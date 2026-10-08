Noi majorări pentru prețul țițeiului și al gazului natural. Petrolul a depășit 100 de dolari, gazele din UE – la maximul ultimelor 3 săptămâni

Tensiunile din Orientul Mijlociu împing prețul petrolului peste 100 de dolari, pe fondul atacurilor repetate asupra tancurilor petroliere din Strâmtoarea Ormuz. Deși stocurile din SUA scad, iar gazele naturale se scumpesc în Europa la peste 80 €/MWh, eliberarea rezervelor strategice oferă doar un sprijin temporar, în timp ce producătorii își asumă riscuri uriașe pentru a-și menține exporturile.

Piața energetică internațională traversează o nouă perioadă de instabilitate extremă, în condițiile în care cotațiile la țiței au înregistrat creșteri semnificative în cursul zilei de joi, 8 octombrie. Această evoluție ascendentă este alimentată de îngrijorările tot mai mari privind securitatea livrărilor din regiunea Orientului Mijlociu.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 1,33 dolari, adică 1,33%, ajungând la valoarea de 101,53 dolari pe baril. În mod similar, petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referință pe piața americană, a câștigat 1,11 dolari, respectiv 1,26%, fiind tranzacționat la nivelul de 89,39 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Aceste scumpiri vin la scurt timp după o ușoară ieftinire înregistrată miercuri, când Agenția Internațională a Energiei (AIE) a convenit să accelereze eliberarea rezervelor strategice și să prioritizeze livrările de motorină pentru a combate prețurile record și perturbările provocate de conflictul cu Iranul.

Amenințările la adresa transportului maritim din Strâmtoarea Ormuz — o arteră logistică esențială care asigura, înainte de izbucnirea ostilităților, aproximativ 20% din volumul global de petrol și combustibil — s-au multiplicat semnificativ în luna octombrie. Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran a intrat deja în cea de-a opta lună, fără semne clare de detensionare.

Săptămâna trecută s-a înregistrat cel mai mare număr de atacuri asupra tancurilor petroliere de la începutul războiului, chiar în timp ce producătorii din Golf încearcă să își sporească exporturile.

Deși volume mai mari de țiței părăsesc regiunea, operațiunile se desfășoară cu costuri semnificativ mai mari și cu riscuri uriașe pentru nave și echipaje. Cel mai recent incident a vizat un petrolier situat la nord de Qatar, lovit de mai multe proiectile, eveniment soldat cu victime umane, conform agenției britanice de securitate maritimă UKMTO.

Experții din sectorul bancar subliniază că, spre deosebire de crizele anterioare când astfel de atacuri duceau la sistarea transporturilor, de această dată producătorii își asumă riscuri enorme deoarece nu au rute alternative pentru a-și trimite petrolul către piețele internaționale.

„În trecut, astfel de atacuri au dus la o reducere a livrărilor din Golful Persic. De această dată, producătorii par dispuși să își asume riscul ca navele lor să fie avariate, deoarece nu există o cale alternativă de a-și duce petrolul pe piețele internaționale”, afirmă Daniel Hynes, strateg senior pe piețe de mărfuri în cadrul băncii ANZ.

Totodată, specialistul avertizează că eliberarea rezervelor strategice ale AIE oferă doar un sprijin temporar și nu creează o capacitate reală de producție nouă.

„În cele din urmă, eliberarea rezervelor strategice poate suplimenta temporar fluxurile de aprovizionare, dar nu creează o nouă capacitate de producție”, a adăugat Hynes.

Pe lângă factorii geopolitici, datele fundamentale legate de consumul din Statele Unite au oferit un sprijin suplimentar pentru creșterea prețurilor. În calitate de cel mai mare consumator și producător de țiței la nivel mondial, SUA au raportat o reducere peste așteptări a stocurilor comerciale.

Conform datelor publicate de Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei, stocurile de țiței au scăzut cu 3,2 milioane de barili în săptămâna încheiată pe 2 octombrie, ajungând la 424,1 milioane de barili, depășind prognozele analiștilor care estimau o scădere de doar 1,7 milioane de barili.

În același timp, stocurile de produse distilate, categorie care include motorina și combustibilul pentru aviație, au înregistrat o diminuare de 42.000 de barili, ajungând la 105,14 milioane de barili.

Aceste rezerve se situează la un nivel considerabil mai redus comparativ cu mediile înregistrate în aceeași perioadă a ultimilor cinci ani, accentuând teama de deficit pe piața carburanților.

Urmările instabilității din Strâmtoarea Ormuz s-au extins rapid și asupra pieței europene a gazelor naturale, unde prețurile au depășit pragul de 80 de euro pe megawat-oră, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni, potrivit TradingView.

Intimidați de intensificarea atacurilor iraniene asupra navelor ce tranzitează regiunea, comercianții europeni se tem de blocaje prelungite în lanțurile de aprovizionare. Tensiunile au fost amplificate și de informațiile conform cărora Washingtonul a cerut Pentagonului să pregătească opțiuni pentru posibile lovituri militare asupra Iranului.

În plus, prognozele meteorologice care indică scăderi de temperatură în nord-vestul Europei vor crește cererea de încălzire la debutul sezonului rece.

Deși depozitele de gaze din Europa sunt pline în proporție de aproximativ 73%, nivelul actual rămâne sub cel din anul precedent, lăsând continentul vulnerabil la posibile șocuri de aprovizionare.