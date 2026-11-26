Gigantul german de software SAP analizează posibilitatea reducerii a cel puțin 10.000 de locuri de muncă, în cadrul unei restructurări determinate de strategia companiei privind inteligența artificială.

Informația a fost publicată joi de Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu situația. Măsurile ar putea afecta cel puțin 9% din personalul global al companiei.

„SAP analizează permanent structura organizațională pentru a o adapta strategiei și cerințelor clienților”, a transmis compania într-o declarație oferită publicației Bloomberg.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile publicate. Totodată, SAP, cea mai valoroasă companie de tehnologie din Europa, a refuzat să comenteze informațiile.

Potrivit Bloomberg, numărul final al concedierilor ar putea suferi modificări după negocierile cu reprezentanții angajaților.

Compania germană și-a reorganizat de două ori consiliul executiv în acest an. Directorul general Christian Klein promovează o strategie prin care inteligența artificială trebuie să devină o componentă centrală a activității SAP.

În iunie, responsabilitatea pentru supravegherea produselor bazate pe inteligență artificială a fost transferată către Klein și directorul operațional al companiei. Ulterior, directorul general a preluat majoritatea atribuțiilor lui Muhammad Alam, responsabil până atunci de divizia de produse.

Alam a decis să nu își prelungească mandatul, care expiră în martie. O altă schimbare importantă vizează conducerea departamentului de vânzări.

Thomas Saueressig, directorul responsabil de vânzări, a anunțat săptămâna trecută că va pleca pentru a conduce Ionos. Aceasta este o companie germană specializată în servicii de cloud.

Astfel, doi dintre cei șase membri ai consiliului executiv SAP vor părăsi conducerea până în martie.

Christian Klein urmărește integrarea instrumentelor de inteligență artificială direct în aplicațiile software dezvoltate de companie. Primele produse bazate pe această tehnologie au întâmpinat însă probleme în relația cu clienții, potrivit Bloomberg.

SAP anunță, de regulă, programele de restructurare odată cu publicarea rezultatelor financiare anuale, la sfârșitul lunii ianuarie.

Ultima reorganizare majoră a avut loc în 2024 și a vizat eliminarea a aproximativ 10.000 de posturi. Procesul a costat compania circa trei miliarde de euro și s-a desfășurat pe parcursul a peste un an.

Cele mai multe plecări au fost realizate prin programe voluntare și măsuri de recalificare profesională. Numărul total al angajaților a rămas relativ stabil, deoarece SAP a recrutat personal pentru noi poziții.

În iulie 2026, compania a introdus o înghețare a angajărilor și a deplasărilor profesionale. Măsura a fost luată în contextul accelerării strategiei bazate pe inteligență artificială.

În Germania, țara în care SAP are cea mai mare parte a angajaților, consiliul reprezentativ al salariaților a negociat o garanție a locurilor de muncă până în 2028.

Dominik Asam, directorul financiar al SAP, a vorbit săptămâna trecută despre evoluția numărului de angajați, în cadrul unei conferințe organizate de Morgan Stanley.

Acesta a explicat că efectivele companiei au continuat să crească ușor în ultimele luni.

„Numărul angajaților noștri a crescut puțin pe parcursul anului”, a declarat Dominik Asam.

Directorul financiar a sugerat însă că această evoluție ar putea să nu continue. El a spus că ar fi foarte surprins dacă tendința nu s-ar inversa.

Asam a adăugat că SAP se confruntă și cu o reclamație formulată de unul dintre partenerii săi. Acesta acuză un angajat al companiei că ar fi transmis demonstrația unui produs dezvoltat de un startup către un concurent.