Anunț important pentru pensionarii din România. Ce spune premierul desemnat despre creșterea pensiilor

O posibilă indexare a pensiilor se află printre măsurile analizate de premierul desemnat Luca Niculescu, însă aplicarea acesteia va depinde de resursele financiare disponibile la bugetul de stat. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a vorbit despre necesitatea protejării persoanelor vulnerabile, despre reformarea salarizării în sectorul public și despre problemele bugetare care trebuie rezolvate urgent. Niculescu avertizează că, în lipsa unei rectificări bugetare, unele instituții publice riscă să se confrunte cu blocaje.

Premierul desemnat Luca Niculescu a adus în discuție posibilitatea majorării pensiilor, subliniind că orice decizie în această privință trebuie corelată cu situația finanțelor publice.

Potrivit acestuia, o eventuală indexare trebuie să fie prudentă și să nu genereze cheltuieli pe care statul nu le poate acoperi.

„Am vorbit despre oameni. Despre posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, pe care bugetul să o poată susține cu adevărat. Și despre necesitatea unei legi a salarizării în sectorul public care să fie echitabilă”, a scris Luca Niculescu.

Declarația indică faptul că majorarea pensiilor reprezintă o posibilitate analizată în cadrul discuțiilor privind viitoarele măsuri guvernamentale, nu o decizie deja adoptată.

Premierul desemnat nu a precizat procentul unei eventuale indexări și nici momentul de la care pensionarii ar putea beneficia de venituri mai mari.

De asemenea, nu au fost prezentate calcule privind impactul bugetar al unei asemenea măsuri.

În consecință, pensionarii nu au, în acest moment, un anunț concret privind valoarea sau calendarul unei noi majorări, pe baza declarațiilor făcute de Niculescu.

Pe lângă pensii, Luca Niculescu a inclus printre subiectele discutate și sistemul de salarizare din instituțiile publice.

Acesta consideră necesară adoptarea unei legi care să asigure un tratament echitabil pentru angajații sectorului bugetar.

Tema salarizării este legată, în viziunea premierului desemnat, de diferențele economice și sociale existente între diverse categorii ale populației.

Niculescu a atras atenția că dezvoltarea economică a României din ultimele decenii nu a produs aceleași beneficii pentru toți cetățenii.

„Țara noastră a făcut progrese economice remarcabile în ultimele decenii, dar beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toți românii. Nu putem avea o țară în care unii se bucură de prosperitate, iar alții trăiesc de la o zi la alta”, a transmis Luca Niculescu.

În mesajul său nu sunt indicate categoriile de bugetari care ar putea beneficia de modificări salariale și nici eventualele schimbări ale grilelor de salarizare.

Adoptarea unei noi legi rămâne, astfel, un obiectiv anunțat, fără un calendar concret prezentat în această etapă.

O altă problemă semnalată de Luca Niculescu privește necesitatea ajustării bugetului de stat.

Premierul desemnat susține că o rectificare bugetară trebuie realizată rapid, pentru a preveni dificultăți în funcționarea anumitor instituții publice.

Acesta a asociat urgența măsurilor bugetare cu necesitatea pregătirii finanțelor publice pentru perioada următoare și cu protejarea persoanelor care ar putea fi afectate de cheltuielile suplimentare din sezonul rece.

„Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții. Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârșitul anului și trebuie să găsim soluții pentru protejarea celor mai vulnerabili în fața provocărilor pe care le va aduce iarna”, a scris acesta.

Niculescu nu a nominalizat instituțiile care s-ar putea confrunta cu blocaje și nu a prezentat sumele suplimentare necesare pentru funcționarea acestora.

Totodată, nu a detaliat ce forme de sprijin ar putea fi acordate persoanelor vulnerabile în perioada iernii.

Declarațiile sale evidențiază însă faptul că situația bugetară reprezintă una dintre problemele pe care viitorul Executiv ar trebui să le gestioneze cu prioritate.

În paralel cu prezentarea priorităților economice, Luca Niculescu a făcut referire la discuțiile purtate cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern.

Premierul desemnat consideră că România are nevoie de un Executiv stabil, capabil să ia decizii și să mențină orientarea europeană și euroatlantică a țării.

Acesta a recunoscut existența unor diferențe între formațiunile politice implicate în discuții, dar a insistat asupra identificării unor obiective comune.

„Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a transmis Niculescu.

Formarea unei majorități parlamentare reprezintă o etapă importantă pentru aplicarea măsurilor economice și sociale discutate.

În lipsa unui guvern învestit, propunerile privind pensiile, salarizarea și celelalte priorități rămân obiective politice care necesită decizii ulterioare.

Luca Niculescu a prezentat și o serie de direcții economice pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare.

Printre acestea se numără îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, administrarea responsabilă a finanțelor publice și asigurarea unui mediu economic predictibil.

Premierul desemnat a vorbit și despre respectarea angajamentelor asumate de România, precum și despre necesitatea stimulării investițiilor private.

„România are nevoie de investiții care să creeze locuri de muncă, să aducă dezvoltare și să ne facă economia mai competitivă”, a scris acesta.

Potrivit mesajului său, dezvoltarea economică trebuie susținută prin măsuri care să permită companiilor să investească și să își extindă activitatea.

Niculescu nu a prezentat însă, în această postare, un pachet concret de măsuri fiscale sau modificări legislative destinate mediului de afaceri.

Un alt subiect abordat în discuțiile privind viitorul Guvern a fost utilizarea fondurilor europene destinate apărării și securității.

Luca Niculescu a făcut referire la programul SAFE, subliniind că resursele financiare trebuie administrate transparent.

În opinia sa, investițiile realizate prin acest mecanism ar trebui să contribuie nu doar la consolidarea capacităților de apărare, ci și la dezvoltarea industriei românești.

„Am abordat și subiectele legate de apărare și securitate, inclusiv folosirea transparentă a fondurilor europene SAFE, astfel încât acestea să contribuie atât la siguranța României, cât și la dezvoltarea industriei noastre”, a transmis acesta.

Mesajul nu include o listă a proiectelor care ar urma să primească finanțare sau a companiilor care ar putea participa la realizarea investițiilor.

În partea finală a postării, premierul desemnat a abordat și reacțiile apărute în spațiul public în legătură cu obiceiul său de a recomanda cărți.

Niculescu a recunoscut că pasiunea sa pentru lectură a devenit subiectul unor glume, dar a precizat că le privește cu umor.

„Am văzut că acest obicei a stârnit unele glume în ultima vreme. Le primesc cu umor”, a scris acesta.

Premierul desemnat a continuat prin a evidenția importanța culturii și a creatorilor români.

„România are scriitori, artiști și creatori extraordinari. Cultura este una dintre cele mai frumoase cărți de vizită ale țării noastre”, a transmis premierul desemnat.

În încheiere, acesta a făcut o legătură între lectură și responsabilitățile unei persoane care conduce Guvernul.