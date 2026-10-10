Centrele de date provoacă tot mai multe tensiuni în SUA. Amazon renunță la acordurile secrete și anunță un program de investiții

Amazon a anunțat că nu va mai utiliza acorduri de confidențialitate (NDA) în negocierile privind proiectele de centre de date cu autoritățile locale, după o decizie similară luată de Microsoft la începutul acestui an. Măsura vine într-un context în care secretul din jurul acestor investiții a alimentat opoziția comunităților, iar reacțiile negative au contribuit la apariția a sute de propuneri și interdicții privind construirea centrelor de date, de la New York până la San Francisco.

În paralel, marile companii de tehnologie încearcă să obțină sprijinul comunităților în care construiesc infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Amazon a anunțat un program prin care intenționează să investească peste un miliard de dolari în următorii cinci ani în formare profesională, acces gratuit la studii la colegiile comunitare și îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor și clădirilor.

Programul Built Together a fost prezentat pe 2 octombrie de Matt Garman, directorul general al Amazon Web Services, într-o postare corporativă în care a apărat, totodată, extinderea rețelei de centre de date a companiei.

Garman a comparat dezvoltarea acestei infrastructuri cu proiecte de interes public, precum sistemul de autostrăzi interstatale din Statele Unite, și a recunoscut că locuitorii comunităților vizate pot manifesta rezerve față de construirea centrelor de date.

Potrivit acestuia, în Statele Unite există peste 100 de propuneri de moratorii privind centrele de date. Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, țara riscă să își reducă șansele în competiția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, iar consecințele s-ar putea resimți de-a lungul mai multor generații.

Amazon nu este singurul mare operator de infrastructură digitală care încearcă să răspundă preocupărilor comunităților gazdă. În ianuarie, Microsoft s-a angajat să suporte costurile cu energia electrică și cu rețeaua asociate propriilor facilități. În martie, Meta a anunțat că a investit peste 550 de milioane de dolari în infrastructura de alimentare cu apă și de tratare a apelor uzate din comunitățile în care operează centre de date, conform Yahoo! Finance.

Programul Built Together urmărește să răspundă unor nemulțumiri frecvente legate de aceste proiecte. Printre principalele preocupări se numără riscul creșterii facturilor la energie, presiunea exercitată asupra infrastructurii locale și lipsa unor beneficii de durată pentru locuitori.

Opoziția față de centrele de date a devenit tot mai greu de ignorat pentru marile companii din domeniul tehnologiei. În iulie, statul New York a instituit un moratoriu la nivelul întregului stat asupra construirii de noi centre de date de mari dimensiuni.

Contestațiile s-au extins și în piețe importante pentru această industrie, precum Virginia. Potrivit unui sondaj realizat în martie de The Washington Post și Schar School, doar 35% dintre respondenți au declarat că s-ar simți confortabil dacă un nou centru de date ar fi construit în zona lor.

Amazon se confruntă, la rândul său, cu opoziție în comitatul Loudoun din Virginia. Autoritățile locale și-au exprimat dezacordul față de un proiect care prevede construirea unui centru de date cu o suprafață de aproximativ 800.000 de picioare pătrate, pe fostul campus al Universității George Washington dedicat științei și tehnologiei din Virginia.

Prin Built Together, Amazon încearcă să răspundă acestor obiecții prin beneficii mai directe pentru comunitățile în care își dezvoltă infrastructura.

Amazon a anunțat că va acoperi costurile rămase pentru anumite certificate și programe de studii asociate la colegiile comunitare, după aplicarea ajutorului financiar disponibil. Printre domeniile vizate se numără sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), fibra optică și tehnologia informației (IT).

Compania estimează că, în următorii cinci ani, peste 300.000 de studenți ar putea avea acces la aceste oportunități.

În plus, centrele de formare profesională dedicate meseriilor tehnice își propun să pregătească până la 100.000 de lucrători pe an, până la sfârșitul anului 2028. Aceștia ar urma să poată ocupa locuri de muncă în cadrul Amazon și al companiilor partenere implicate în construcții.

Un alt obiectiv al programului este finanțarea unor lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice pentru peste 30.000 de locuințe și pentru mai mult de 300 de școli și clădiri comunitare.

Autoritățile locale și organizațiile comunitare vor contribui la stabilirea priorităților pentru finanțare. Printre proiectele care ar putea beneficia de fonduri se numără modernizarea drumurilor, amenajarea parcurilor, achiziționarea de echipamente pentru pompieri, dezvoltarea locuințelor accesibile și acordarea de ajutoare alimentare.

Amazon susține că investițiile vor fi stabilite în colaborare cu oficialii comitatelor și cu organizațiile locale de încredere. Compania intenționează să ofere finanțare anuală și să publice rapoarte transparente privind rezultatele obținute.

Potrivit lui Garman, scopul programului nu este ca Amazon să decidă de ce au nevoie comunitățile, ci să le pună la dispoziție resursele necesare pentru ca acestea să își stabilească singure prioritățile.

Odată cu prezentarea programului Built Together, Amazon a încercat să combată și unele dintre argumentele folosite de cei care se opun construirii centrelor de date.

Garman a susținut că aceste facilități sunt învinovățite în mod nedrept pentru creșterea facturilor la electricitate și pentru consumul de apă. În ceea ce privește scumpirea energiei în unele state, acesta a indicat drept cauză principală vechimea rețelelor electrice și lipsa investițiilor necesare pentru extinderea acestora înainte de apariția unei cereri suplimentare.

Directorul Amazon Web Services a mai precizat că un centru de date al companiei utilizează, în medie, mai puțin de 13.000 de galoane de apă pe zi. Totodată, acesta a evidențiat veniturile fiscale și locurile de muncă din construcții pe care astfel de proiecte le pot aduce comunităților gazdă.

Ca exemplu, Amazon estimează că va plăti peste 3 miliarde de dolari în taxe în comitatul St. Joseph din statul Indiana, în perioada avută în vedere de companie. Prin comparație, utilizarea anterioară a terenului respectiv ar fi generat venituri fiscale de numai 1,2 milioane de dolari.