Se pregătește eliminarea ROBOR din anumite contracte de credit. Ce se întâmplă cu banii plătiți de români

Băncile care vor fi găsite responsabile pentru prejudicierea consumatorilor, în urma unor investigații ale Consiliului Concurenței sau ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ar putea fi obligate să restituie sumele încasate nejustificat și să recalculeze dobânzile creditelor. Un proiect de lege inițiat de PSD prevede inclusiv înlocuirea indicelui ROBOR cu IRCC în contractele vizate. Inițiativa a primit raport favorabil, cu amendamente, în comisiile de specialitate ale Senatului.

Un proiect legislativ depus de PSD în Senat propune introducerea unui mecanism prin care consumatorii prejudiciați de practicile anticoncurențiale ale băncilor să poată primi despăgubiri.

Inițiativa a fost adoptată luni, cu amendamente, de Comisia pentru buget-finanțe și de Comisia economică din Senat, urmând să fie supusă votului în plen, potrivit Profit.ro.

Proiectul ar urma să fie dezbătut miercuri, 14 octombrie, iar termenul pentru adoptarea tacită este 17 octombrie. Ulterior, inițiativa va ajunge la Camera Deputaților.

Potrivit prevederilor propuse, instituțiile bancare pentru care se constată definitiv că au prejudiciat consumatorii ar urma să fie obligate să acopere pierderile acestora și să recalculeze sumele datorate.

Una dintre modificările introduse în comisii stabilește că prejudiciul suportat de clienți va fi determinat prin recalcularea dobânzilor în funcție de indicele IRCC, începând cu 2 mai 2019.

Aceasta este data de la care IRCC a fost introdus ca indice de referință pentru anumite credite acordate consumatorilor.

Astfel, în cazul contractelor vizate de lege, diferențele rezultate din recalcularea dobânzilor ar putea reprezenta baza despăgubirilor datorate clienților.

În forma inițială, proiectul prevedea două modalități de compensare: restituirea sumelor prin virament bancar sau reducerea soldului creditului.

ROBOR este un indice de referință utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la anumite credite în lei, dobânda finală fiind stabilită prin adăugarea marjei băncii.

Un amendament important stabilește că obligația de compensare va interveni numai în baza unui act definitiv.

Această modificare înseamnă că persoanele care ar putea beneficia de despăgubiri vor trebui să aștepte finalizarea procedurilor juridice prin care sunt stabilite încălcările și răspunderea instituțiilor bancare.

Proiectul apare în contextul investigației Consiliului Concurenței privind modul de stabilire a indicelui ROBOR.

În vara acestui an, autoritatea de concurență a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 3,7 miliarde de lei unui număr de zece bănci, pentru practici anticoncurențiale legate de ROBOR.

Consiliul Concurenței a formulat inclusiv observații privind transparența procedurii de cotare a indicelui, considerând problematic faptul că instituțiile bancare pot vedea cotațiile celorlalți participanți în intervalul de transmitere a acestora.

În urma modificărilor operate în comisiile Senatului, au fost schimbate și sancțiunile prevăzute pentru băncile care nu respectă obligațiile stabilite prin lege.

Dacă forma inițială prevedea amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri, noua variantă stabilește sancțiuni între 10.000 și 100.000 de lei.

Amenzile ar urma să fie aplicate de ANPC.

Inițiativa legislativă a primit anterior avize negative din partea Băncii Naționale a României și a Consiliului Economic și Social.

BNR a criticat prevederile proiectului, în timp ce Consiliul Concurenței a apreciat pozitiv ideea instituirii unui mecanism de despăgubire pentru consumatorii prejudiciați, dar a transmis și o serie de observații.

Proiectul nu produce deocamdată efecte juridice pentru clienții băncilor. Pentru a deveni lege, trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie promulgat, iar aplicarea mecanismului de despăgubire ar urma să depindă de îndeplinirea condițiilor prevăzute în forma finală a actului normativ.