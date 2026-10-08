Lista de cumpărături pentru studenți: șapte alimente accesibile care merită să ajungă în coș

Atunci când un student merge la cumpărături, în coș ajung de multe ori aceleași produse de bază. Brânza, fasolea coaptă, pastele uscate, pizza congelată și pâinea sunt printre alegerile obișnuite. Nu este greu de înțeles de ce: sunt accesibile, se pregătesc ușor și pot fi folosite în numeroase combinații.

Totuși, pentru cei care vor să evite o rutină alimentară prea repetitivă, există și alte ingrediente care pot fi introduse cu ușurință pe lista de cumpărături. Acestea pot aduce mai multă varietate meselor și pot fi folosite în combinații diferite.

Printre opțiunile care merită luate în calcul se află busuiocul, uleiul din tescovină de măsline, fulgii de sare de mare, fasolea la conservă, lintea roșie, sardinele și spanacul congelat. Ingredientele au utilizări diferite, iar unele dintre ele pot fi păstrate și folosite pe parcursul mai multor mese, potrivit celor realtate de BBC.

O plantă de busuioc poate fi păstrată în bucătărie într-un loc în care primește lumină naturală, dar nu este expusă direct la soare. Udarea de jos este recomandată pentru îngrijirea plantei.

Frunzele pot fi culese pe măsură ce sunt necesare, iar acestea rezistă mai mult decât un pachet de busuioc tăiat. În plus, aroma lor este mai proaspătă decât cea oferită de ierburile uscate.

Câteva frunze de busuioc pot fi adăugate la paste, sosuri sau salate. Ingredientul contribuie astfel la aromatizarea unor preparate simple, fără să fie nevoie de o cantitate mare. Planta poate fi folosită în mod repetat, iar prezența ei în bucătărie adaugă și un element vegetal cu miros dulce.

Uleiul din tescovină de măsline poate avea un nume care pare sofisticat, însă este descris ca un amestec de uleiuri de măsline și un tip de ulei mai ieftin, precum cel de rapiță. Acesta are un punct de afumare mai ridicat decât uleiul de măsline extravirgin și o aromă mai intensă decât uleiul vegetal, de rapiță sau de floarea-soarelui obișnuit.

Pe lista ingredientelor utile pentru studenți se pot afla și fulgii de sare de mare. Sarea fină obișnuită este mai ieftină, însă fulgii pot fi utilizați pentru a schimba gustul unor preparate simple.

Câțiva lire cheltuiți pe o cutie sau un recipient cu fulgi de sare de mare pot însemna un produs care se consumă într-un timp îndelungat. Fulgii pot fi presărați peste alimente precum ouăle pe pâine prăjită sau legumele coapte.

Și piperul poate influența gustul mâncării. Piperul negru proaspăt măcinat oferă mai multă aromă, iar condimentarea corectă este prezentată drept una dintre cele mai simple modalități de a îmbunătăți preparatele gătite acasă.

Fasolea la conservă în apă poate fi găsită în același raion de supermarket cu fasolea coaptă și are adesea prețuri similare. Diferența este că oferă mai multe posibilități de utilizare în preparate diferite.

Fasolea neagră poate fi folosită pentru enchiladas, fasolea cannellini poate fi adăugată într-o salată rapidă, iar fasolea roșie poate fi inclusă într-o jambalaya cu multe legume.

Pe lângă faptul că este ușor de gătit și poate fi utilizată în mai multe feluri, fasolea conține nutrienți și reprezintă atât o sursă de proteine, cât și unul dintre cele cinci porții de fructe și legume recomandate zilnic.

Construirea meselor pe baza fasolei și a leguminoaselor, în locul cărnii sau al alternativelor vegetale procesate, poate contribui la reducerea cheltuielilor pentru alimente.

Orezul și pastele sunt printre produsele folosite frecvent de studenți, în special datorită prețului accesibil, timpului redus de preparare și posibilității de a fi combinate cu numeroase feluri de mâncare. Achiziționarea lor în cantități mai mari poate reduce și mai mult costul per porție.

Lintea roșie uscată are o serie de caracteristici similare. Este accesibilă, poate fi utilizată în preparate diferite și se gătește într-un timp relativ scurt. Spre deosebire de alte tipuri de linte uscată, cea roșie nu necesită înmuiere înainte de preparare. Din acest motiv, poate fi introdusă direct în anumite feluri de mâncare. Lintea roșie poate fi adăugată, de exemplu, în supă, ceea ce o face un ingredient practic pentru mesele pregătite rapid.

