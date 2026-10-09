Încrederea consumatorilor americani a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci luni. Inflația și costurile tot mai mari afectează perspectivele economice

Încrederea consumatorilor americani a scăzut în octombrie la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni, pe fondul nemulțumirilor provocate de creșterea costului vieții. Potrivit unui sondaj realizat de Universitatea din Michigan, indicele general al sentimentului consumatorilor a coborât la 46,3 puncte, cu 1,8 puncte sub nivelul de 48,1 puncte înregistrat în septembrie.

Valoarea preliminară a indicatorului a fost ușor sub așteptările de pe Wall Street, care anticipau un nivel de 47,3 puncte. Rezultatele cercetării arată că americanii sunt tot mai preocupați de evoluția economiei și de dificultățile generate de scumpiri.

Joanne Hsu, directoarea sondajului, a explicat că nemulțumirea legată de costul vieții continuă să crească, iar consumatorii din întregul spectru politic consideră că evoluția economiei s-a deteriorat de la începutul anului.

Cu 25 de zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, sentimentul consumatorilor s-a îmbunătățit atât în rândul democraților, cât și al republicanilor. Aceste evoluții au fost însă compensate de scăderea încrederii în rândul alegătorilor independenți, scrie Yahoo! Finance.

Consumatorii americani se confruntă cu mai multe motive de îngrijorare economică, printre care inflația în creștere, nivelul datoriei publice și majorarea randamentelor obligațiunilor de stat americane.

Datoria națională a Statelor Unite a depășit 40 de trilioane de dolari, iar randamentul titlurilor de trezorerie americane cu scadența la 10 ani a crescut. Acest indicator riscă să ajungă la 6% pentru prima dată din anul 2000.

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani este utilizat frecvent ca reper pentru costurile de împrumut la nivel global. Creșterea sa recentă a afectat perspectivele americanilor privind condițiile de cumpărare, într-un context în care finanțarea achizițiilor devine mai costisitoare.

Presiunea se reflectă și în piața creditelor ipotecare. În această săptămână, rata medie a unui credit ipotecar cu dobândă fixă pe 30 de ani a urcat la 7,4%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, potrivit datelor din sondajul realizat de Freddie Mac.

Scăderea încrederii a fost mai pronunțată în rândul categoriilor de consumatori care dispun de mai puține resurse pentru a face față creșterilor de prețuri. Printre acestea se numără persoanele cu venituri mici și cele care dețin portofolii de acțiuni mai reduse.

În paralel, americanii și-au revizuit în creștere estimările privind inflația pentru următoarele 12 luni. Pe fondul majorării prețurilor de consum și al continuării războiului cu Iranul, așteptările privind inflația anuală au urcat la 4,7% în octombrie, de la 4,6% în septembrie.

Nivelul este considerabil mai ridicat decât rata de 3,4% înregistrată în februarie, când a început conflictul din Orientul Mijlociu și s-a produs șocul energetic ulterior.

Prețurile benzinei au crescut, în medie, cu peste 1,50 dolari de la începutul războiului, potrivit Asociației Americane a Automobiliștilor (AAA). Carburanții au rămas scumpi, prețurile menținându-se peste pragul de 4 dolari începând de la mijlocul verii.

Și perspectivele privind evoluția prețurilor pe termen lung s-au deteriorat. Așteptările consumatorilor americani privind inflația pe termen lung au ajuns la 3,5% în octombrie, față de 3,4% în septembrie. În ultimele luni, indicatorul s-a menținut constant peste intervalul de 2,8%-3,2% înregistrat în 2024.