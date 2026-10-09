MApN investește 133,8 milioane de lei în digitalizare. Două centre de date vor fi construite în București și Sibiu

Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie, o investiție de 133,8 milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor Ministerului Apărării Naționale (MApN). Proiectul „Digital HUB” va fi implementat în 36 de luni și va include o platformă de e-guvernare, soluții bazate pe inteligență artificială și centre de date în București și Sibiu.

Guvernul a aprobat, vineri, fundamentarea investiției în proiectul „HUB de servicii MApN – Digital HUB”, care vizează modernizarea și digitalizarea serviciilor oferite de Ministerul Apărării Naționale (MApN). Proiectul, lansat în august, va fi implementat în termen de 36 de luni și are o valoare totală de aproximativ 133,8 milioane de lei, cu TVA inclus.

Investiția va fi finanțată prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Implementarea proiectului se va realiza în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul prevede dezvoltarea unei platforme integrate de e-guvernare, prin intermediul căreia MApN va putea extinde și diversifica serviciile publice electronice și va facilita colaborarea cu alte instituții. Platforma va include instrumente pentru semnarea electronică și gestionarea documentelor, administrarea fluxurilor de lucru, securitate cibernetică și analiză de date.

Proiectul include soluții de învățare online cu suport de inteligență artificială. Potrivit Guvernului, acestea vor contribui la optimizarea infrastructurii tehnologice și a fluxurilor interne, la creșterea eficienței administrative și la îmbunătățirea proceselor decizionale și educaționale. Totodată, investiția urmărește creșterea calității, disponibilității și transparenței serviciilor electronice.

Infrastructura informatică va fi găzduită în două centre de date modulare, amplasate în București și Sibiu. Acestea vor funcționa pe baza unei arhitecturi de cloud privat, cu resurse informatice administrate pentru uzul instituției, și vor beneficia de sisteme de securitate cibernetică, soluții pentru realizarea copiilor de siguranță și mecanisme de recuperare a datelor.