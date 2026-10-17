Donald Trump suspendă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Decizia vizează și taxele vamale pentru țările care cumpără petrol rusesc

Președintele SUA, Donald Trump, a scutit Rusia de aplicarea unor sancțiuni și taxe vamale prevăzute într-o lege adoptată recent de Congresul american. Decizia a fost anunțată vineri seară, printr-un decret publicat de Casa Albă, cu doar câteva zile înainte ca noile măsuri să intre în vigoare. Trump a justificat hotărârea prin interesul național al Statelor Unite, în timp ce Ucraina se teme că pierde sprijinul aliatului său american.

Scutirea se referă la sancțiunile, restricțiile și taxele vamale prevăzute de legea Graham, inclusiv la tarifele aplicabile produselor rusești și la penalitățile care ar fi putut viza statele care cumpără petrol și gaze din Rusia. Decretul prevede că măsura va rămâne în vigoare până când Donald Trump sau oficialii săi de rang înalt vor stabili că sunt necesare alte acțiuni.

În decretul publicat vineri, Donald Trump a precizat că a transmis Congresului o certificare potrivit căreia acordarea scutirii în acest moment servește intereselor naționale ale Statelor Unite. Legislația îi permite președintelui american să renunțe la aplicarea sancțiunilor prin simpla informare a Congresului că a stabilit că acestea nu sunt în interesul național, conform Reuters.

„Acord o scutire de la aplicarea sancţiunilor, restricţiilor şi taxelor vamale prevăzute în legea Graham”, stipulează textul, invocând „interesul naţional al SUA”.

Donald Trump a semnat la jumătatea lunii septembrie Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și Iranului din 2026. Actul normativ reprezenta prima acțiune majoră a Congresului împotriva Moscovei de la revenirea lui Trump la putere, însă îi oferea președintelui american o marjă largă de decizie în privința aplicării măsurilor. Legea a fost promovată în Congres de senatorul republican Lindsey Graham, din Carolina de Sud, care a murit în luna iulie.

Una dintre prevederile centrale ale legii îi oferea lui Donald Trump posibilitatea de a impune taxe vamale de până la 100% asupra mărfurilor importate în SUA din primele cinci țări care cumpără cele mai mari cantități de petrol sau gaze rusești. Măsurile ar fi putut viza, de asemenea, orice țară care cumpăra în mod conștient petrol sau gaze din Rusia la 30 de zile după intrarea în vigoare a legii, precum și statele aflate printre primii cinci susținători ai eludării sancțiunilor impuse Moscovei.

Noile tarife ar fi urmat să fie introduse în termen de 30 de zile, iar aplicarea lor ar fi putut afecta inclusiv relațiile comerciale ale Statelor Unite cu China și India, două dintre cele mai mari piețe pentru petrolul rusesc.

Beijingul a criticat în mod constant aplicarea unor măsuri cu efect extraterritorial care nu au o bază în dreptul internațional. La rândul său, India a avertizat Washingtonul că noile taxe vamale ar putea afecta relațiile bilaterale.

Prin scutirea anunțată de Casa Albă, Donald Trump a suspendat aplicarea măsurilor prevăzute de lege înainte ca acestea să producă efecte. Decizia poate evita, cel puțin pentru moment, impunerea unor tarife suplimentare asupra unor parteneri comerciali importanți ai Statelor Unite.

Hotărârea președintelui american a fost luată cu câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, în care republicanii lui Donald Trump încearcă să își păstreze majoritățile restrânse din ambele camere ale Congresului.

Analiștii au avertizat că introducerea noilor măsuri ar fi putut determina o creștere suplimentară a prețurilor petrolului. În cadrul înțelegerii, președintele american a acceptat ridicarea sancțiunilor aplicate exporturilor rusești, în schimbul angajamentului Moscovei de a furniza motorină pe piețele internaționale, cu scopul de a reduce prețurile carburanților.

Decizia de a acorda scutirea de la sancțiuni vine într-un moment în care Ucraina se teme că este abandonată de aliatul său american. Relațiile dintre Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deja dificile, au intrat într-o nouă criză după anunțul privind acordul dintre liderul american și Vladimir Putin, care prevedea ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei pentru a permite importuri americane de cantități mari de motorină din Rusia.

În paralel, Donald Trump a manifestat o atitudine mai favorabilă față de Moscova și l-a criticat public pe Volodimir Zelenski, sugerând inclusiv că Ucraina are nevoie de un nou lider. Legea Graham fusese susținută puternic de președintele ucrainean..

Kirill Dmitriev, emisarul președintelui Vladimir Putin pentru investiții, a salutat scutirea acordată de administrația americană, descriind-o drept un moment istoric. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a susținut că aplicarea legii ar fi putut duce, în practică, la oprirea întregii cooperări economice dintre Rusia și Statele Unite.

Prin decretul publicat vineri, Donald Trump a decis să nu aplice, pentru moment, sancțiunile și taxele vamale prevăzute de legea Graham. Scutirea va rămâne valabilă până când președintele american sau oficialii săi de rang înalt vor considera că sunt necesare noi măsuri, în condițiile în care legislația îi permite administrației să revină asupra deciziei.