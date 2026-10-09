Luca Niculescu ia în calcul toate variantele pentru viitorul Guvern. România ar putea avea un Executiv tehnocrat, politic sau hibrid. Toate opțiunile sunt pe masă

Luca Niculescu, desemnat să formeze noul Guvern, ia în calcul toate variantele de Executiv, de la un guvern tehnocrat la unul politic sau hibrid. Premierul desemnat își dorește o majoritate parlamentară solidă, care să permită adoptarea și aplicarea reformelor necesare, precum și recâștigarea încrederii românilor.

Niculescu a anunțat vineri seara că intenționează să depună programul de guvernare și lista miniștrilor joi. În aceste condiții, votul de învestitură ar putea avea loc vineri, în funcție de calendarul stabilit de Parlament.

Premierul desemnat a precizat că nu a fost stabilită încă formula viitorului Executiv. Variantele analizate includ un guvern tehnocrat, unul politic sau o formulă hibridă, iar discuțiile cu partidele politice urmează să continue în zilele următoare.

Niculescu a explicat că obiectivul său nu este doar formarea unui guvern care să obțină votul Parlamentului, ci și constituirea unei echipe capabile să pună în aplicare reformele de care România are nevoie.

În opinia sa, viitorul Cabinet trebuie să contribuie la recâștigarea încrederii populației și să aibă susținerea parlamentară necesară pentru a-și îndeplini obiectivele.

Primele discuții cu reprezentanții partidelor au fost constructive, iar următoarea rundă de negocieri este programată luni.

„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic”, a afirmat premierul desemnat, vineri seara, la Digi24.

Luca Niculescu a declarat că a observat deschidere din partea formațiunilor politice pentru formarea unui nou guvern și pentru depășirea rapidă a blocajului politic. Totuși, partidele nu susțin în mod unanim aceeași variantă de Executiv.

Premierul desemnat a menționat că unele formațiuni își doresc organizarea de alegeri anticipate, însă partidele cu care a discutat sunt conștiente de necesitatea găsirii rapide a unei soluții pentru situația politică.

Prin urmare, stabilirea tipului de guvern și identificarea unei formule de susținere parlamentară rămân în centrul negocierilor din perioada următoare.

„Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu tot sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic”, a spus Luca Niculescu.

Unul dintre aspectele asupra cărora există un punct comun în discuțiile cu reprezentanții partidelor este respectarea țintei de deficit bugetar.

Luca Niculescu a subliniat că România trebuie să continue procesul de reducere a deficitului și să își respecte angajamentele asumate. În același timp, viitorul Guvern trebuie să țină cont de dificultățile economice și sociale cu care se confruntă populația.

Respectarea țintei de deficit reprezintă, astfel, unul dintre obiectivele care trebuie avute în vedere în procesul de formare a noului Cabinet.

Premierul desemnat estimează că principalele concluzii ale negocierilor vor putea fi trase joi, ziua în care intenționează să depună programul de guvernare și lista Cabinetului de miniștri.

Ulterior, votul de învestitură ar putea avea loc vineri. Data exactă depinde însă de calendarul parlamentar, iar procedurile tehnice urmează să fie stabilite de structurile competente ale Parlamentului. Niculescu a precizat că birourile permanente ale Parlamentului sunt cele care decid asupra acestor aspecte procedurale.