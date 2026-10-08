Prețul cerealelor ar putea crește cu până la 80%. Criza îngrășămintelor amenință recoltele și aprovizionarea cu alimente

Camera Internațională de Comerț (CCI) avertizează asupra consecințelor războiului din Iran asupra agriculturii și aprovizionării cu alimente la nivel mondial. Potrivit secretarului general al CCI, John Denton, conflictul a provocat o scădere de aproape 40% a exporturilor globale de îngrășăminte.

Denton estimează că, dacă situația din regiunea de criză nu se îmbunătățește rapid, prețurile cerealelor ar putea crește cu până la 80%. Îngrășămintele devin tot mai rare, iar recoltele sunt puse în pericol, potrivit informațiilor publicate de Agrarheute.

Evoluția situației depinde de mai mulți factori. Printre cei considerați cruciali se numără durata perturbării pieței îngrășămintelor, tipurile de îngrășăminte afectate și posibilitatea ca furnizorii alternativi să acopere deficitul.

O perturbare pe termen scurt a lanțurilor de aprovizionare ar putea fi atenuată prin utilizarea stocurilor existente, folosirea unor produse înlocuitoare și ajustarea programelor de livrare.

În schimb, dacă deficitul de îngrășăminte persistă, riscurile cresc. Potrivit evaluării lui John Denton, fermierii s-ar putea confrunta cu o fertilizare insuficientă, recolte mai slabe și prețuri mai mari la cereale. Efectele s-ar putea extinde ulterior asupra întregului lanț alimentar.

Presiunea imediată generată de criză îi afectează în primul rând pe fermieri. Oferta redusă de îngrășăminte îi obligă să ia decizii dificile, fie prin acceptarea unor prețuri de achiziție mai mari, fie prin modificarea perioadelor de aplicare, fie prin reducerea cantității de îngrășăminte utilizate.

În evaluarea lui Denton, fiecare dintre aceste variante crește riscul de producție în agricultura arabilă.

Țările în curs de dezvoltare și cele emergente ar urma să resimtă primele efectele crizei. Filipinele sunt menționate ca exemplu, întrucât importă aproximativ 90% din necesarul de îngrășăminte.

Efectele crizei nu se limitează la producția vegetală. Denton anticipează că o creștere a costurilor materiilor prime ar putea ajunge cu întârziere la crescătorii de animale, procesatorii de cereale și producătorii de alimente.

O întrerupere a livrărilor de îngrășăminte nu provoacă imediat o lipsă de cereale. Din acest motiv, cel mai mare efect asupra prețurilor este probabil să apară după epuizarea stocurilor existente și a livrărilor care au fost deja asigurate prin contracte.

Camera de Comerț consideră posibile schimbări în comerțul internațional cu cereale. Dacă deficitul de îngrășăminte duce la scăderea producției în anumite regiuni agricole, țările care procesează și importă cereale ar putea fi nevoite să își asigure o parte mai mare din necesar din alte regiuni.

O astfel de evoluție ar concentra oferta globală destinată exportului asupra producătorilor care beneficiază de acces sigur la îngrășăminte și dispun de recolte suficiente.

În același timp, o asemenea concentrare ar crește dependența comerțului mondial de mai mulți factori, printre care condițiile meteorologice locale, lanțurile de aprovizionare și politicile comerciale ale guvernelor.

În acest context, evoluția prețurilor cerealelor depinde în principal de durata crizei de pe piața îngrășămintelor, de tipurile de produse afectate și de capacitatea furnizorilor alternativi de a acoperi deficitul. Dacă perturbarea este de scurtă durată, stocurile existente, produsele înlocuitoare și ajustarea livrărilor pot reduce efectele. Dacă deficitul persistă, însă, riscurile pentru recolte și pentru prețurile alimentelor cresc, iar consecințele se pot transmite de la fermieri către crescătorii de animale, procesatori, producători și comerțul internațional cu cereale.