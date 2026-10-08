George Simion susține că ar urma să fie arestat: urmez eu şi fărâmiţează AUR-ul
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea-George Simion-AUR
George Simion a transmis un mesaj în care afirmă că s-ar pregăti arestarea sa și că ar exista un plan pentru fărâmițarea AUR, partidul pe care îl conduce. Liderul formațiunii politice a afirmat că ar urma o schimbare politică în urma căreia PSD ar ajunge să guverneze, iar Luca Niculescu ar fi propus pentru funcția de premier.
George Simion, mesaj neașteptat despre noul Guvern: ce susține liderul AUR despre PSD și Luca Niculescu
Simion a susținut că „se pregăteşte un mare blat”, despre care afirmă că ar fi pregătit de aproximativ două luni. Potrivit liderului AUR, PSD ar urma să preia guvernarea, dar ar evita să își asume integral problemele care, în opinia sa, ar urma să apară.
În acest scenariu, Luca Niculescu ar fi desemnat să conducă Guvernul, susține George Simion. El a mai afirmat că varianta ar fi acceptată și de Ilie Bolojan, despre care spune că ar fi fost chemat la DNA și avertizat în acest fel pentru a susține ulterior noua formulă guvernamentală.
Președintele AUR a declarat că va face tot ce depinde de el „pentru a nu se ajunge în această situaţie”. Mesajul său a fost transmis cu aproximativ o săptămână înainte de votarea Guvernului, potrivit informațiilor prezentate chiar de acesta.
Acuzațiile lansate de liderul AUR
George Simion a legat scenariul politic pe care îl descrie și de situația lui Călin Georgescu. Liderul AUR a afirmat că acesta ar fi fost arestat și că i s-ar menține arestul pentru încă 30 de zile, după care, susține Simion, ar urma o condamnare cu executare.
În continuarea mesajului său, George Simion a spus că, după situația lui Călin Georgescu, ar urma să fie vizat el, iar partidul pe care îl conduce ar urma să fie divizat. El a folosit această succesiune de evenimente pentru a descrie ceea ce consideră a fi un plan al „sistemului”.
Liderul AUR a afirmat că PSD ar urma să formeze Guvernul, cu Luca Niculescu în funcția de premier, și că Ilie Bolojan ar vota această formulă. Simion a susținut că asupra lui Bolojan ar fi fost exercitate presiuni după ce acesta ar fi fost chemat la DNA.
În mesajul publicat pe Facebook, George Simion a asociat acest presupus scenariu politic și cu situația economică pe care spune că ar urma să o traverseze România. El a afirmat că există intenția ca țara să ajungă „în situaţia Greciei, sclava debitorilor externi”, făcând referire și la o afirmație pe care o atribuie lui Nicușor Dan.
Ce a transmis George Simion despre următorul Guvern
Liderul AUR a susținut că mai este o săptămână până la votarea Guvernului și că formațiunea sa va încerca să împiedice materializarea scenariului pe care l-a prezentat. El a spus că va face tot ce îi stă în putere pentru ca situația descrisă în mesajul său să nu se producă.
George Simion i-a îndemnat, de asemenea, pe cei care au membri ai Parlamentului din partea PSD să îi informeze despre poziția sa referitoare la Luca Niculescu. În mesajul transmis pe rețelele sociale, acesta l-a descris drept „omul din partea Parisului” și a afirmat că ar urma să conducă un Guvern PSD.
„Se pregăteşte un mare blat. De două luni se coace la el. PSD va guverna, dar pentru a nu-şi asuma în totalitate nenorocirile care vin îl vor pune pe Luca Niculescu în faţă. Acesta e planul sistemului. Vor scăpa, rând pe rând de noi. Acum l-au arestat pe domnul Călin Georgescu. Îi vor menţine arestul încă 30 de zile şi după aceea vor să-l condamne cu executare.
După aceea, urmez eu şi fărâmiţează AUR-ul aşa cum au început. În tot acest plan, Guvernul PSD condus de Luca Niculescu va fi votat şi de Ilie Bolojan. I-au arătat pisica, l-au chemat la DNA, îl sperie şi, în acest moment, Ilie Bolojan votează acest guvern PSD cu marioneta Luca Niculescu în faţă”, a trasmis liderul AUR.
George Simion susține că se pregătește un nou scenariu politic: Vom face tot ce depinde de noi
George Simion a afirmat că AUR va face tot posibilul pentru a împiedica scenariul politic descris de el și a avertizat asupra unei eventuale guvernări PSD conduse de Luca Niculescu, pe care o asociază cu riscul ca România să ajungă dependentă de creditorii externi.
„Mai avem o săptămână până la votarea Guvernului şi vom face tot ce depinde de noi să nu ajungem în această situaţie. Vor ca România să ajungă în situaţia Greciei, sclava debitorilor externi, aşa cum s-a exprimat Nicuşor Dan. Voi, dacă aveţi orice membru parlamentar PSD, anunţaţi-l: Luca Niculescu este de fapt omul din partea Parisului care va nenoroci România, sub umbrela unui Guvern PSD”, a concluzionat George Simion în mesajul video postat pe Facebook.
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