O grevă națională organizată în Belgia luni, 23 noiembrie, provoacă perturbări majore în transportul aerian. Aproape toate zborurile programate pe aeroporturile belgiene urmează să fie anulate, după ce controlorii de trafic aerian au anunțat că vor participa la protestul împotriva măsurilor guvernamentale de austeritate.

Autoritățile belgiene au avertizat că nu pot garanta desfășurarea în siguranță a traficului aerian obișnuit, iar Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români.

Potrivit informațiilor publicate de Al Jazeera, greva afectează atât aeroporturile din Belgia, cât și spațiul aerian al țării. Protestul este organizat în contextul nemulțumirilor sindicatelor față de reformele și reducerile de cheltuieli promovate de coaliția guvernamentală.

Skeyes, compania responsabilă de controlul traficului aerian din Belgia, a anunțat că nu va putea asigura serviciile obișnuite pe aeroporturile din țară și în spațiul aerian belgian luni, în intervalul 07:00-21:00, ora locală.

Decizia a fost luată deoarece numărul angajaților disponibili în timpul grevei nu permite garantarea desfășurării în condiții de siguranță a traficului aerian obișnuit. Din acest motiv, compania va suspenda temporar serviciile respective.

În timpul protestului vor fi menținute doar serviciile esențiale necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Măsura va afecta aproape toate zborurile programate în Belgia, atât cele cu plecare de pe aeroporturile belgiene, cât și cele care ar trebui să aterizeze în această țară.

„Numărul de personal disponibil nu va permite garantarea desfășurării în siguranță a traficului aerian obișnuit în această perioadă. Prin urmare, Skeyes este nevoită să suspende temporar serviciile respective”, a anunțat Skeyes.

Aeroportul Bruxelles-Charleroi, unul dintre huburile europene importante pentru compania aeriană low-cost Ryanair, a avertizat că protestul va conduce la închiderea completă a tuturor aeroporturilor din Belgia pentru o zi întreagă.

Reprezentanții aeroportului au atras atenția că măsura va afecta mii de pasageri. În lipsa controlului traficului aerian, nicio aeronavă nu poate decola sau ateriza, ceea ce face imposibilă desfășurarea operațiunilor obișnuite.

Conducerea aeroportului Bruxelles-Charleroi a criticat și momentul în care a fost luată decizia, considerând că anunțul făcut în ultimul moment va avea consecințe deosebit de grave asupra pasagerilor și transportului aerian.

La rândul său, Aeroportul din Bruxelles a informat că majoritatea zborurilor programate pentru plecare sau sosire vor trebui anulate.

Astfel, pasagerii care au bilete pentru ziua de luni trebuie să ia în calcul anularea curselor și perturbările provocate de suspendarea temporară a serviciilor de control al traficului aerian.

„Fără controlul traficului aerian, niciun avion nu poate decola sau ateriza”, a declarat reprezentantul aeroportului Bruxelles-Charleroi.

Protestul organizat luni reprezintă o reacție a sindicatelor belgiene împotriva măsurilor de austeritate și a reformelor promovate de coaliția guvernamentală.

Consiliul Reprezentanților Companiilor Aeriene din Belgia, organizație care reunește aproximativ 25 de operatori aerieni, a precizat că aceasta va fi a 11-a grevă care afectează spațiul aerian belgian în ultimele 11 luni.

Prin urmare, transportul aerian din Belgia a fost afectat în mod repetat de acțiuni sindicale în ultimul an.

Protestul de luni nu se limitează însă la sectorul aviatic. Sindicatele belgiene pregătesc și o demonstrație de amploare în Bruxelles, iar autoritățile se așteaptă la perturbări semnificative în transportul public.

De asemenea, școlile, instituțiile guvernamentale și serviciile de colectare a deșeurilor ar putea fi afectate de acțiunile sindicale.

Protestele au loc într-un moment dificil pentru coaliția guvernamentală condusă de prim-ministrul Bart De Wever.

Premierul belgian poartă de mai mult timp discuții cu partenerii săi de coaliție pentru stabilirea unui buget care presupune reduceri de cheltuieli. Obiectivul Guvernului este economisirea a 10 miliarde de euro în următorii ani, în încercarea de a diminua deficitul ridicat al țării.

Măsurile de austeritate și reformele avute în vedere au provocat nemulțumirea sindicatelor, care au decis organizarea unor acțiuni de protest la nivel național.

Situația politică s-a complicat la începutul lunii noiembrie, când Bart De Wever și-a oferit demisia după ce coaliția guvernamentală nu a reușit să ajungă la un acord privind bugetul.

Regele Filip al Belgiei a respins însă demisia și i-a acordat premierului un răgaz suplimentar pentru a găsi o soluție împreună cu partenerii de coaliție.

În acest context, demonstrația de luni și greva care afectează transportul aerian reprezintă noi manifestări ale nemulțumirilor față de politica guvernamentală de reducere a cheltuielilor.

Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis duminică, 22 noiembrie, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Belgia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo.

Potrivit informării MAE, luni, 23 noiembrie 2026, în intervalul 07:00-21:00, ora locală, sunt anunțate perturbări majore ale traficului aerian pe aeroporturile belgiene, ca urmare a participării controlorilor de trafic aerian la greva națională.

Atenționarea vizează inclusiv românii care au zboruri programate în această perioadă, indiferent dacă Belgia reprezintă destinația finală sau doar o țară de tranzit.