Regula despre trolerul gratuit de 7 kg s-a schimbat. Ce vor putea lua pasagerii în avion fără costuri

Informația potrivit căreia pasagerii vor putea transporta gratuit, din octombrie 2027, un bagaj de cabină de până la șapte kilograme nu este corectă. Regula a fost propusă într-o etapă anterioară a procedurii legislative de Parlamentul European, însă prevederea nu se mai regăsește în regulamentul european adoptat recent.

În ultimele zile, mai multe publicații au relatat că pasagerii companiilor aeriene din Uniunea Europeană vor putea lua gratuit la bord, pe lângă geanta sau rucsacul de mici dimensiuni, și un troler de cabină cu o greutate de maximum șapte kilograme. Informația are la bază o prevedere care a existat într-o versiune anterioară a legislației, dar care a fost eliminată înainte de adoptarea formei finale a regulamentului.

Regulamentul (UE) 2026/2202, adoptat la 16 septembrie 2026 și aplicabil din 23 octombrie 2027, aduce mai multe clarificări referitoare la bagajele pe care pasagerii le pot transporta în avion.

Pentru interpretarea corectă a noilor reguli este necesară diferențierea între obiectul personal și bagajul de mână. Obiectul personal este geanta sau rucsacul de mici dimensiuni care poate fi depozitat sub scaunul din fața pasagerului. Bagajul de mână este bagajul mai mare, de tip troler, care este depozitat, de regulă, în compartimentul de deasupra scaunelor.

În cazul obiectului personal nu este vorba despre introducerea, din 2027, a unui nou bagaj gratuit. Posibilitatea de a transporta fără costuri suplimentare un astfel de obiect există deja în practica operatorilor aerieni, iar dreptul european și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene conțin deja reguli referitoare la bagajele transportate de pasageri.

Noul regulament formalizează și clarifică această regulă în legislația europeană și introduce un standard comun pentru obiectul personal. Potrivit noii definiții introduse la art. 2 lit. (ah) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, acesta va putea avea dimensiuni de maximum 40 × 30 × 15 cm sau va trebui să poată fi depozitat sub scaunul din față.

Articolul 11a alin. (1) stabilește explicit că transportatorii aerieni trebuie să permită pasagerilor să ia obiectul personal în cabină „fără costuri suplimentare”. Regula este însă diferită în cazul trolerului. Acesta este definit separat drept bagaj de mână, însă regulamentul nu stabilește că fiecare pasager trebuie să beneficieze de un troler gratuit cu o greutate de până la șapte kilograme, relatează avocatnet.ro.

Regulamentul prevede, în schimb, că operatorii aerieni și intermediarii trebuie să afișeze, înainte de începerea procesului de rezervare, tariful care include un bagaj de mână. Totodată, sunt permise în continuare tarife mai ieftine pentru pasagerii care aleg să călătorească fără un astfel de bagaj.

Prin urmare, din 2027, o companie aeriană va putea avea un tarif care include doar geanta sau rucsacul mic și un alt tarif care include și trolerul. Modificarea importantă este că tariful care conține bagajul de mână va trebui afișat pasagerului de la început, astfel încât acesta să poată vedea și compara mai ușor costurile călătoriei.

Comisia Europeană explică, în documentul de întrebări și răspunsuri dedicat noilor norme, că nu există obligația ca un bagaj de mână să fie inclus în fiecare tarif. Astfel, regula privind gratuitatea obiectului personal nu trebuie confundată cu o obligație generală de a oferi gratuit și un troler. Cele două categorii de bagaje sunt tratate separat de regulament, iar limita de șapte kilograme pentru bagajul de cabină nu apare în forma finală adoptată.

Originea informației este o etapă anterioară a procedurii legislative europene. Regula privind un bagaj de mână gratuit, cu o greutate de maximum șapte kilograme, a existat într-o formă susținută de Parlamentul European în ianuarie 2026. În poziția adoptată atunci de Parlamentul European, forma propusă pentru art. 11a alin. (2) prevedea:

„Pasagerii au întotdeauna dreptul de a transporta la bord un singur bagaj de mână. Bagajul de mână nu face obiectul unui supliment de preț la prețul biletului de avion în limita dimensiunilor maxime de 100 cm (suma lungimii, lățimii și înălțimii) și a greutății maxime de 7 kg. Transportatorii aerieni pot aplica dispoziții diferite privind bagajele de mână suplimentare sau mai mari”.

În această variantă legislativă, pasagerul ar fi avut dreptul la două categorii distincte de bagaje: obiectul personal, precum geanta sau rucsacul mic, și un bagaj de mână de maximum șapte kilograme.

Prevederea nu a fost însă menținută în regulamentul final. În poziția Comisiei Europene asupra amendamentelor Parlamentului, propunerea referitoare la bagajul de maximum șapte kilograme și 100 cm este identificată drept amendamentul 204.

După continuarea procedurii legislative și negocierile dintre instituțiile europene, textul a fost modificat. Forma finală a regulamentului, adoptată în septembrie și publicată ulterior, nu mai conține limita de șapte kilograme, limita de 100 cm și nici dreptul fiecărui pasager la un astfel de bagaj fără supliment de preț.

Regulamentul (UE) 2026/2202 introduce și alte schimbări referitoare la drepturile pasagerilor. Printre acestea se numără posibilitatea ca pasagerii să își organizeze singuri transportul către destinație dacă, după anularea unui zbor, compania aeriană nu le oferă în termen de trei ore o alternativă în condiții comparabile.

Cheltuielile pot fi recuperate în limitele stabilite de regulament, cu condiția ca pasagerul să informeze transportatorul despre decizia de a recurge la o altă soluție de transport.

O altă modificare privește biletele dus-întors. Dacă un pasager nu utilizează zborul de dus, compania aeriană nu va putea să îi refuze îmbarcarea pentru zborul de întoarcere și nici să îi perceapă o taxă suplimentară doar pentru că primul zbor nu a fost folosit, atunci când cele două călătorii fac parte din același contract de transport.

Noile prevederi se referă și la rambursarea biletelor și la asistența acordată pasagerilor în situația anulării sau întârzierii zborurilor. În cazul anulării, pasagerul poate alege rambursarea banilor, iar compania aeriană trebuie să restituie suma în termen de șapte zile. Noul regulament păstrează acest termen și prevede că rambursarea trebuie efectuată automat după alegerea acestei variante, fără ca pasagerul să fie nevoit să depună o cerere separată pentru recuperarea banilor.

În cazul așteptării provocate de o întârziere, companiile aeriene au deja obligația de a oferi gratuit mâncare și băuturi, în funcție de durata întârzierii. Noul regulament stabilește intervale mai precise pentru acordarea acestora.

Pasagerii vor primi băuturi răcoritoare la fiecare două ore de așteptare, o masă după primele trei ore și, ulterior, câte o masă la fiecare cinci ore, fără a fi depășit un număr de trei mese pe zi.

Regulamentul stabilește și termene pentru solicitarea despăgubirilor în cazul zborurilor anulate sau întârziate. Pasagerii vor avea, de regulă, nouă luni de la data la care zborul trebuia să plece pentru a depune cererea la compania aeriană.

După primirea solicitării, transportatorul va avea la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a plăti despăgubirea sau pentru a explica motivul pentru care refuză cererea. Noile modificări se vor aplica începând cu 23 octombrie 2027.