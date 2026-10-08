Donald Trump amână eventualele atacuri asupra Iranului până după alegerile din SUA
SURSA FOTO: whitehouse.gov – Donald Trump
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că nu va ordona reluarea atacurilor militare împotriva Iranului înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, programate pe 3 noiembrie. Declarația vine după apariția unor informații potrivit cărora administrația americană analizează posibilitatea unor noi operațiuni militare, în condițiile în care războiul cu Iranul rămâne nepopular în rândul alegătorilor.
Trump susține că reprezentanții administrației sale poartă discuții productive cu autoritățile iraniene. În același timp, Statele Unite continuă să își consolideze prezența militară în Orientul Mijlociu, unde urmează să fie trimisă o nouă grupare navală condusă de un portavion.
Donald Trump exclude reluarea atacurilor asupra Iranului înainte de 3 noiembrie
Președintele Statelor Unite a transmis joi, printr-o postare pe rețelele sociale, că nu intenționează să ordone noi lovituri militare împotriva Iranului înaintea alegerilor de la începutul lunii noiembrie.
Anunțul a venit după ce două publicații americane au relatat că Donald Trump analizează mai multe opțiuni privind reluarea operațiunilor militare.
Potrivit revistei The Atlantic, una dintre variantele luate în calcul ar fi menținerea unei perioade de relativă liniște în conflictul cu Iranul până după alegeri.
Publicația arată că o asemenea decizie ar putea avea și o motivație politică. Războiul este profund nepopular în Statele Unite, iar reluarea atacurilor ar readuce conflictul în centrul atenției publice chiar înaintea votului.
Forțele americane nu au mai efectuat atacuri asupra Iranului în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, administrația de la Washington nu a exclus posibilitatea unor noi operațiuni după alegeri.
Un oficial al Pentagonului a declarat pentru Axios că responsabilitatea Departamentului Apărării este să fie pregătit pentru eventuale atacuri, în cazul în care președintele va decide să le ordone.
Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de încetare a focului în luna aprilie, însă acesta nu a reușit să oprească definitiv confruntările. În lunile următoare, ambele țări au reluat operațiunile militare, iar tensiunile au continuat.
Donald Trump a avertizat inclusiv în discursul susținut la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite că războiul cu Iranul ar putea escalada.
Declarația de joi marchează astfel o limitare temporară a posibilității reluării atacurilor americane, fără a reprezenta un angajament de renunțare la operațiunile militare pe termen lung.
Washingtonul păstrează opțiunea intervenției, iar Pentagonul continuă pregătirile pentru eventuale ordine prezidențiale.
Prețurile ridicate la carburanți și costul vieții pun presiune pe republicani înaintea alegerilor
Decizia lui Trump vine într-un moment sensibil pentru politica internă americană. Pe 3 noiembrie, alegătorii din Statele Unite vor vota pentru desemnarea membrilor Congresului, în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial.
Economia rămâne una dintre principalele preocupări ale electoratului, iar prețurile ridicate la benzină și alți carburanți continuă să afecteze bugetele gospodăriilor. La acestea se adaugă costurile mari ale alimentelor și ale altor produse de consum.
Nemulțumirile legate de costul vieții au pus presiune asupra candidaților Partidului Republican, formațiunea politică a președintelui Donald Trump.
În acest context, o nouă escaladare a conflictului cu Iranul ar putea readuce în prim-plan atât războiul, cât și efectele sale economice.
Potrivit informațiilor publicate de The Atlantic, menținerea calmului până după alegeri ar permite administrației să evite o nouă perioadă de atenție intensă asupra unui conflict care nu beneficiază de susținere populară.
Washingtonul și Teheranul discută în continuare despre Strâmtoarea Ormuz
În mesajul publicat joi, Donald Trump a afirmat că echipa sa poartă negocieri cu Iranul. Președintele american a descris contactele diplomatice drept „discuții productive cu Republica Islamică Iran”.
Afirmația vine după o serie de schimburi de propuneri între cele două țări privind Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.
La sfârșitul lunii septembrie, Trump a respins public o propunere iraniană privind redeschiderea strâmtorii pentru transportul comercial. Teheranul propusese reluarea circulației navelor comerciale prin această rută, cu condiția ca Statele Unite să îndeplinească anumite cerințe.
Înaintea perturbării traficului, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial tranzita Strâmtoarea Ormuz.
Săptămâna trecută, autoritățile iraniene au anunțat că au primit o contrapropunere din partea Statelor Unite.
SUA pregătesc trimiterea unui al treilea grup naval cu portavion în Orientul Mijlociu
În paralel cu negocierile și cu decizia de a nu relua imediat atacurile, Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu. Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, armata americană a început să trimită resurse suplimentare în regiune.
Oficiali americani citați de publicație au declarat că o a treia grupare navală condusă de un portavion urmează să ajungă în Orientul Mijlociu până la sfârșitul lunii noiembrie. Aceasta va include mii de militari, alături de navele și echipamentele care formează gruparea navală.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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