România, pe primul loc în UE la turismul intern. 89% dintre călătoriile românilor au avut loc în țară

În anul 2025, rezidenții Uniunii Europene au efectuat 1,20 miliarde de călătorii personale și profesionale, în creștere cu 1,4% față de 2024, echivalentul a 17 milioane de deplasări suplimentare.

Potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat), România s-a clasat pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea călătoriilor interne în totalul deplasărilor efectuate de rezidenți, cu un procent de 89%.

Din totalul călătoriilor realizate de rezidenții UE în 2025, aproximativ 848 de milioane au avut loc în interiorul țării de reședință, reprezentând 70% din total. Alte 264 de milioane de călătorii, echivalentul a 22%, au avut ca destinație o altă țară din Uniunea Europeană. Astfel, 92% dintre deplasările rezidenților europeni au avut loc în interiorul Uniunii Europene.

România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor interne în totalul deplasărilor efectuate de rezidenți, respectiv 89%. Pe următoarele locuri s-au situat Spania, cu 87%, și Grecia, Franța și Portugalia, fiecare cu o pondere de 85%.

La polul opus s-a aflat Luxemburg, unde doar 5% dintre călătoriile rezidenților au avut loc în interiorul țării. Belgia a înregistrat o pondere de 29%, iar Malta, de 32%.

Datele Eurostat arată că, în 2025, 8% dintre călătoriile rezidenților UE au avut ca destinație o țară din afara Uniunii Europene. Dintre aceste deplasări, mai puțin de jumătate au avut loc în afara Europei.

Deși călătoriile interne au fost mult mai numeroase decât cele în străinătate, cheltuielile totale au fost mai mari în cazul deplasărilor externe.

În 2025, rezidenții Uniunii Europene au cheltuit 266,2 miliarde de euro pentru călătoriile interne și 379,4 miliarde de euro pentru călătoriile în străinătate.

În cazul deplasărilor interne, cazarea și transportul au reprezentat împreună mai mult de jumătate din cheltuielile totale. Cazarea a însumat 90,3 miliarde de euro, echivalentul a 34% din total, în timp ce transportul a reprezentat 56 de miliarde de euro, respectiv 21%.

Pentru călătoriile în străinătate, rezidenții europeni au alocat sume mai mari atât pentru cazare, cât și pentru transport, comparativ cu deplasările interne. Cheltuielile pentru cazare au ajuns la 131,3 miliarde de euro, reprezentând 35% din totalul cheltuielilor pentru călătoriile externe. Transportul a însumat 121,5 miliarde de euro, echivalentul a 32%.

Prin urmare, deși deplasările în interiorul țării de reședință au reprezentat majoritatea călătoriilor efectuate de europeni în 2025, vacanțele și celelalte deplasări în străinătate au generat cheltuieli totale considerabil mai mari.