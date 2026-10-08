Aeroporturile din Marea Britanie introduc porți de control fără pașaport. Sistemul contactless va fi extins până la începutul lui 2027

Marea Britanie a început să introducă un nou sistem de control la frontieră în aeroporturile din țară. Tehnologia permite călătorilor eligibili să treacă prin porțile electronice de control fără să prezinte pașaportul.

Inițiativa este disponibilă inițial doar pentru cetățenii britanici și a fost lansată în această săptămână pe Aeroportul East Midlands din Anglia. Guvernul britanic intenționează să modernizeze toate porțile electronice din țară până la începutul anului 2027 și să extindă accesul la sistem pentru alte categorii de cetățeni eligibili.

East Midlands este primul aeroport din Marea Britanie la care au fost introduse porțile electronice contactless de către Border Force. Conducerea aeroportului consideră că inovațiile tehnologice care fac călătoriile pasagerilor mai fluide, mai rapide și mai simple reprezintă un avantaj, scrie Euronews.

Potrivit testelor efectuate, noul sistem contactless este cu până la 25% mai rapid decât procedura în care pasagerul prezintă un pașaport fizic.

Phil Douglas, directorul general al Border Force din Marea Britanie, a explicat că extinderea tehnologiei digitale continuă măsurile începute în perioada verii pentru a permite accesul prin porțile electronice și copiilor cu vârsta de cel puțin opt ani. Schimbarea este menită să simplifice într-o anumită măsură călătoriile familiilor.

Noul sistem folosește tehnologia de comparare facială pentru verificarea identității călătorului. La sosirea în Marea Britanie, pasagerul se apropie de o poartă electronică, unde este realizată o fotografie.

Imaginea obținută în timp real este comparată cu informațiile verificate privind imigrația, călătoria și pașaportul. Dacă toate verificările sunt în regulă, bariera se deschide automat, iar procedura de control este finalizată.

În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, călătorul va trebui să introducă pașaportul în cititorul porții electronice sau va fi direcționat către un ofițer Border Force.

Autoritățile recomandă totuși călătorilor să aibă pașaportul asupra lor în permanență. De asemenea, guvernul britanic precizează că ofițerii Border Force vor continua să monitorizeze toate porțile electronice și să ofere asistență pasagerilor atunci când este necesar.

În cazul persoanelor care au dublă cetățenie britanică, recomandarea este ca acestea să revină în Marea Britanie folosind un pașaport britanic valabil sau să dețină un Certificate of Entitlement. Măsura are scopul de a evita eventualele întârzieri la frontieră.

În prezent, doar un număr limitat de porți electronice contactless poate fi utilizat pe Aeroportul East Midlands.

În cadrul implementării etapizate, tehnologia urmează să fie disponibilă și pe aeroporturile Birmingham, Bristol, Cardiff, Edinburgh, Gatwick, Glasgow, Heathrow, London City, Luton, Manchester, Newcastle și Stansted.

Marea Britanie are în prezent peste 290 de porți electronice standard instalate în 15 porturi aeriene și feroviare. Tehnologia este disponibilă pentru cetățenii britanici sau irlandezi, precum și pentru călătorii care sunt eligibili să obțină o Autorizație Electronică de Călătorie, cunoscută sub denumirea de ETA, pentru a călători în Marea Britanie.

ETA a fost introdusă în februarie și permite autorităților să identifice eventualele riscuri de securitate înainte ca o persoană să călătorească în Marea Britanie.