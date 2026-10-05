Consiliul Concurenței aprobă tranzacția prin care Strabag preia două companii din România

Consiliul Concurenței a autorizat luni, 5 octombrie 2026, preluarea Brenneka Install SRL și Samivo Instal SRL de către Strabag Property and Facility Services GmbH, parte a grupului Strabag. Tranzacția vizează piața românească a instalațiilor tehnice pentru clădiri.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Strabag Property and Facility Services GmbH, Austria, parte a grupului Strabag, intenționează să preia Brenneka Install SRL și Samivo Instal SRL, două companii specializate în proiectarea și execuția instalațiilor tehnice pentru clădiri.

Autoritatea de Concurență a anunțat luni că a analizat operațiunea și a constatat că aceasta nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia. Consiliul Concurenței a apreciat, de asemenea, că nu există îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.

Decizia urmează să fie publicată pe site-ul Consiliului Concurenței după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.

Strabag Property and Facility Services GmbH activează în domeniul gestionării instalațiilor tehnice și de infrastructură, precum și în cel al serviciilor industriale. Compania face parte din Grupul Strabag, care desfășoară activități în domeniul construcțiilor și infrastructurii. În România, grupul este prezent pe piața infrastructurii de transport, a construcțiilor de clădiri și a ingineriei civile, precum și în proiecte de mediu și energie.

Brenneka Install SRL și Samivo Instal SRL sunt specializate în proiectarea și execuția instalațiilor tehnice pentru clădiri. Activitatea acestora include instalații sanitare, termice, de ventilație și climatizare (HVAC), instalații electrice, sisteme de automatizare și de protecție împotriva incendiilor, precum și rețele exterioare de utilități. Cele două companii oferă, de asemenea, servicii conexe de inginerie și asistență tehnică.