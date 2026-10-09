Factură uriașă la energie pentru un consum obișnuit. Ce poți face dacă furnizorul îți cere mii de lei

Facturile la energie electrică pot ajunge la valori mult mai mari decât consumul obișnuit atunci când autocitirea nu este transmisă sau furnizorul facturează pe baza unui index estimat. Pentru consumatorii care se confruntă cu astfel de situații, există posibilitatea de a depune o contestație, de a solicita recalcularea sumei și de a sesiza Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), dacă problema nu este soluționată de furnizor.

Un exemplu este cel al unui bucureștean care locuiește într-un apartament cu trei camere și are un consum mediu lunar de aproximativ 150 kWh. La un tarif de 0,68 lei/kWh, valoarea facturii sale ajunge la aproximativ 102 lei pe lună.

În luna ianuarie, o eroare apărută la transmiterea autocitirii prin aplicație a dus la emiterea unei facturi calculate pe baza unei „convenții de consum estimate”. Indexul utilizat de furnizor a fost de 1.850 kWh, ceea ce a generat o factură de 2.405 lei, mult peste valoarea obișnuită a consumului lunar.

În fața unei asemenea sume, bucureșteanul a luat inițial în calcul plata facturii, de teama unei eventuale deconectări de la rețea sau a acumulării unor penalități pentru întârziere. Situația evidențiază o problemă cu care se pot confrunta consumatorii atunci când valoarea facturată nu corespunde consumului real și este necesară verificarea indexului folosit la calcul.

Primul pas este transmiterea unei contestații scrise către furnizorul de energie electrică. În exemplul prezentat, Mihai a trimis sesizarea la adresa de e-mail destinată solicitărilor clienților și a precizat în subiect numărul facturii, alături de cererea de stornare și recalculare.

Pentru susținerea reclamației, acesta a atașat o fotografie clară a indexului afișat de contor, precum și seria aparatului de măsură. Aceste informații permit identificarea contorului și compararea valorii înregistrate efectiv cu indexul utilizat la emiterea facturii, scrie newsweek.

În contestație, Mihai a arătat că suma solicitată depășea cu peste 100% consumul său mediu istoric și a cerut verificarea facturii înainte de achitarea valorii contestate. Solicitarea a urmărit corectarea diferenței dintre consumul estimat și cel înregistrat efectiv de contor.

Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, reglementările ANRE prevăd protecții pentru consumatorii care contestă facturile, inclusiv în ceea ce privește procedurile de deconectare pentru sumele disputate. Aplicarea acestor prevederi depinde de regulile în vigoare și de situația concretă, motiv pentru care este important ca sesizarea să fie înregistrată oficial și să conțină documentele justificative.

În cazul lui Mihai, furnizorul a emis, după 10 zile lucrătoare, o factură de stornare pentru suma inițială de 2.405 lei și a recalculat consumul pe baza indexului real. Noua factură a fost emisă pentru un consum de 158 kWh, în valoare de 107,4 lei.

Diferența dintre factura inițială și cea recalculată a fost de 2.297,6 lei. Corectarea sumei a fost posibilă după verificarea indexului real și înlocuirea valorii estimate folosite inițial la facturare.

Pentru consumatorii care se află într-o situație similară, păstrarea dovezilor privind autocitirea și a corespondenței cu furnizorul poate fi importantă în procesul de soluționare a reclamației. Fotografiile contorului, numărul de înregistrare al sesizării și copia facturii contestate pot ajuta la documentarea diferențelor dintre consumul efectiv și cel facturat.

Dacă furnizorul nu răspunde în termenul indicat de 15 zile calendaristice sau refuză corectarea facturii, consumatorul poate înainta o sesizare către ANRE. Reclamația trebuie să includă, între altele, numărul de înregistrare al contestației inițiale și documentele relevante pentru verificarea situației.

Facturarea pe baza consumului estimat nu înseamnă automat că valoarea facturii este incorectă. Totuși, atunci când estimarea diferă semnificativ de indexul real, consumatorul poate solicita verificarea datelor și recalcularea sumelor, potrivit procedurilor aplicabile.

Citirea periodică a contorului și transmiterea corectă a autocitirii sunt elemente importante pentru evitarea diferențelor mari între facturile succesive. Dacă există neconcordanțe, consumatorii pot solicita furnizorului explicații privind modul de calcul și datele utilizate la facturare.

Neîndeplinirea obligațiilor de citire periodică de către operatorul de distribuție poate atrage sancțiuni, iar amenzile menționate pentru astfel de abateri pot ajunge la 10.000 de lei. Aplicarea unei sancțiuni depinde însă de abaterea constatată și de prevederile legale incidente.