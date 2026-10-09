Puțini s-ar gândi la această utilizare a magazinelor IKEA. Ce plan este analizat în Europa

În cel mai mare magazin IKEA din Danemarca, printre paturile expuse în raionul de lenjerii și articole pentru dormitor, responsabilul cu securitatea, Torben Mortensen, prezintă o posibilă utilizare a spațiului diferită de activitatea comercială obișnuită: găzduirea persoanelor afectate de situații de urgență.

În cazul unei întreruperi majore a alimentării cu energie electrică, al unor inundații sau al unui atac asupra infrastructurii esențiale, magazinele retailerului ar putea fi folosite ca adăposturi temporare sau chiar ca spitale de campanie. Restaurantele ar putea asigura hrana, generatoarele ar permite menținerea funcționării clădirilor, iar paturile suplimentare ar putea fi montate cu ajutorul produselor ambalate și depozitate pe rafturi.

Inițiativa se înscrie într-o schimbare mai amplă a modului în care statele europene abordează securitatea și pregătirea pentru situații de criză. Autoritățile nu se mai bazează exclusiv pe armată și serviciile de intervenție, ci analizează tot mai atent contribuția pe care o pot avea companiile private la menținerea serviciilor esențiale și la sprijinirea populației în perioade dificile.

Preocupările privind posibile acte de sabotaj, atacuri cibernetice și alte incidente asociate de oficialii europeni cu războiul hibrid atribuit Rusiei au accelerat aceste demersuri. Serviciul de informații al Danemarcei a avertizat că Moscova ar putea intensifica, în lunile următoare, activitățile de acest tip împotriva statelor membre NATO și a altor țări occidentale. Rusia respinge aceste acuzații.

„Vrem să fim vecini buni. Vrem să fim compania care poate sprijini societatea în caz de criză”, a declarat Torben Mortensen, explicând motivația din spatele implicării retailerului în pregătirea pentru situații neprevăzute.

La nivel european, Comisia Europeană încurajează cooperarea dintre autoritățile naționale și sectorul privat prin Strategia Uniunii Pregătirii, lansată în martie 2025. Inițiativa urmărește consolidarea capacității statelor membre de a răspunde unor situații care pot afecta funcționarea normală a societății.

IKEA participă la Coaliția Corporativă pentru Pregătirea în Situații de Criză din Danemarca, o rețea care identifică și inventariază resursele pe care firmele le-ar putea pune la dispoziție în caz de urgență. Printre acestea se numără spațiile de cazare, alimentele, mijloacele de transport și personalul cu pregătire de specialitate.

Maja Broloes, directorul general al rețelei, consideră că retailerul reprezintă un exemplu relevant tocmai pentru că magazinele sale nu sunt asociate, în mod obișnuit, cu intervențiile de urgență.

„IKEA este un exemplu foarte bun, deoarece nimeni nu le-ar include în mod natural pe o listă de resurse pentru situații de criză… Un magazin IKEA are spațiu, bunuri, facilități pentru alimente și generatoare”, a declarat aceasta.

Posibilitatea ca spațiile comerciale să fie folosite pentru protejarea populației a fost deja pusă în practică. În octombrie 2024, în timpul inundațiilor devastatoare din regiunea Valencia, Spania, IKEA a transformat unul dintre magazinele sale într-un adăpost pentru peste 600 de persoane afectate.

Experiența a arătat că infrastructura unui magazin de mari dimensiuni poate fi utilizată temporar pentru a găzdui un număr important de oameni în condiții de urgență. Spațiile disponibile, accesul la facilități pentru prepararea hranei și existența unor resurse logistice pot deveni avantaje importante atunci când serviciile obișnuite sunt afectate.

Cu toate acestea, compania precizează că nu dispune de un program global unic de pregătire pentru astfel de situații. Măsurile și acordurile privind utilizarea magazinelor în caz de criză sunt gestionate separat, în funcție de fiecare țară.

IKEA nu este singurul retailer din Danemarca care își adaptează operațiunile pentru eventualitatea unei crize. Salling Group, cel mai mare operator de supermarketuri din țară, pregătește o rețea de 51 de magazine concepute să poată funcționa până la 48 de ore fără alimentare cu energie electrică sau acces la internet.

Măsurile urmăresc să permită continuarea activității comerciale chiar și atunci când infrastructura obișnuită nu mai este disponibilă. Astfel, magazinele pot avea un rol important în asigurarea accesului la produse de bază și în menținerea unor servicii necesare populației. Practici similare sunt dezvoltate și în alte state europene, deși organizarea și obligațiile companiilor diferă de la o țară la alta.

În Estonia, legislația obligă 300 de companii să mențină serviciile critice pe durata unei crize. Finlanda se bazează pe o rețea de cooperare care reunește autorități, organizații neguvernamentale și firme, cu responsabilități legate de securitatea aprovizionării. În Polonia, anumite companii au obligația legală de a permite forțelor armate să utilizeze vehiculele, echipamentele și proprietățile lor în situații de criză.

Coaliția Corporativă pentru Pregătirea în Situații de Criză din Danemarca reunește peste 200 de companii, care au împreună mai mult de 300.000 de angajați. Rețeaua include firme din sectoare diverse, de la comerțul cu amănuntul și construcții până la telecomunicații.

Obiectivul este identificarea rapidă a resurselor private care pot fi mobilizate atunci când autoritățile au nevoie de sprijin suplimentar. Centralizarea informațiilor despre capacitățile companiilor ar putea facilita coordonarea intervențiilor și distribuirea sarcinilor în situații neprevăzute.

„Dacă izbucnește o criză, autoritățile vor avea un singur loc unde să se adreseze, iar noi vom găsi companii care pot ajuta”, a spus Maja Broloes.

Potrivit acesteia, este în curs de dezvoltare un mecanism de compensare susținut de stat, prin care cheltuielile suportate de firme pentru participarea la intervenții ar urma să fie rambursate. Valoarea compensațiilor ar fi stabilită individual, în funcție de fiecare situație.

Rețeaua, care se bazează pe participarea voluntară a companiilor, a luat parte la exerciții de pregătire organizate împreună cu autoritățile guvernamentale. Până în prezent, însă, organizația nu a fost nevoită să intervină într-o urgență majoră din lumea reală.

Un exemplu concret al modului în care un magazin IKEA poate deveni temporar un loc de adăpostire s-a petrecut în decembrie 2021, în orașul danez Aalborg. O furtună de zăpadă a blocat peste noapte șase clienți și aproximativ 24 de angajați în interiorul magazinului.

Din cauza condițiilor meteo, persoanele aflate în clădire nu au putut pleca, astfel că au fost nevoite să rămână acolo până când deplasarea a devenit posibilă. Pentru a le asigura un loc de odihnă, au fost folosite paturile expuse în magazin.

În dimineața următoare, angajații au schimbat lenjeriile și au pregătit spațiile pentru reluarea activității comerciale. Magazinul s-a redeschis apoi pentru clienți, după ce persoanele rămase peste noapte au fost găzduite temporar în interiorul său.