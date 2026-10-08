Un „job” de 10 zile vine cu 10.000 de dolari, avion și cazare. Ce presupune misiunea

Trei călători au șansa de a primi câte 10.000 de dolari pentru o misiune de 10 zile în St. Pete-Clearwater, destinație aflată pe coasta Golfului Mexic. Oferta este lansată de Visit St. Pete-Clearwater, care caută persoane dispuse să descopere gastronomia, viața de noapte, arta și peisajele din regiune.

Pe lângă remunerație, cei selectați vor beneficia de bilete de avion dus-întors și cazare pe durata celor 10 zile. Proiectul poartă numele SPC-Suite și este conceput ca o serie de misiuni dedicate explorării destinației și identificării experiențelor care definesc cultura de plajă a zonei.

Cele trei poziții disponibile sunt Chief Vibes Officer, Chief Flavor Officer și Chief Sunset Curator. Fiecare rol este asociat cu o anumită componentă a vieții locale, de la muzică și gastronomie până la artă și apusurile de pe coasta Golfului Mexic.

Potrivit reprezentanților Visit St. Pete-Clearwater, participanții nu vor avea doar sarcina de a se bucura de o vacanță, ci vor trebui să descopere și să împărtășească experiențele întâlnite pe parcursul călătoriei.

„Noii noștri directori au dificila sarcină de a mânca, a bea, a explora și a se bucura de St. Pete-Clearwater … și de a fi plătiți pentru asta. Poate suna ca o vacanță, dar este o muncă adevărată de făcut. Să ajungi să cunoști destinația înseamnă să o experimentezi zi de zi, să urmărești ceea ce te interesează și te surprinde și să împărtășești aceste descoperiri cu ceilalți”, a explicat Brian Lowack, președintele și directorul executiv al Visit St. Pete-Clearwater.

Rolul de Chief Vibes Officer este orientat către muzica live, viața de noapte și divertisment. Persoana selectată va trebui să facă cercetări pe teren și să descopere locurile și experiențele care definesc atmosfera locală.

Chief Flavor Officer este poziția destinată pasionaților de gastronomie. Misiunea presupune explorarea restaurantelor și a preparatelor din întreaga regiune, cu accent pe experiențele culinare locale și internaționale.

Printre experiențele culinare menționate se află preparate recunoscute de Michelin, fructe de mare proaspete, restaurante apreciate de localnici și preparate provenite din mai multe bucătării internaționale. Activitatea gastronomică este prezentată ca parte a cercetării pe care o va realiza persoana selectată pentru acest post.

Al treilea rol, Chief Sunset Curator, pune accent pe artă, creativitate și pe peisajele de la malul Golfului Mexic. Candidatul selectat va explora artizani locali, muzee și picturile murale din regiune, dar va avea și responsabilitatea de a evidenția apusurile pentru care St. Pete-Clearwater este cunoscută, potrivit celor relatate de travelandleisure.com.

Cele trei persoane alese vor primi bilete de avion dus-întors, cazare pentru întreaga perioadă a misiunii, experiențe VIP și câte 10.000 de dolari. În schimb, participanții vor trebui să prezinte oamenii, locurile și momentele descoperite pe durata celor 10 zile petrecute în destinație.

Pentru a se înscrie, candidații trebuie să completeze o cerere online și să susțină un interviu video direct prin platforma dedicată. Există și o condiție de vârstă: persoanele interesate trebuie să aibă cel puțin 21 de ani la momentul înscrierii.

Misiunile sunt programate pentru perioada 6-22 noiembrie 2026. Candidații trebuie să fie disponibili pentru această perioadă, astfel încât să poată participa la experiența de 10 zile asociată poziției pentru care aplică.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 22 octombrie, ora 23:59 EDT. După etapele inițiale ale procesului de selecție, persoanelor implicate li s-ar putea solicita să își folosească experiența în deplasare pentru a-și prezenta și împărtăși poveștile.

St. Pete-Clearwater are, potrivit datelor prezentate de Visit St. Pete-Clearwater, o medie de 361 de zile însorite pe an. Zona este cunoscută pentru plajele sale cu nisip fin, iar Clearwater Beach este considerată una dintre cele mai frumoase plaje cu nisip alb din lume.

Pe lângă plaje, destinația oferă acces la numeroase experiențe culturale și artistice. Printre atracțiile menționate se numără The Dalí Museum și Museum of American Arts & Crafts Movement, precum și sute de picturi murale răspândite în regiune.

O parte dintre aceste lucrări au fost realizate în cadrul festivalului Shine Mural Festival, eveniment dedicat artei murale și creativității locale. Arta, gastronomia, divertismentul și peisajele de coastă reprezintă elementele pe care proiectul SPC-Suite își propune să le descopere prin intermediul celor trei misiuni.

Apusurile deasupra Golfului Mexic reprezintă, la rândul lor, una dintre experiențele pe care participanții vor trebui să le exploreze și să le prezinte. Astfel, cele trei poziții din proiect urmăresc zone diferite ale vieții turistice din St. Pete-Clearwater, de la gastronomie și divertisment până la artă și peisajele de coastă.