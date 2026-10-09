Euro încetinește, dar bifează a cincea săptămână de scădere consecutivă. Efectele crizei din Franța și ale evoluției dolarului pe piața valutară

Euro înregistrează a cincea săptămână consecutivă de scădere în raport cu dolarul, pe fondul datoriilor record ale Franței și al instabilității politice din zona euro. Cu toate acestea, ritmul de depreciere încetinește datorită stabilizării pieței obligațiunilor franceze și ajustării randamentelor americane, în timp ce monedele globale caută un nou echilibru în fața presiunilor financiare și sociale tot mai mari.

Moneda unică europeană este pe cale să înregistreze a cincea săptămână consecutivă de scădere, însă există semne că această tendință descendentă își pierde din intensitate. Piața datoriilor din Franța dă semne de stabilizare, în timp ce scăderea randamentelor din SUA a încetinit ritmul de creștere al dolarului.

Luni, euro coborâse la cel mai scăzut nivel din ultimele 17 luni, ajungând la 1,1161 dolari. Scăderea a fost cauzată de îngrijorările investitorilor privind datoria record a Franței și parcursul politic dificil pentru reducerea bugetului, un context aflat în contrast net cu economia puternică a Statelor Unite.

De la minimul atins la începutul săptămânii, moneda europeană și-a revenit ușor, tranzacționându-se la 1,1226 dolari, potrivit Reuters. Aceasta înseamnă o scădere săptămânală de doar 0,1%, însă pe parcursul ultimelor cinci săptămâni pierderea în raport cu dolarul depășește 3%.

Raportul euro/liră sterlină a înregistrat, de asemenea, un declin de 0,2% în această săptămână, ajungând aproape de minimul ultimelor 16 luni, la 84,77 pence. În schimb, cursul euro/franc elvețian s-a stabilizat în jurul valorii de 0,9322 franci per euro, după ce săptămâna trecută marcase cea mai mare scădere săptămânală din ultimele 17 luni.

„Părerea mea este că toate aceste mișcări au fost împinse destul de departe. Probabil că într-un an există doar două sau trei mișcări majore pe euro, iar aceasta a fost una dintre ele… însă impulsul negativ este în scădere (și) aș fi foarte precaut la aceste niveluri scăzute”, a declarat Matt Simpson, analist principal la StoneX în Brisbane.

Lidera de extremă dreapta din Franța, Marine Le Pen, a prezentat un plan de reducere a deficitului bugetar, măsură care a liniștit parțial piețele, mai ales în comparație cu propunerea rivalului de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, de a cere băncii centrale anularea datoriilor de stat.

Totuși, climatul social rămâne tensionat. Elevii francezi au blocat licee și au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile din învățământ, subliniind echilibrul fragil pe care liderii politici trebuie să îl mențină între cerințele pentru cheltuieli sociale și reticența piețelor financiare.

„Vânzările masive de obligațiuni din Franța și protestele sociale se alimentează reciproc în prezent. O intensificare a revoltelor de stradă ar putea duce la extinderea ecartului de randament al obligațiunilor”, au explicat strategii Macquarie, Thierry Wizman și Gareth Berry, într-o notă transmisă clienților.

Pe piețele internaționale, dolarul a consemnat o ușoară scădere în timpul ședinței de tranzacționare din Asia, frânând ascensiunea din ultimul timp, pe fondul celei mai mari scăderi săptămânale a randamentelor titlurilor de stat americane din ultimele trei luni.

Dolarul australian a crescut cu 0,2%, ajungând la 0,6975 dolari americani, iar lira sterlină s-a apreciat cu 0,1%, până la 1,3243 dolari.

În schimb, dolarul neozeelandez este aproape de a bifa cea mai lungă serie de pierderi din ultimii patru ani. Dobânzile relativ scăzute din Noua Zeelandă ar putea împinge moneda spre a șaptea scădere săptămânală consecutivă, deși la ultima cotare înregistra o ușoară creștere de 0,2% (la 0,5614 dolari), rămânând stabil pe ansamblul săptămânii.

Yenul japonez se îndreaptă și el spre a cincea săptămână consecutivă de scădere, deși variațiile din ultimele trei săptămâni au fost foarte reduse, moneda stabilizându-se în jurul pragului de 158 de yeni pentru un dolar.

Vishnu Varathan, coordonatorul strategiei macro pentru regiunea Asia-Pacific la Mizuho Securities din Singapore, a punctat că dolarul se află într-o „poziție de lider destul de fragilă, avantajată doar de evoluția slabă a monedei euro și a yenului.”