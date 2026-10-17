ANAF a schimbat regulile pentru răspunderea solidară. Cum vor răspunde persoanele fizice și juridice pentru datoriile altcuiva
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - ANAF
Noi reguli ANAF vizează administratorii și asociații firmelor cu datorii la bugetul de stat. Ordinul nr. 1163/2026, publicat recent în Monitorul Oficial, schimbă procedura privind răspunderea solidară. Fiscul renunță la sancțiunile automate și introduce obligația de a dovedi reaua-credință, garantând în același timp dreptul la audiere și obiecțiuni scrise înainte de emiterea deciziilor de plată.
Noi reguli ANAF pentru atragerea răspunderii solidare a administratorilor și asociaților
ANAF a clarificat pașii prin care administratorii, acționarii sau alte persoane pot fi trase la răspundere alături de un debitor.
În Monitorul Oficial nr. 859 din 14 octombrie 2026 a fost publicat Ordinul nr. 1163/2026, care aprobă noua procedură de aplicare a dispozițiilor din Codul de procedură fiscală privind răspunderea solidară.
Fără sancțiuni automate – inspectorii fiscali vor face analize individuale
Un element esențial al noii reglementări îl reprezintă eliminarea deciziilor automate luate doar pe baza calității oficiale deținute de o persoană, fizică sau juridică, în raport cu debitorul.
Inspectorii fiscali sunt acum obligați să efectueze o analiză detaliată a fiecărui caz în parte, notează juridice.ro.
Evaluarea va lua în calcul conduita concretă a persoanei vizate, perioada în care a administrat societatea, existența relei-credințe sau a unei fapte imputabile, precum și legătura directă de cauzalitate între acțiunile acesteia și neplata obligațiilor fiscale restante.
Dreptul la audiere și noile formulare oficiale
Pentru a asigura transparența, procedura garantează dreptul la apărare al persoanelor vizate. Acestea au posibilitatea de a fi audiate, de a consulta întreaga documentație din dosar și de a depune obiecțiuni scrise înainte ca organul fiscal să emită o decizie finală.
Ordinul Fiscului introduce, de asemenea, șapte formulare tipizate destinate gestionării tuturor etapelor, de la convocarea la audieri până la decizia finală sau încetarea procedurii.
Noile reguli au intrat în vigoare la data de 14 octombrie 2026 și se aplică imediat, inclusiv dosarelor și procedurilor aflate deja în desfășurare, cu respectarea actelor procedurale legal îndeplinite anterior și fără afectarea efectelor juridice deja produse.
Categoriile de persoane fizice și juridice vizate de noul ordin ANAF
- asociații asocierilor fără personalitate juridică și membrii întreprinderilor familiale, precum și reprezentanții legali care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea sau neplata obligațiilor fiscale;
- terții popriți și instituțiile de credit, atunci când nu respectă poprirea și permit, practic, ca anumite sume să scape indisponibilizării;
- reprezentantul legal care declară băncii, cu rea-credință, că firma nu are alte disponibilități bănești pentru plata salarialor și a taxelor aferente acestora;
- instituțiile de credit ori societățile de asigurare care au emis sau confirmat o scrisoare / poliță de garanție și nu virează sumele datorate atunci când ANAF execută garanția;
- în cazul unui debitor declarat insolvabil, persoanele care au cumpărat/preluat cu rea-credință active de la acesta, dacă transferul a contribuit la provocarea insolvabilității; răspunderea este limitată aici la valoarea activului dobândit;
- administratorii, asociații, acționarii sau alte persoane care au provocat insolvabilitatea firmei prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință a activelor;
- administratorii care, cu rea-credință, nu au cerut deschiderea insolvenței, deși aveau această obligație;
- administratorii sau alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea ori neplata taxelor sau obținerea unor rambursări/restituiri necuvenite de la buget;
- persoanele care, atunci când s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, au determinat cu rea-credință atât acumularea, cât și sustragerea de la plată a obligațiilor fiscale; ordinul subliniază că ANAF trebuie să analizeze cumulativ aceste două componente;
- anumite persoane juridice aflate în relație de control direct, indirect sau comun cu debitorul insolvabil/insolvent, atunci când au preluat active de la acesta în condițiile art. 25 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură fiscală; aici pragul este concret stabilit – valoarea contabilă a activelor dobândite de la debitor trebuie să reprezinte cel puțin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului.
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