Sardinele la conservă reprezintă o altă opțiune pentru studenți, mai ales pentru cei care folosesc frecvent tonul și vor să introducă un alt ingredient în mesele lor. Acestea pot fi combinate cu paste și cu legume de sezon, ceea ce permite pregătirea unor mese diferite folosind ingrediente simple.

O variantă menționată este cea a sardinelor conservate într-un sos picant de roșii. În acest caz, produsul oferă atât o sursă de proteine, cât și un plus de aromă preparatului. Folosirea sardinelor în combinație cu ingredientele deja disponibile poate contribui astfel la diversificarea meselor fără a presupune rețete complicate.

Spanacul congelat poate fi păstrat ca ingredient de rezervă și folosit atunci când este nevoie. Un avantaj menționat este cantitatea: o pungă de spanac congelat poate echivala cu cel puțin 10 pungi de spanac proaspăt, ceea ce îl face o variantă mult mai ieftină.

Pentru preparare, unul sau două blocuri de spanac pot fi scoase din congelator și adăugate direct în mâncarea care este gătită. Metoda permite folosirea exactă a cantității necesare.

O altă variantă este dezghețarea în avans a unei porții. După eliminarea excesului de umiditate, spanacul poate fi folosit în același mod în care ar fi utilizat cel proaspăt.

În acest fel, ingredientul poate fi introdus în diferite preparate, fiind păstrat la îndemână pentru momentele în care este necesară o cantitate de spanac fără cumpărarea unei noi pungi de produs proaspăt.

Pentru un student din România, bugetul pentru mâncare poate fi greu de gestionat, mai ales atunci când banii trebuie împărțiți între chirie sau cămin, transport, cursuri și celelalte cheltuieli de zi cu zi. De aceea, lista de cumpărături se poate baza pe alimente simple, pe care le găsești în supermarketurile și magazinele de cartier și care pot fi folosite la mai multe mese.

Pastele și orezul sunt deja printre produsele cumpărate frecvent de studenți, însă există și alte variante care pot fi incluse într-un meniu accesibil. Cartofii, ouăle, fasolea uscată, mălaiul, legumele de sezon și ovăzul sunt câteva dintre produsele care pot sta la baza unor mese pregătite acasă.

Un avantaj important îl reprezintă faptul că multe dintre aceste alimente pot fi păstrate mai mult timp. Astfel, nu este nevoie ca întreaga listă de cumpărături să fie refăcută la câteva zile, iar unele produse pot fi folosite treptat, în funcție de mesele pregătite.

Pentru cei care stau la cămin și au acces limitat la o bucătărie sau pentru studenții care gătesc într-un apartament împărțit cu colegii, contează și timpul de preparare. Alimentele care pot fi fierte, coapte sau combinate rapid cu alte ingrediente sunt mai ușor de inclus într-o rutină aglomerată.

Cartofii rămân o alegere practică pentru o listă de cumpărături cu buget redus. Pot fi fierți, copți sau transformați în diverse preparate și pot fi combinați cu ouă, brânză, ceapă sau alte legume.

Ouăle sunt la fel de ușor de folosit. O omletă, câteva ouă fierte sau ouă pregătite alături de cartofi pot deveni mese rapide, fără să fie nevoie de multe ingrediente.

Mălaiul este un alt produs obișnuit în magazinele din România și poate fi folosit pentru mămăligă. Aceasta poate fi servită cu brânză și iaurt sau alături de alte preparate pregătite în casă.

Orezul poate completa lista deoarece poate fi combinat cu legume, fasole, ouă sau carne de pui. O cantitate mai mare poate fi păstrată în cămară și folosită atunci când este nevoie de o masă rapidă.

Legumele congelate pot fi utile atunci când un student nu gătește zilnic. Mazărea sau amestecurile de legume pot fi scoase din congelator în cantitatea necesară și adăugate în orez, tocănițe, supe sau alte preparate.

Această soluție poate fi practică și pentru evitarea aruncării alimentelor care nu sunt consumate la timp. Restul produsului poate rămâne congelat și poate fi folosit la următoarea masă.

Brânza de vaci este un alt aliment care poate fi combinat cu produse deja prezente în bucătărie. Poate fi servită cu mămăligă, pâine sau ouă, în funcție de preferințe și de ceea ce se află în frigider.

Pentru un student din România, o listă de cumpărături construită în jurul unor astfel de alimente poate include produse familiare, disponibile în mod obișnuit și ușor de combinat. Cartofii, ouăle, orezul, mălaiul, fasolea, legumele, ovăzul și lactatele simple pot fi cumpărate separat și folosite în mai multe mese, în funcție de buget și de timpul disponibil pentru gătit.