voturi decât Guvernul Veștea. În opinia sa, acest episod reprezintă o nouă demonstrație a dificultății de a construi o majoritate în aceste condiții.

Victor Ponta consideră că Bolojan și PNL au nevoie de mașinăria de propagandă a USR, însă susține că liberalii sunt conștienți că nu vor mai putea participa la guvernarea țării cât timp nu se delimitează, în momente importante, de ceea ce el descrie drept fanatismul distructiv al USR.

„3. Guvernul „Bolojan” a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, care au reușit să coalizeze toate celelalte forțe împotriva sa! Deși nu recunosc public, Ilie Bolojan și peneliștii știu acest adevăr brutal! Iar experiența cu Guvernul „Mureșan”, care a luat și mai puține voturi decât Guvernul „Veștea”, este ultima demonstrație în acest sens. Chiar dacă au nevoie de mașinăria de propagandă a USR, Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează, în momente importante, de fanatismul distructiv al USR. Votul pentru Guvernul „Luca Niculescu” este un astfel de moment”, a subliniat Ponta.

În al patrulea punct al mesajului său, Victor Ponta vorbește despre reacțiile unor reprezentanți ai USR, menționându-i pe Fritz, Țoiu și Buzăianu, alături de alți membri ai partidului.

Potrivit fostului premier, ceea ce descrie drept isteria agresivă și nemulțumirile acestora, pe fondul pierderii unor funcții și beneficii asociate acestora, i-ar fi blocat până acum pe Ilie Bolojan și pe reprezentanții PNL și, implicit, ar fi blocat întreaga țară.

Ponta enumeră printre aceste beneficii funcțiile, birourile, secretarele, șoferii, protecția SPP, consilierii și deplasările în străinătate finanțate din bani publici.

El susține că o alianță cu persoane pe care le descrie drept conflictuale și care provoacă permanent dispute cu ceilalți actori politici ar face ca activitatea politică să devină obositoare.

În acest context, Victor Ponta consideră că Ilie Bolojan și reprezentanții PNL ar fi ajuns să fie sătui de această situație și ar căuta o ieșire onorabilă.