Grecia, cea mai populară destinație pentru luna de miere în 2027. Ce alte țări se află în top 10

Grecia a devenit cea mai populară destinație din lume pentru luna de miere în 2027, potrivit celui mai recent raport Virtuoso Luxe Report. Țara mediteraneeană a urcat pe primul loc în clasament, înaintea unor destinații consacrate precum Bali și Maldive, în timp ce Italia și Franța se numără, de asemenea, printre primele 10 opțiuni ale cuplurilor cu bugete ridicate pentru călătorii.

Insulele grecești, peisajele spectaculoase, locurile de unde pot fi admirate apusurile și posibilitățile de relaxare pe plajă sunt printre atracțiile care fac din Grecia o alegere pentru luna de miere de lux. În clasamentul pentru 2027, Italia ocupă locul al patrulea, iar Franța se află pe poziția a opta. Astfel, trei țări europene sunt prezente în primele 10 destinații preferate de cuplurile care își planifică vacanța după nuntă.

Bali ocupă locul al doilea, iar Maldive se află pe poziția a treia. Topul este completat de Polinezia Franceză, Japonia, Fiji, Thailanda și Africa de Sud, conform Euronews.

Raportul anual Virtuoso Luxe Report se bazează pe informațiile furnizate de membrii rețelei globale de agenții de turism Virtuoso. Sondajul a fost realizat în rândul a peste 3.100 de consultanți din mai mult de 50 de țări și analizează destinațiile și comportamentele care influențează alegerile călătorilor cu venituri ridicate din întreaga lume.

Pe lângă sărbătorirea unor momente importante din viață și entuziasmul explorării unei destinații noi, luna de miere ocupă locul al șaselea între cele mai importante 10 motive pentru care persoanele cu bugete ridicate vor călători în 2027.

Misty Belles, vicepreședinte pentru relații publice globale la Virtuoso, a explicat că Grecia a ajuns în fruntea clasamentului pentru luna de miere în 2027, punând capăt perioadei îndelungate în care Italia a ocupat prima poziție. Italia rămâne însă în primele cinci destinații, iar Franța se menține în top 10.

Rezultatele indică o cerere puternică pentru destinații care îmbină romantismul cu cultura, gastronomia și posibilitatea de a construi itinerarii variate, dincolo de vacanțele tradiționale petrecute pe plajă.

Grecia ocupă nu doar prima poziție în clasamentul destinațiilor pentru luna de miere, ci și locul al patrulea în topul celor mai populare destinații globale pentru călătoriile de lux în general.

Kayla Zeigler, fondatoarea și consultantul de turism al Destination Europe, o agenție afiliată rețelei Virtuoso, consideră că Grecia este potrivită pentru luna de miere datorită combinației dintre romantism, peisaje spectaculoase, gastronomie deosebită, istorie, cultură și o gamă impresionantă de hoteluri de lux.

Potrivit acesteia, cuplurile încep să caute alternative la combinația tradițională dintre Mykonos și Santorini, două insule care au devenit tot mai aglomerate și mai orientate către turismul de croazieră.

În schimb, proaspeții căsătoriți sunt interesați de experiențe mai relaxate și mai autentice pe insulele grecești, fără să renunțe la confortul și serviciile de lux. Paros, Milos și Creta se numără printre destinațiile care câștigă popularitate.

Un alt punct de interes este Riviera Atenei, unde dezvoltarea unor noi hoteluri de lux oferă o alternativă atractivă pentru turiștii care nu doresc să își petreacă întreaga ședere în centrul capitalei Greciei.

Cuplurile pot explora istoria și energia Atenei, după care se pot retrage pe litoral înainte de a-și continua călătoria către insule. Această combinație permite organizarea unei vacanțe care îmbină vizitele culturale cu relaxarea la mare.

În general, turiștii cu bugete ridicate continuă să caute hoteluri frumoase și servicii deosebite, însă acordă o importanță tot mai mare autenticității, intimității și caracterului specific al fiecărei destinații. Această tendință se reflectă și în rezultatele raportului Virtuoso pentru 2027.

Italia și Franța au fost mult timp printre destinațiile preferate pentru rezervările de luna de miere. Cuplurile care vizitează Europa pentru prima dată continuă să își dorească să ajungă în locuri emblematice precum Roma, Florența și Paris.

Totuși, potrivit Kaylei Zeigler, interesul pentru combinarea acestor orașe cu destinații mai intime, autentice și mai puțin aglomerate a crescut considerabil.

În regiunea Coastei Amalfi, unele cupluri sunt îndrumate către insula Ischia, în locul insulei Capri. Deși Capri rămâne o destinație emblematică, Ischia oferă hoteluri frumoase, centre spa cu ape termale, gastronomie apreciată și o atmosferă insulară mai relaxată.

De asemenea, există un interes mai mare pentru regiunile Piemont și Umbria, ca alternative la Toscana. Cuplurile caută și alte lacuri italiene în locul lacului Como, în timp ce Puglia continuă să câștige popularitate datorită proprietăților tradiționale cunoscute sub numele de masserie, litoralului și gastronomiei.

