România, foarte aproape de aderarea la OCDE. Luca Niculescu: Mai este un mic detaliu pe care trebuie să-l rezolvăm

România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), însă mai există un aspect care trebuie rezolvat de un Guvern cu puteri depline. Anunțul a fost făcut vineri de premierul desemnat, Luca Niculescu, care ocupă și funcția de negociator pentru aderarea României la organizație. Acesta susține că țara noastră a finalizat practic procesul tehnic și se află pe primul loc dintre cele opt state candidate.

Luca Niculescu a descris aderarea la OCDE drept proiectul său de „suflet” și a explicat că procesul a presupus peste o sută de reforme, realizate cu sprijinul instituțiilor statului și al partidelor politice.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat că România se află în etapa finală a procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit acestuia, țara noastră a îndeplinit cerințele tehnice necesare și se află înaintea celorlalte șapte state care urmăresc să devină membre ale organizației.

„În clipa de față sunt opt state care aspiră să acceadă, să intre în OCDE, România este prima dintre ele care, practic, a arătat că a terminat procesul de aderare”, a afirmat Luca Niculescu într-o intervenție la Digi24.

Premierul desemnat a precizat că România este pregătită din punct de vedere tehnic, dar că mai sunt necesare anumite demersuri pentru finalizarea aderării.

„Tehnic vorbind, suntem gata. (…) Mai este un mic detaliu pe care trebuie să-l rezolvăm şi pe care îl vom rezolva dacă vom avea Guvern, va fi ceva mai simplu”, a explicat acesta.

Niculescu nu a precizat în declarațiile prezentate care este aspectul rămas de rezolvat. El a subliniat însă că existența unui Guvern cu puteri depline ar facilita încheierea procesului.

„Mai trebuie făcute nişte eforturi şi le vom face cu un Guvern cu puteri depline. (…) Dar ce vreau să spun este că România, atunci când vrea, poate”, a adăugat premierul desemnat.

Luca Niculescu a prezentat și avantajele pe care le-ar putea avea România în urma aderării la organizație. OCDE reunește în prezent 38 de state de pe mai multe continente, inclusiv din Europa, America de Nord, America de Sud și Oceania.

Premierul desemnat a descris organizația drept un club al țărilor dezvoltate și a subliniat importanța acesteia pentru atragerea investițiilor și îmbunătățirea administrației.

„Este clubul ţărilor dezvoltate din lume (…). În primul rând, sunt 38 de state în clipa de față, de pe mai multe continente, Europa, America de Nord, câteva din America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, dar îți aduce mai multe investiții, îți aduce mai ales o guvernare mai bună, este cea mai bună școală de guvernare care există în lume”, a declarat Niculescu.

Potrivit acestuia, România a realizat peste o sută de reforme în cadrul procesului de aderare. Premierul desemnat consideră că participarea la acest proces a contribuit la colaborarea dintre instituțiile statului și reprezentanții politici.

Luca Niculescu a explicat că pregătirile pentru aderarea la OCDE au implicat numeroase instituții și reprezentanți ai partidelor politice. În calitate de negociator pentru aderare, acesta a colaborat cu echipa Ministerului Afacerilor Externe, dar și cu instituțiile statului și cu formațiunile politice.

„S-au făcut peste o sută de reforme în România în cadrul acestui proces de aderare”, a declarat premierul desemnat.

El a precizat că sprijinul politic a fost important pentru realizarea modificărilor necesare.

Potrivit lui Niculescu, procesul nu ar fi putut avansa fără contribuția premierilor care s-au aflat la conducerea Guvernului în ultimii patru ani, a partidelor din coalițiile de guvernare și a Parlamentului.

Premierul desemnat a menționat și activitatea comisiei parlamentare speciale care a urmărit adoptarea proiectelor legislative legate de aderarea la OCDE.

„Deci, din opt ţări, România e pe primul loc şi asta au făcut-o instituţiile din România, care nu sunt întotdeauna foarte felicitate, au făcut-o partidele politice din România”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat consideră că aderarea la OCDE a fost tratată de partidele politice drept un proiect național, comparabil ca importanță cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană.

Niculescu a explicat că sprijinul primit din partea instituțiilor și a formațiunilor politice a permis României să avanseze în procesul de aderare.

„Să privim partea plină a paharului, aş spune că partidele au ştiut despre ce este vorba, şi-au dat seama că este un proiect de ţară, aşa cum a fost aderarea la NATO, aşa cum a fost aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat acesta.

Potrivit premierului desemnat, reprezentanții politici au înțeles beneficiile pe care aderarea la OCDE le-ar putea aduce României.

„Și-au dat seama că acest lucru înseamnă bine, înseamnă mult bine pentru România, mult bine pentru români, și cred că de aceea ne-au sprijinit”, a adăugat Luca Niculescu.

Acesta a sugerat și că experiența acumulată în coordonarea procesului de aderare la OCDE ar fi putut reprezenta unul dintre motivele pentru care președintele Nicușor Dan s-a gândit la el pentru funcția de prim-ministru.

Luca Niculescu a descris aderarea la OCDE drept proiectul său de „suflet”, reiterând că România se află foarte aproape de finalizarea acestuia, dar că mai sunt necesare demersuri care ar putea fi realizate mai ușor de un Guvern cu puteri depline.