Navi Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2026. A primit vestea chiar în clădirea de la Nürnberg unde au fost judecați naziștii

Navi Pillay, fostă judecătoare la Curtea Penală Internațională, a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace în anul 2026. Decizia reprezintă un semnal de alarmă transmis de Comitetul Nobel privind atacurile sistematice asupra dreptului internațional și vine ca o recunoaștere a carierei impresionante a juristei sud-africane în apărarea drepturilor omului și a statului de drept.

Navi Pillay, fostă judecătoare a Curții Penale Internaționale (CPI) care a coordonat un raport de referință al Organizației Națiunilor Unite, a fost distinsă vineri cu Premiul Nobel pentru Pace. Fosta magistrată în vârstă de 85 de ani a primit înalta distincție „pentru eforturile sale de a promova pacea și dreptul internațional”.

Comitetul Nobel a subliniat că oferirea acestui premiu unei personalități care a activat în mai multe instanțe globale evidențiază necesitatea fundamentală de a menține o ordine internațională structurată și bazată pe reguli clare.

Alegerea laureatei vine într-un moment de tensiune geopolitică majoră, când activitatea instituțiilor juridice internaționale este tot mai contestată. Fără a menționa direct vreun lider politic, organizatorii au atras atenția asupra pericolelor care amenință mecanismele globale de justiție.

Decizia din acest an reflectă îngrijorările profunde ale Comitetului Nobel cu privire la slăbirea normelor juridice globale în favoarea raporturilor de forță, transmite Reuters. Organismul de acordare a premiului a transmis un mesaj ferm în privința derivelor din politica mondială contemporană.

„Sistemul de drept internațional se află sub o presiune enormă, iar instituțiile sale sunt atacate. Vedem o orientare către politica de forță, în detrimentul cadrelor juridice și al respectului global pentru lege și justiție. Ori de câte ori forța depășește dreptul, stabilitatea, încrederea și coexistența pașnică sunt subminate”, a transmis Comitetul Nobel în motivația oficială.

Președintele Comitetului Nobel a insistat asupra faptului că sistemul internațional creat pentru a garanta pacea durabilă nu poate funcționa fără respectarea strictă a statului de drept. El a arătat că atacurile la adresa magistraților au devenit o practică alarmantă la nivel global.

„Desigur, cele mai puternice state au o responsabilitate deosebită, dar vedem acest fenomen peste tot în lume, din păcate. Instituțiile sunt atacate. Mulți judecători sunt sancționați”, a declarat Joergen Watne Frydnes pentru Reuters.

Fosta judecătoare a primit vestea atribuirii premiului în timp ce participa la o conferință juridică la Nürnberg, în Germania — chiar în clădirea istorică unde a fost înființat primul tribunal penal internațional în perioada 1945-1946 pentru a judeca crimele naziste. Momentul a avut o încărcătură simbolică uriașă pentru cariera sa.

„Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost prezentarea raportului privind Gaza, numind ceea ce se întâmplă acolo drept genocid”, le-a spus Pillay celor adunați să o felicite, potrivit unei filmări publicate de conducerea Amnesty International. „Dacă aplaudați puțin mai mult, s-ar putea să împart acest premiu cu Trump”, a adăugat ea în hohotele de râs ale asistenței, făcând aluzie la gestul laureatei din anul precedent, Maria Corina Machado, care i-a oferit medalia sa președintelui american.

Atribuirea premiului a fost primită cu entuziasm și la Haga, unde își are sediul Curtea Penală Internațională. Președinta instanței a transmis un mesaj în care evidențiază rolul esențial al acestei distincții în contextul actual.

„Într-un moment de provocări profunde la adresa ordinii juridice internaționale și a statului de drept, această recunoaștere poartă o semnificație deosebită”, a afirmat Tomoko Akane într-o declarație oficială.

Presiunile asupra Curții Penale Internaționale s-au intensificat în ultimul timp, pe fondul emiterii unor mandate de arestare împotriva unor lideri politici de prim rang și al sancțiunilor impuse judecătorilor.

Cu toate acestea, analiștii politici sunt de părere că decizia comitetului nu reprezintă un atac personal direct la adresa vreunui politician, ci o pledoarie pentru principii.

„Cred că este mai degrabă o promovare generală a unei ordini juridice internaționale. Desigur, el ar putea reacționa la adresa cuiva care a făcut parte din CPI, dar nu este un atac direct la adresa lui Trump”, a explicat Haakon Gjerloew, director interimar la Institutul de Cercetare pentru Pace din Oslo.

Născută la Durban, în provincia sud-africană Natal, într-o familie de origine tamilă din India, Navi Pillay are o bibliografie impresionantă.

În 1967 a devenit prima femeie care și-a deschis un cabinet de avocatură în Natal și prima femeie de culoare care a fost judecătoare la Înalta Curte din Africa de Sud.

Ulterior, ea a servit ca Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului între 2008 și 2014. Pillay devine al cincilea cetățean sud-african care câștigă Premiul Nobel pentru Pace, alăturându-se unor personalități precum Nelson Mandela, FW de Klerk, arhiepiscopul Desmond Tutu și Albert Luthuli.

„Un fir roșu unește activitatea ei timpurie de apărare a lui Nelson Mandela și a altora care s-au opus apartheidului, de serviciul ei ca judecătoare în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale vremii noastre”, se arată în motivația juriului.

Ceremonia oficială de decernare a premiului în valoare de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari) va avea loc la Oslo pe 10 decembrie.