Dolomiții sunt, la rândul lor, tot mai căutați. Regiunea oferă peisaje montane spectaculoase, hoteluri deosebite, servicii de wellness și activități în aer liber. Combinarea unei șederi în Dolomiți cu o vizită la Veneția este considerată o variantă atractivă pentru luna de miere.

În Franța, cuplurile încep să privească dincolo de Paris și să combine vizita în capitală cu alte regiuni.

Provence atrage prin satele sale, piețele locale, podgoriile și peisajele rurale, care se potrivesc unei vacanțe romantice. Coasta de Azur oferă o alternativă pentru cei care își doresc o experiență mediteraneeană la malul mării.

Regiunea Champagne este considerată potrivită pentru o călătorie dedicată celebrării unui eveniment special. În același timp, Burgundia și Bordeaux atrag cuplurile interesate de gastronomie și vinuri.

Franța le permite astfel turiștilor să combine câteva zile de explorare a Parisului cu o experiență diferită, într-un ritm mai lent, în alte regiuni ale țării.

Una dintre cele mai importante schimbări observate de Kayla Zeigler în activitatea agenției Destination Europe este orientarea către călătoriile în perioadele de tranziție dintre sezoanele turistice și în extrasezon.

Lunile iunie și iulie, în special în sudul Europei, devin tot mai călduroase și mai aglomerate. Din acest motiv, agenția înregistrează mai multe rezervări pentru luna de miere în aprilie și mai, dar și în octombrie și chiar noiembrie.

În funcție de destinație, călătoriile în aceste perioade le pot oferi cuplurilor temperaturi mai confortabile, mai puțini turiști și un raport mai bun între costuri și experiențele oferite.

Turiștii care aleg vacanțe de lux sunt tot mai puțin interesați să viziteze cât mai multe destinații într-un timp scurt. În schimb, aceștia preferă să încetinească ritmul călătoriei, să descopere locuri cu o identitate puternică și să petreacă timp împreună pentru a cunoaște mai bine Europa.

Potrivit Kaylei Zeigler, cuplurile devin mai selective în privința cheltuielilor și încearcă să găsească un echilibru între cazările deosebite și experiențele personalizate.

Unele preferă o suită frumoasă într-un hotel boutique mai mic, cu personalitate și un caracter local bine definit, în locul unui hotel-pal at grandios. Diferența de buget poate fi folosită pentru experiențe private, unice și adaptate preferințelor personale.

O astfel de strategie poate presupune rezervarea unei suite excepționale pentru câteva nopți, urmată de șederi în unități boutique cu tarife mai moderate în alte destinații.

Printre experiențele care atrag tot mai mult interes se numără excursiile private cu barca, cursurile de gătit, degustările de vinuri și tururile cu ghid. Aceste activități completează timpul dedicat relaxării și explorării în doi.

Kayla Zeigler estimează că lunile de miere reprezintă aproximativ un sfert din rezervările agenției sale. Călătoriile în Europa durează, de regulă, între 10 și 14 nopți.

În plus, itinerariile mai lungi, care includ mai multe orașe, regiuni sau țări, au schimbat modul în care cuplurile își împart bugetele pentru vacanță.

Pentru mulți călători cu experiență, luna de miere este privită tot mai mult ca începutul unei vieți în care vor explora lumea împreună, nu ca o singură aventură grandioasă.

În acest context, luxul nu mai înseamnă neapărat opulență la fiecare pas, ci alegerea atentă a lucrurilor pentru care merită cheltuiți mai mulți bani, crearea unor experiențe memorabile și existența timpului și libertății necesare pentru a se bucura de ele.

Potrivit raportului Virtuoso Luxe Report, clasamentul celor mai populare 10 destinații pentru luna de miere în 2027 este următorul:

Grecia Bali Maldive Italia Polinezia Franceză Japonia Fiji Franța Thailanda Africa de Sud

Raportul Virtuoso identifică și principalele 10 motive pentru care turiștii cu bugete ridicate aleg să călătorească în 2027:

Sărbătorirea unui moment important din viață. Entuziasmul explorării unei destinații noi. Petrecerea timpului alături de cei dragi. Odihna și relaxarea. Sănătatea și starea de bine. Luna de miere. Evadarea din zonele cu vreme nefavorabilă. Îmbogățirea personală și educația. Răsfățul personal. Căutarea aventurii.

În clasamentul general al destinațiilor preferate pentru turismul de lux, Grecia ocupă locul al patrulea. Topul celor mai populare 10 destinații este condus de Japonia, urmată de Italia și Franța.

Clasamentul complet este următorul:

Japonia Italia Franța Grecia Spania Croația Africa de Sud Portugalia Regatul Unit Statele Unite ale Americii

Rezultatele raportului Virtuoso Luxe Report pentru 2027 evidențiază interesul pentru destinațiile care combină servicii de lux, cultură, gastronomie și experiențe autentice. Grecia conduce clasamentul lunilor de miere, în timp ce Italia și Franța rămân opțiuni importante pentru cuplurile care își doresc o vacanță europeană variată.