ANAF a schimbat regulile pentru răspunderea solidară. Cum vor răspunde persoanele fizice și juridice pentru datoriile altcuiva

Noi reguli ANAF vizează administratorii și asociații firmelor cu datorii la bugetul de stat. Ordinul nr. 1163/2026, publicat recent în Monitorul Oficial, schimbă procedura privind răspunderea solidară. Fiscul renunță la sancțiunile automate și introduce obligația de a dovedi reaua-credință, garantând în același timp dreptul la audiere și obiecțiuni scrise înainte de emiterea deciziilor de plată.

ANAF a clarificat pașii prin care administratorii, acționarii sau alte persoane pot fi trase la răspundere alături de un debitor.

În Monitorul Oficial nr. 859 din 14 octombrie 2026 a fost publicat Ordinul nr. 1163/2026, care aprobă noua procedură de aplicare a dispozițiilor din Codul de procedură fiscală privind răspunderea solidară.

Un element esențial al noii reglementări îl reprezintă eliminarea deciziilor automate luate doar pe baza calității oficiale deținute de o persoană, fizică sau juridică, în raport cu debitorul.

Inspectorii fiscali sunt acum obligați să efectueze o analiză detaliată a fiecărui caz în parte, notează juridice.ro.

Evaluarea va lua în calcul conduita concretă a persoanei vizate, perioada în care a administrat societatea, existența relei-credințe sau a unei fapte imputabile, precum și legătura directă de cauzalitate între acțiunile acesteia și neplata obligațiilor fiscale restante.

Pentru a asigura transparența, procedura garantează dreptul la apărare al persoanelor vizate. Acestea au posibilitatea de a fi audiate, de a consulta întreaga documentație din dosar și de a depune obiecțiuni scrise înainte ca organul fiscal să emită o decizie finală.

Ordinul Fiscului introduce, de asemenea, șapte formulare tipizate destinate gestionării tuturor etapelor, de la convocarea la audieri până la decizia finală sau încetarea procedurii.

Noile reguli au intrat în vigoare la data de 14 octombrie 2026 și se aplică imediat, inclusiv dosarelor și procedurilor aflate deja în desfășurare, cu respectarea actelor procedurale legal îndeplinite anterior și fără afectarea efectelor juridice deja produse.